Renáta Bohuslavová, Novinky

Proč by podle vás měla být sociální demokracie ve vládě?

Od začátku, tedy od října loňského roku, kdy jsme utrpěli opravdový debakl v parlamentních volbách, říkám, že jediná cesta, jak soc. dem. rehabilitovat, je odpracovat si to. A to je možné pouze ve vládě předkládáním zákonů a prosazováním vlastního volebního programu. To zkrátka v opozici neuděláte.

Nicméně objevují se argumenty, že by strana naopak po tom debaklu (7,27 procenta) měla zůstat v opozici a nějakým způsobem se pokusit znovuzrodit a necpat se do vlády.

Jasně, ale ukažte mi jedinou politickou stranu, která by nebyla rozdělená a kde by všichni mluvili stejným hlasem. Vážím si toho, že v soc. dem. máme pluralitu názorů, že se tak, jako to bývalo dřív za Bohuslava Sobotky, pro naše názory nevylučujeme nebo neškrtáme z kandidátky, nechť to kolegové říkají.

Kdo by nebyl zatrpklý, když vám někdo zničí politickou kariéru První místopředseda První místopředseda ČSSD Jiří Zimola

Tím odstraňováním z kandidátek myslíte třeba sám sebe?

Jasně. Nebyl jsem to jenom já, byli to další kolegové, kteří zkrátka doplatili na to, že byli určitou názorovou oponenturou tomu bývalému vedení, které třeba zastupoval i Milan Štěch (předseda Senátu - ČSSD).

Není to trochu zatrpklost z vaší strany?

Kdo by nebyl zatrpklý, když vám někdo zničí politickou kariéru. A to nebylo jen v případě odstranění z kandidátky. Bylo to i o tom, že na mě moji kolegové tak, jak sbírám informace, zřejmě i ušili tu kauzu tzv. lipenských chatek. [celá zpráva]

Jací kolegové?

Myslím, že minimálně od Bohuslava Sobotky (bývalý premiér a předseda ČSSD) to zadání nějakým způsobem šlo. Ale politik by neměl být zatrpklý. Dopřeju jim jejich názor, budu se s nimi přít, budu se snažit prosazovat svůj názor a vysvětlovat jim ho. Nebudu je za to jako oni vylučovat z kandidátek a nebudu jim vzkazovat, aby drželi ústa a byli jednotní. Já jim to vzkazuji teď, když se vyjadřují k něčemu, o čem nemají ani páru.

Bohuslav Sobotka byl dobrý premiér, ale špatný předseda strany Jiří Zimola

Ještě k Bohuslavu Sobotkovi, který se v březnu vzdal poslaneckého křesla. Byl to i důvod toho, že vy spolu máte spory a chtěli jste ho nějakým způsobem uklidit?

Ne, to se říká, ale vůbec to není pravda. Já jsem s Bohuslavem Sobotkou nemluvil možná rok, ale rozhodně mohu ubezpečit, že jeho rozhodnutí bylo jeho osobním. Já mu přeji, protože nejsem zatrpklý, mnoho štěstí v jeho životě. Vím, že se jako premiér svým způsobem obětoval pro Českou republiku, že byl dobrý premiér, ale nebyl dobrý předseda strany, to říkám také jasně.

Často se objevují i argumenty toho, že ani vy, ani pan předseda Hamáček jste v té vládě předtím nebyli a nemáte zkušenosti. Přesně to říkal Milan Štěch a říkal i to, že vám argumenty dávají - říkáme jim je na grémiu a předsednictvu. Nemyslíte si, že by bylo dobře, abyste si v rámci strany tyto argumenty přijímali a možná jim i trochu dali za pravdu? Byli tam tací, kteří v té vládě čtyři roky byli, ať už to byl Milan Chovanec nebo Lubomír Zaorálek.

No, tím bych se moc nechlubil.

Směřuji tam, jestli je dobře, jít do té vlády znovu, když se to sociální demokracii nepodařilo?

Já bych se především na místě Milana Štěcha (vyjednával koaliční dohody), Milana Chovance (bývalý ministr vnitra), Luboše Zaorálka (bývalý ministr zahraničí), Michaely Marksové (exministryně práce a soc. věcí) příliš nechlubil tím, že byli v té vládě, na základě jejíž výsledků a našeho působení v ní jsme dostali 7,3 procenta.

Nebylo to spíše proto, že oni ty úspěchy měli, ale nepodařilo se jim to mediálně prosadit, protože si to převzal Andrej Babiš?

Já ten pocit nemám. Když se bavím s našimi voliči, tak říkají, že naše působení ve vládě bylo velmi leklé, ani ryba ani rak, nebyli jsme výrazní, a to se zkrátka od našich ministrů musí očekávat. Pokud nebyli schopní přijmout stejnou strategii, jakou přijal Andrej Babiš v té sebeprezentaci, pak jsme zřejmě dělali něco špatně.

Video

Jiří Zimola o neúspěších minulého vedení ČSSD a sporech ve straně

Řekněme si to uvnitř strany, ale prosím, abychom tak, jako senátoři, nepořádali velké tiskové konference a na nich neoznamovali své stanovisko, které není ničím jiným než stanoviskem jednoho člena sociální demokracie, tak jako toho úplně řadového z horní dolní. [celá zpráva]

Nicméně i ti členové v horní dolní mi říkali argumenty, že jste byli čtyři roky ve vládě, nepodařilo se vám to dostatečně odprezentovat, možná ani dostatečně odpracovat a teď byste neměli jít znovu s Andrejem Babišem do vlády.

A mně říkají z jiné horní dolní něco jiného.

Politika je v podstatě jak supermarket. Když nebudete umět prodat zboží, nebudete úspěšní Jiří Zimola

Takže to není podle vás vina Andreje Babiše, ale bývalého vedení sociální demokracie?

Skloubilo se to. Je to samozřejmě z větší míry vina bývalého vedení sociální demokracie, které nedokázalo správně odprezentovat své výsledky. To, že se toho Andrej Babiš chopil a za významné pomoci svých PR dokázal prodat úspěchy soc. dem. tak, že lidé, důchodci najednou cítili, že důchody jim nezvedá soc. dem., ale Andrej Babiš, že minimální mzdu zvedá Andrej Babiš, tak to je přeci naše chyba, že jsme to nedokázali prodat.

Co a jak budete dělat líp?

Všechno. Je potřeba právě na tomhle zapracovat. Naši budoucí ministři musí být především schopni prodat výsledky své práce, protože politika, to je v podstatě jak supermarket. Když nebudete umět prodat to zboží, nebudete úspěšní a budete se pohybovat v těch levelech, kam po vás zákazníci nesáhnou.

To zní, jako by tady byla nová sociální demokracie.

To není nová soc. dem. My se jen chceme vrátit ke kořenům a k tomu, proč tady zrovna soc. dem. byla, a já sám se divím, že jsme my členové, mě nevyjímaje, ty dlouhé čtyři roky loajálně mlčeli, když nás k tomu vedení vybízelo, a potom jsme dělali věci, které ta většinová společnost nebrala. Přinášeli jsme jim dobro, o něž ta společnost nestála.

Vy jste opravdu loajálně mlčel?

Ale vždyť víte, že jsem úplně loajálně nemlčel.

To jste řekl vy.

Že jsem se snažil tehdy z pozice krajského hejtmana a předsedy upozorňovat, že strana se řítí směrem, který asi bude mít dalekosáhlé důsledky, což se také stalo. To je těch 7,3 procenta ve volbách. A já jsem to přirovnával k autobusu, který s úsměvem řídí Bohuslav Sobotka s Milanem Chovancem, ten autobus se řítí proti betonové zdi a nikdo nemá silu strhnout volant nebo zatáhnout za brzdu. Sociální demokracie tvrdě narazila a teď je na nás, abychom se jí pokusili zachránit.

Před volbami jste slíbili, že nepůjdete do vlády s trestně stíhaným člověkem. Teď se to mění. Proč?

Kdo to slíbil?

Vy jste to neslíbil?

Ne. Jiří Zimola od začátku říkal, že ctí presumpci neviny a že si umí představit, že trestní stíhání politika může být zastaveno, a tudíž, že tento slib, respektive náš striktní požadavek, není úplně rozumný.

Říkali jste to před volbami a říkají to i vaši krajští členové.

Jiří Zimola to řekl v momentě, kdy ztroskotalo naše první jednání a kdy jsme řekli, že budeme-li se chtít vrátit k jednacímu stolu, pak si budeme klást nějaké další podmínky, ale před volbami jsem to neřekl a vyčítal jsem mým kolegům, že se takhle striktně vymezují, protože nám to koneckonců způsobuje ty problémy dodnes.

Zároveň se ozývá i to, že ČSSD má nějaké zásady, jednotliví členové strany musí předkládat lustrační osvědčení, ale vedení ČSSD je ochotno jít do vlády, a dokonce změnilo podmínku z trestně stíhaný na nepravomocně odsouzený. Jak to vysvětlíte svým členům?

Proč z těchto věcí obviňuje soc. dem. a její vedení a nehledáte viníka téhle odpovědnosti u někoho jiného. My jsme opakovaně hnutí ANO řekli, že to vnímáme jako zásadní problém a že je na nich a na tom, jak zváží na misce vah jejich lídra a to, že Andrej Babiš je nezpochybnitelný vůdce, že je nějaká reputace ČR v zahraničí. A já si nemíním nenechat přišít „zásluhy“ za odpovědnost hnutí ANO.

Je to jako lísání se ke krokodýlovi. Nevíte, jestli ho máte polechtat po bradě nebo praštit po hlavě, a když otevře tlamu, tak nevíte, jestli se na vás směje, nebo vás chce sežrat Jiří Zimola

Vy to máte v těch podmínkách, které jste si nadiktovali k hnutí ANO. Co se stane, pokud tyto podmínky nebudou v koaliční smlouvě písemně zaznamenány, protože zatím z hnutí ANO zní, že je tam nechce písemně zakotvit.

Počkejme si, jestli to v té koaliční smlouvě bude. Pro nás byly skutečně zásadní programové záležitosti.

Ty byly důležité, ale ve fázi, kdy jste obě dvě strany řekly, že na programu je shoda, nicméně teď je tu otázka té podmínky, aby sociální demokracie z další vlády nevyšla tak „zdevastovaná“, jako z vlády předchozí.

My nemůžeme skutečně předjímat to, jak bude sociální demokracie vypadat po čtyřech letech. Dovolte mi tady použít jeden slavný příměr Winstona Churchilla. Znáte to o tom lísání se ke komunistům? Tak já bych to parafrázoval o lísání se k Andreji Babišovi. Není to pro naši politickou stranu snadné, protože je to jako lísání se ke krokodýlovi. Nevíte, jestli ho máte polechtat po bradě nebo praštit po hlavě, a když otevře tlamu, tak nevíte, jestli se na vás směje, nebo vás chce sežrat. A ono i po těch letech, kdy to Churchill řekl, to má pořád velkou hloubku a já se vždy snažím řídit tím, že v politice je třeba reagovat ze dne na den, snažit se s tím partnerem domlouvat a současně být připraven i na to, že se smlouvy nebudou dodržovat a že bude třeba hledat nějaké únikové řešení. My se pokoušíme pro tuto zemi udělat vládu. Jestli ta vláda bude úspěšná, jestli bude fungovat, jestli nás krokodýl sežere, to je všechno ve hvězdách.

Nicméně, co stane, když to v té smlouvě nebude napsané?

A co se stane, když to v té smlouvě bude? Vždyť je to přeci úplně to samé.

Andrej Babiš a předpokládám, že každý politik v této zemi se zaštituje zlepšováním politické kultury Jiří Zimola

Je to jedno?

Není to jedno.

Tak k čemu ty podmínky tedy jsou?

Protože Andrej Babiš a předpokládám, že každý politik v této zemi, se zaštituje zlepšováním politické kultury a já chci, aby když ten člověk něco podepíše a když se zkrátka na něčem dohodneme a když si ten podpis pod tu koaliční smlouvu dáme, tak že novinářům i veřejnosti budeme moci říct, podívejte se, kdo tu smlouvu porušuje. Proto je to důležité. Ale z hlediska vymahatelnosti víme, že to vymahatelné není. Ale je to politika a my se ji snažíme dělat tak, aby za námi byly nějaké výsledky. Neohlížíme se na to, jestli nás ten partner bude hned od začátku podvádět, protože kdybychom tahle měli uvažovat, tak do žádné koalice nejdeme.

Jak mám pochopit tu změnu z trestně stíhaný na nepravomocně odsouzený?

Úplně stejně, protože sémanticky tam přeci rozdíl není vůbec žádný. To, že je někdo trestně stíhaný, je otázka nakolik se mění situace, když je prvoinstančním soudem odsouzen. Pokud by byl pravomocně odsouzen, pak se ta situace pochopitelně radikálně mění. My se snažíme na naše kolegy z hnutí ANO apelovat, že to je problém, že to nechceme přehlížet a že s ohledem pověst ČR, která se chce řadit mezi západní demokracie, není možné to úplně přehlížet. Pokud si oni tuhle odpovědnost neuvědomují a nechtějí nic slyšet o trestně stíhaném člověku dokonce v čele vlády, snažíme se nabídnout variantu onoho prvoinstančního odsouzení.

Takže je to jen takové slovíčkaření, aby to byla trochu změna?

Já nechci říkat, že tady hrajeme na naše voliče nějakou habaďůru. Z druhé strany vám přeci každý právník řekne, že rozdíl mezi tím není v podstatě žádný, protože definitní odsouzení musí udělat nezávislý soud.

Video

Jiří Zimola o oběti soc. dem. a nutnosti vstupu do vlády

A neustupuje právě tímto ČSSD z těch svých hodnot?

Znovu opakuji, že my vůči sami sobě požadujeme maximální přísnost. Dovolte abych připomněl svůj osobní případ, kdy, aniž bych byl obviněn, jsem řekl, že jsem rád a ať se na to orgány činné v trestním řízení podívají. Ctil jsem onu presumpci viny a rezignoval jsem a dnes funguje v Jižních Čechách jiná koalice bez mé přítomnosti, ale já nemohu ale přeci spasit celý svět a říkat každému, kdo se do politiky hlásí, že by se takhle měl chovat. My jseme to hnutí ANO řekli. Je to jejich odpovědnost.

Neumím si představit nějaký způsob, jak by sociální demokracie měla řešit finanční záležitosti prostřednictvím svých ministrů Bývalý hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola

Připomeňme v této souvislosti i Stanislava Grosse nebo Davida Ratha. Proč na tom tedy netrváte u Andreje Babiše?

Protože by vznikla vláda, která by byla opřená a možná přímo i koalovala s komunisty a pravicovými extrémisty Tomia Okamury.

Takže sociální demokracie je obětním beránkem pro to, aby tady byla vláda?

To je silné slovo, ale v podstatě to říkáte správně. ČSSD vždy za svých 140 let existence v těch kritických chvílích, kdy byla ohrožena demokracie, se dokázala na stranu demokracie postavit a s odstupem času to možná lidé pochopí, že to děláme i nyní.

Není ta vaše oběť dána i tím, že potřebujete získat finanční prostředky, protože máte velký dluh vůči rodině Altnerů?

To je velmi nefér spekulace a musím se proti tomu velmi tvrdě ohradit, protože si neumím představit nějaký způsob, jak by sociální demokracie měla řešit finanční záležitosti prostřednictvím svých ministrů. Co se takzvaného dluhu týká, tak ten dluh není v podstatě žádný, protože ta záležitost nebyla definitivně vyřešena, je tam podáno dovolání. Soc. dem. v každém případě dostojí svým závazkům.

To, že je sociální demokracie v ne úplně dobré finanční situaci, to přeci popřít nemůžete.

Já přiznávám, že poslední rok pro nás neskončil příznivě, protože tam byla zhruba třicetimiliónová sekera, což bylo dáno tím, že jsme investovali do volební kampaně více než díky státnímu příspěvku dostaneme za mandáty. O žádném jiném nedobrém financování nevím a zatím není pravda, že bychom byli v nějaké děsivé finanční situaci.