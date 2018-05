Renáta Bohuslavová, Novinky

Kolem šesté hodiny se na Staroměstském náměstí sešly zhruba dvě stovky demonstrantů.

„Kdy jindy protestovat, když ne teď, v době, kdy se sestavuje vláda s podporou komunistů v čele s trestně stíhaným Andrejem Babišem,“ vyzýval demonstranty jeden z organizátorů akce Mikuláš Minář.

Demonstrace se zúčastnil i kandidát do Senátu za lidovce a zelené Hayato Okamura.

Protestu proti vládě premiéra Andreje Babiše se zúčastnil také Hayato Okamura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Mlácením do pokliček a hrnců, při němž demostranti ze Staroměstského náměstí došli přes Karlův most až k Úřadu vlády, chtějí upozornit na velkou plánovanou demonstraci, která se má uskutečnit 5. června.

Protest proti vládě premiéra Andreje Babiše.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Před Úřadem vlády provolávali hesla jako „Chceme slušnou vládu”, „Už jsme tady zas” či „Hanba”. Že by s nimi premiér v demisi Andrej Babiš hovořil, podle slov organizátora nečekají.

Protest poté zakončili minutou hluku před sídlem premiéra a výzvou, aby se k nim lidé přidali i 5. června.

Demonstrace na pražském Staroměstském náměstí

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Myslím, že se dnes sejde kolem 500 lidí. Je to jen takový symbolický druh protestu a je to míněno jako upoutávka na to, co bude za týden,” řekl Novinkám před začátkem protestu Minář z organizace Milion chvilek pro demokracii, která již organizuje v pořadí třetí jarní demonstraci.

Demonstrace na pražském Staroměstském náměstí

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Té dubnové, která se konala v několika městech po celé zemi, se zúčastnily až tisíce protestujících. [celá zpráva] Minulý týden se na Staroměstském náměstí zase sešly stovky lidí na tzv. tichý protest. [celá zpráva]

Cílem demonstrací je podle organizátorů upozorňovat a neustále připomínat, že se téměř 30 let po vzniku České republiky a vymanění se z komunistického vlivu rýsuje vláda s podporou KSČM. Navíc je podle nich alarmující, že Babiš už více než půl roku vládne a dělá klíčové personální změny na ministerstvech i ve vedení státních a polostátních firem, aniž by získal důvěru Sněmovny.