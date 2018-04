ČTK

„Kardinál Beran se vrací domů. Svatý Vít je nabitý. Jen prezident tu není. Ten šel raději za komunisty, ti Berana vyhnali,” poznamenal na Twitteru bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

„Člověk, který má jasné hodnotové postoje a nekřiví páteř, člověk, který ve své minulosti komunistický režim kritizoval a dokonce mluvil o něm jako o režimu horším než fašismus, by nejel na sjezd dnešní KSČM a netlačil ji do vlády. Bohužel současný prezident to má nastaveno jinak,” uvedl na Twitteru místopředseda lidovců Marián Jurečka, který narážel i na Zemanův projev na sjezdu KSČM, kde komunisty vyzýval, aby přemrštěnými požadavky nepromarnili šanci.

Také Zemanův soupeř v letošní prezidentské volbě Jiří Drahoš považuje za symbolické, že ve stejnou dobu, kdy se na Hradě konala slavnostní mše za kardinála Berana, vystupuje prezident země s pozdravem ”soudružky a soudruzi” na sjezdu komunistů. „Té strany, která Berana 16 let věznila a nakonec vyštvala do exilu. Větší symboliky netřeba,” uvedl na sociálních sítích Drahoš.

Ke kritice se připojil i šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který se pozastavil nad tím, že prezident republiky oslovil delegáty komunistického sjezdu slovy ”soudruzi a soudružky„, hlásil se před nimi k socialismu a prosil je, aby se podíleli na vládě. „Co víc charakterizuje dnešní politickou situaci než fakt, že přímo volený prezident republiky místo účasti na pohřbu kardinála Berana jede řečnit na sjezd Komunistické strany Čech a Moravy? To je opravdu ošklivá splátka za komunistické hlasy v prezidentské volbě,” prohlásil Pospíšil.

Další Zemanův vyzyvatel Pavel Fischer zkritizoval Zemana, že „osobně pomáhá komunistům, aby podpořili vládu“. „Nesouhlasím. Doba je příliš vážná na to, abychom je bez podmínek zvali k účasti na moci. Mají jiný úkol: provést pokání. Pěkně jedno po druhém,” poznamenal.

Na Zemanovu účast na sjezdu KSČM poukázal i nejvyšší představitel katolické církve Dominik Duka, který přitom dříve čelil kritice za podporu současného prezidenta. [celá zpráva]

Prezident v projevu na sjezdu KSČM připomenul oběti minulého režimu. Vyzval komunisty rovněž k sebereflexi a pokání, když označil jednání komunistů roce 1948 za zločinné. [celá zpráva]