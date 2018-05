Jiří Mach, Právo

„Mám obavu, že pokud porostou platy dynamičtěji v národním hospodářství, jakože se to tak jeví, nebude to ve školství dostatečná dynamika,“ řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík.

Odkázal na prosincové usnesení Sněmovny, která drtivou většinou doporučila, aby v roce 2020 vzrostl plat učitelů na 130 procent průměrné mzdy téhož roku. Doporučení schválili i poslanci ANO včetně šéfa Andreje Babiše.

Šéf školských odborů František Dobšík

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V koaliční smlouvě je zapsán program ANO, podle nějž mají do roku 2021 mzdy kantorů růst na 150 procent jejich průměrné mzdy z roku 2017. Obě strategie podle předchozích odhadů by vedly k navýšení mezd zhruba k průměrným 45 tisícům měsíčně. Ale pokud porostou platy i v dalších sférách, pak učitelé stále nebudou mít od průměrné celostátní mzdy dostatečný odstup.

Přitom nadprůměrný plat má udržet ve školství kvalitní kantory a přilákat další schopné lidi. „Chceme se dostat do srovnatelné úrovně s ostatními vysokoškolsky vzdělanými,“ uvedl Dobšík. Učitelům se tarify zvedly naposledy loni na podzim, a to o 15 procent. Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31 632 korun.

Příplatky za třídnictví



Podle předběžných dohod by se měly zvyšovat tarifní mzdy i zdravotních sester, v sociálních službách i v kultuře. Navíc i v ostatních oborech vytvářejí odboráři tlak na růst platů. A i kdyby se mzdy učitelů od ledna zvedly o 15 procent, Dobšíka to neuklidňuje.

Podle něj ministr k desetiprocentnímu růstu tarifů chce přidat ještě dalších pět procent. Ta by nešla na odměny, ale například na příplatky za třídnictví a za novou funkci „uvádějícího učitele“.

Ministr školství v demisi Robert Plaga

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ukazuje se totiž, že v poslední době speciální peníze na osobní příplatky k učitelům nedoputovaly a uvázly na krajských úřadech.

Také proto Sněmovna doporučila 15procentní růst tarifů, a navíc už od letošního září. „V prosinci se dorovnalo 3,5 miliardy pro sociální služby, které v rozpočtu chyběly. U škol se nedorovnala ani koruna výměnou za toto usnesení, že všechny úspory, které vláda posbírá během roku 2018, dá na učitelské platy. To je fér,“ připomněla Plagova předchůdkyně Kateřina Valachová (ČSSD).

Také ona má obavy, zda se podaří výrazně zvýšit mzdy kantorů proti ostatním profesím. „Jak rychle roste HDP a zároveň u jiných profesí se také přidává, tak ten cíl se pomalu vzdaluje. Nedaří se skokově zdolat to podstřelení učitelských platů. Teď ale ekonomika roste a jsou peníze. Tak kdy přidávat učitelům než teď? To nemusí vydržet celé čtyři roky,“ řekla Právu. I podle pirátky Lenky Kozlové by se ministr měl držet toho, na čem se usnesla Sněmovna.

Pomůže reforma?

Školský expert ODS Václav Klaus ml. s navyšováním platů souhlasí, ale upřednostnil by nenárokovou složku.

„Snahu pana ministra podporuji, ale dělá to takovou cestou, že učitelé z toho budou mít méně a pan ministr mediálně více. Peníze by měli přidávat učitelům ředitelé, takže by to mělo jít primárně do nenárokové složky. Tyhle triky pak vedou k tomu, že se zvýší tarify, ale pak se sníží na odměnách,“ řekl Právu.