rsk, Právo

Průzkum se uskutečnil ve dnech 7. až 27. dubna, odrazil tedy krach i obnovení rozhovorů o vládě mezi ANO a soc. dem. Naopak do něj nezasáhlo rozhodnutí státního zástupce pokračovat ve stíhání premiéra Andreje Babiše.

První na pásce by opět bylo ANO se ziskem 30,5 procenta. O druhé místo by se podělili ODS a piráti, kteří by získali po 14,5 procenta, následovaní KSČM a okamurovci (po osmi procentech).

Premiér v demisi Andrej Babiš

FOTO: Petr Horník, Právo

Až za nimi by byla ČSSD, následovaná lidovci a STAN, kteří by s 5,5 procenta jen těsně prošli do dolní komory. TOP 09 by s výsledkem čtyř procent zůstala před branami sněmovny.

Proti březnu zaznamenali největší růst preferencí komunisté (o 1,5 procentního bodu), největší pokles ČSSD (o dva procentní body).

ANO by získalo 79 křesel



Podle odhadů Práva by ANO získalo 79 poslanců, ODS a piráti po 34 křeslech, komunisté a SPD po 15 mandátech a lidovci se STAN po šesti zástupcích.

Většinovou vládu by ANO mohlo vytvořit s ODS (113 poslanců). Se soc. dem. by babišovci měli jen 90 mandátů a s podporou komunistů 105 křesel.