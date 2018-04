Radim Vaculík, Právo

„Na devadesát devět procent to bude Hamáček. Ten post sám požadoval a ANO mu na to nakonec podle mých informací kývlo,“ řekl v pátek Právu informovaný zdroj.

„Také už jsem od lidí z ANO slyšel, že se na Hamáčkovi přece jen shodli,“ nastínil redakci zdroj z tábora Babišova hnutí.

Vedle vnitra má soc. dem. dostat ještě kulturu, obranu a zemědělství. Licituje ale hlavně o ministerstva práce a zahraničí. To by znamenalo, že by za ANO skončili Ilja Šmíd, Karla Šlechtová a Jiří Milek a případně Jaroslava Němcová či Martin Stropnický.

Metnar by funkci náměstka nevzal

Naopak spekulace o tom, že se šéf resortu Metnar přesune o stupeň níže na post náměstka na vnitru, jsou podle informací Práva mylné. „Nedostal ani oficiální, ani neoficiální nabídku, navíc by ji nejspíš ani nepřijal,“ řekl redakci zdroj z Metnarova blízkého okolí.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Objevily se také první jména možných nástupců po končícím ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO), který před pár dny oznámil, že v nové vládě nebude a že se stahuje z politiky zpět do advokacie a na akademickou půdu.

Do uvolněného křesla by měl znovu zasednout někdo ze zástupců ANO, tedy nikoli nestraník. Padá tak zřejmě varianta, že by funkci převzal dosavadní Pelikánův politický náměstek Jeroným Tejc, který je odborně i lidsky přijatelný, nicméně v žádné straně už nefiguruje. Svou domovskou ČSSD opustil loni na podzim a do ANO se podle všeho vstoupit nechystá.

O to víc se začalo hovořit o poslankyni hnutí ANO za Jihomoravský kraj, vystudované právničce a někdejší mediátorce Taťáně Malé. „Její jméno padlo opakovaně,“ poznamenal jeden ze zdrojů Práva.

Otázkou je, zda by ČSSD skousla, že to byla právě Malá, která veřejně a vehementně ve Sněmovně obhajovala šéfa hnutí ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

Malá, která je i místopředsedkyní mandátového a imunitního výboru, v lednu navrhovala, aby případný soud s Babišem jako stíhaným kvůli dotačnímu podvodu v Čapím hnízdě zasedl až po skončení jeho nynějšího poslaneckého mandátu, tedy až za další čtyři roky.