Karolina Brodníčková, Právo

Pokud ANO nekývne na všechny požadavky, jednání o vládě padá, potvrdili Právu místopředsedové Martin Netolický a Roman Onderka.

„Je to komplex podmínek. A pokud nebude splněna byť jedna podmínka, tak my jako suverénní politická strana do vlády nepůjdeme. Ať se pak ANO s plnou odpovědností opře o extremisty zleva i zprava,“ řekl Právu Netolický s narážkou na KSČM a SPD.

Stejně tak předseda ČSSD Jan Hamáček v komentáři pro Právo zdůraznil, že dohoda mezi ANO a soc. dem. ještě zdaleka hotová není. Napsal, že ANO musí splnit všechny tři podmínky: vyřešit problém případně odsouzeného člena vlády, zaručit, že ANO nebude přehlasovávat ČSSD ve Sněmovně za pomoci KSČM a SPD, a odvolat okamurovce z klíčových sněmovních funkcí.

Hamáček i Netolický považují za klíčové sjednat v koaliční smlouvě ustanovení, že každý prvoinstančně odsouzený člen vlády musí rezignovat.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický

FOTO: Jan Handrejch, Právo

S tím souhlasí i Onderka. „Nemůžeme se tvářit ledabyle k tomu, že máme trestně stíhanou osobu ve vládě (premiér Andrej Babiš). A kdyby neprošlo v koaliční smlouvě, že osoba v případě prvoinstančního odsouzení musí rezignovat, tak si spolupráci fakt neumím vůbec představit,“ přiznal Právu.

Riskovali by pád vlády

Soc. dem. by však tímto ustanovením riskovala pád celé vlády s ANO. S demisí premiéra totiž končí celý kabinet. Babiš však má v kauze Čapí hnízdo podporu prezidenta Miloše Zemana, který už několikrát odkazoval na presumpci neviny až do pravomocného rozsudku. Důrazný postoj soc. dem. podpořil i šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. „Nepřipadá v úvahu, že bychom ustoupili,“ poznamenal.

Jednoduché nebude ani jednání o výměně poslanců SPD v čele výborů. Trnem v oku je pro soc. dem. podle informací Práva především poslanec SPD Radek Koten v čele bezpečnostního výboru. Nahradit by jej prý mohl bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), ale také by to mohl být někdo z ANO.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Podle Onderky by si totiž mohly ANO s ČSSD nějaké posty vyměnit, i když Hamáček napsal, že na funkce po SPD soc. dem. neaspiruje. Onderka zastává názor, že koalice by měla působit vyrovnaným dojmem v rámci resortů.

„To znamená, že pokud ekonomické resorty – jako jsou průmysl, doprava, místní rozvoj atd. – má hnutí ANO, tak by soc. dem. měla mít předsedu hospodářského výboru (nyní ho řídí Radim Fiala z SPD). Jestliže by ČSSD měla vnitro, tak hnutí ANO předsedu bezpečnostního výboru,“ míní Onderka.

SPD: Pouze trouba nevidí cíl ČSSD

Odstraněním politiků SPD z čela Sněmovny, výborů a komisí by chtěla ČSSD rozložit spolupráci ANO a SPD při hlasování. „Hnutí ANO se musí rozhodnout, s kým chce kooperovat, a s tím pak spolupracovat všude a dávat to najevo. Aby nevznikla koalice v rámci parlamentu pro hlasování – a vedle toho koalice vládní, exekutivní,“ řekl Právu Netolický.

ANO se postavilo k požadavkům ČSSD vlažně. „Je to návrh, který padl ze strany soc. dem., ale my jsme neřekli, že s ním souhlasíme,“ reagoval vicepremiér Richard Brabec (ANO).

Tomio Okamura (vlevo) a Radim Fiala (oba SPD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Samotné ANO ve svém etickém kodexu řeší postavení člena, pokud by byl obžalován, tedy dokonce ještě před prvoinstančním rozsudkem. Jenže se týká jen těch, kteří se dopustí provinění v souvislosti s veřejnou funkcí.

Babišova kauza Čapí hnízdo se týká jeho podnikání a začala ještě před jeho vstupem do politiky.

„Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve hnutí a na členství ve hnutí,“ píše se v kodexu.

Andrej Babiš (vpravo) a Richard Brabec

FOTO: Petr Hloušek, Právo

ČSSD údajně nejde o to, aby na klíčová křesla posadila svoje lidi. „Rozhodně bychom si například neříkali o další post místopředsedy Sněmovny po Tomiu Okamurovi. Máme jednoho, což odpovídá našemu volebnímu výsledku,“ podotkl Netolický. Dle počtu poslanců by si toto křeslo mohlo podle něj vzít ANO, které má zároveň i post předsedy Sněmovny.

Hnutí SPD se pochopitelně možné změny nelíbí. „Hnutí SPD považuje požadavek ČSSD za nehorázné popření principu poměrného zastoupení na základě výsledků voleb,“ napsalo hnutí. „Tyto požadavky ze strany ČSSD vůči hnutí ANO budou narůstat v závislosti na ochotě hnutí ANO ustupovat. Pouze politický trouba nevidí cíl těchto požadavků. Je jím faktické ovládnutí a naprostá vydíratelnost hnutí ANO jako vítěze voleb poraženou ČSSD,“ předvídají okamurovci.

Pokud by ANO s požadavky souhlasilo, skončí tím prý i jakákoli další spolupráce. „Logicky ztratí jakoukoli důvěru SPD a přestane být pro nás věrohodným politickým partnerem. Hnutí ANO by přišlo o veškerou naši potenciální podporu pro jejich návrhy a vláda by byla ze strany ČSSD snadno vydíratelná. Hnutí ANO bude plně politicky závislé na ČSSD,“ uvedla strana v prohlášení.