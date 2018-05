Jan Rovenský, Právo

Soc. dem. podle informací Práva obtížně hledá do čela zemědělství odborníka. Vyjednavačem ČSSD v tomto oboru je exhejtman Michal Hašek, který by ale s nominací do vlády těžko mohl počítat.

Když zpočátku byla pro ČSSD ve hře obrana, spekulovalo se, že by kromě Hamáčka, který ale teď míří na vnitro, mohl být ministrem náměstek v tomto resortu Jakub Landovský. Ten nyní zvažuje kandidaturu jako lídr soc. dem. v říjnových komunálních volbách v Praze.

Pokud by se na rozdělení resortů ANO a ČSSD dohodly, připadly by tak soc. demokratům vnitro, zahraničí, obrana, práce a sociální věci a kultura.

O obsazení resortů zemědělství, zdravotnictví a spravedlnosti, které by tak zůstaly v gesci ANO, by ale kvůli Babišovu možnému střetu zájmů chtěl být informován šéf KSČM Vojtěch Filip. Komunisté se chystají vládu podpořit ve Sněmovně při hlasování o důvěře.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se v pondělí účastnil schůzky o programu vznikající vlády

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Babiš už dřív nevyloučil výměny současných ministrů za ANO. V kabinetu tak jako tak skončí ministr zahraničí Martin Stropnický, který bude velvyslancem v Izraeli, a ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který odchází z politiky úplně.

Resort po Pelikánovi by mohla převzít poslankyně ANO Taťána Malá nebo náměstek na vnitru Petr Mlsna.

Okamurovci zůstanou



ČSSD neprosadila podmínku, aby z vedoucích sněmovních postů byli odvoláni politici SPD: místopředseda komory Tomio Okamura, šéf bezpečnostního výboru Radek Koten a předseda hospodářského výboru Radim Fiala. Lidový dům tak chtěl zpřetrhat vzájemnou podporu ANO a SPD při hlasování poslanců.

Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku premiér Andrej Babiš

V koaliční smlouvě naopak bude požadavek, aby premiér odstoupil v případě demise všech ministrů soc. dem, čímž by vláda padla, a vyřešena je prý i podmínka, aby v případě odsouzení odešel člen vlády.

Vyplynulo to z pondělního jednání lídra Babiše a Hamáčka, kteří ladili znění koaliční smlouvy. K nim se později přidal i Filip s podmínkami podpory a posléze tolerance menšinového kabinetu ANO a soc. dem. Detaily si však předsedové nechali pro sebe. [celá zpráva]

„Dojednali jsme všechno, co bylo potřeba, a teď je na panu předsedovi Hamáčkovi, aby podmínky prezentoval soc. dem.,“ řekl Babiš. V pátek zasedne sněmovní klub ANO, problémy se schvalováním ale nečeká.

Hamáček potvrdil, že dohoda je na stole. „Dospěli jsme k textu, který je dle mého názoru pro soc. dem. akceptovatelný. Jsou tam pojistky, tak jak jsme navrhovali. Z mého pohledu jsou všechny problémy vyřešeny,“ řekl s tím, že se podařilo vyjednat maximum možného.

Text bude do pátku



Ačkoli text koaliční smlouvy se zabývá i fungováním Sněmovny, požadavek soc. dem. o odvolání zástupců SPD tam není. „Nevidím důvod, abychom se vrátili do října minulého roku,“ komentoval to Babiš. Nesouhlasí s tím komunisté ani mnozí soc. dem., například místopředseda Jaroslav Foldyna.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO)

FOTO: Jaroslav Ožana, ČTK

Přesné znění koaliční smlouvy a programového prohlášení by vyjednavači měli doladit do pátku. „Čekáme v pátek, že bude hotov text programového prohlášení nebo koaliční smlouvy. Ještě nevíme, zda to budou dva dokumenty, nebo jeden,“ řekl novinářům Babiš na Hradě po včerejší schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Výsledky referenda mají být 8. června

Dokumenty má v pátek schvalovat předsednictvo ČSSD, které zároveň vyhlásí referendum mezi členy soc. dem. o vstupu strany do vlády. Na konkrétní jména ministrů se ale ptát členů nebude. „Členská základna bude rozhodovat o podmínkách vstupu,“ uvedl Hamáček.

Podle Babiše by výsledek referenda měl být znám 8. června. „Pracovně počítám s tímto termínem,“ potvrdil v úterý Právu Hamáček. Babiš plánuje, že by o důvěru Sněmovny měla vláda požádat před začátkem letních prázdnin.

Filip je s jednáním zatím spokojen. „Jak jsem četl návrh koaliční smlouvy mezi hnutím ANO a ČSSD, tak jsou tam zapracovány priority KSČM,“ řekl. Mezi nimi je záruka růstu minimální mzdy a důchodů, kontrola stát nad přírodním bohatstvím nebo zdanění církevních restitucí.

Podle něj jsou komunisté ochotni uzavřít smlouvu o toleranci s ANO jako se stranou, jejíž šéf dostane od prezidenta Zemana pověření sestavit kabinet. Hamáček dodal, že smluvní vztah s KSČM je stále otevřenou záležitostí, s Filipem se chce sejít do konce týdne.