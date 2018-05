zpe, Novinky

Poslanci také odsouhlasili, že obce budou moci zakázat spalování určitých paliv. Podle Evy Fialové (ANO) by se to mohlo týkat například hnědého uhlí.

Poslanci Janu Zahradníkovi (ODS) se nepodařilo v rámci pozměňovacího návrhu protlačit zpřísnění podmínek pro úřední kontroly kotlů u lidí doma. Souhlas ke vstupu by měl dát úředníkovi majitel.

„Nevím, proč musí být v našem zákoně taková drakonická možnost vstoupit bez souhlasu občana do jeho obydlí. Možnost vniknout do obydlí má policie, která má v ruce rozhodnutí soudu, ta může prolomit dveře a vniknout do domu, ale jinak by to být možné nemělo,“ hájil návrh Zahradník, ale nakonec neuspěl.

Předlohu, která byla v dolní komoře už v roce 2016, ale kvůli volbám ji poslanci nestihli schválit, nyní posoudí Senát. Poté ji dostane k podpisu prezident.