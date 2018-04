Jiří Mach, Právo

„Mám plán, jak vyjednávat. Pan prezident vyjádřil názor – myslím, že jsme v souladu,“ sdělil Babiš novinářům.

Jak řekl šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v sobotním Právu, ministrem vnitra by mohla být „nějaká osoba, která by byla jak z jejich pohledu, tak z našeho pohledu nezávislá“. [celá zpráva] Babiš to odmítl komentovat.

Podle průzkumu Medianu pro ČT považuje požadavek ČSSD, aby vnitro nemělo v gesci ANO, za oprávněný polovina dotázaných, 38 procent bylo opačného názoru.

Babiše nechce 61 procent lidí

Vondráček v neděli v ČT podotkl, že ministra vnitra Lubomíra Metnara za nezávislého považuje. Splňuje prý i kritéria stát se prvním náměstkem. „Je ale otázka, jestli by to chtěl dělat,“ dodal.

Podle průzkumu Medianu si většina lidí myslí, že by Zeman měl pověřit sestavením kabinetu někoho jiného než Babiše. Shodlo se na tom 61 procent respondentů, 36 procent bylo proti. [celá zpráva]

Podle Babiše už jsou programové priority s ČSSD vyjasněny, jednat se bude už jen o obsazení postů ve vládě. „Já už mám zájem to ukončit a požádat o důvěru. Není důvod, abychom se během týdne nedomluvili na resortech, a orgány ČSSD to buď schválí, nebo neschválí,“ řekl Babiš. [celá zpráva]

Podle něj by mohla být vláda sestavena v řádu týdnů.

Zeman na Frekvenci 1 zopakoval, že vláda s důvěrou by mohla být hotová do konce června. Podle něj jsou ve hře varianty koalice ANO s ČSSD a tichou podporou komunistů nebo menšinová vláda ANO s tichou podporou KSČM a SPD. [celá zpráva]

Nicméně tu druhou možnost už vedení ANO po tlaku řady svých poslanců odmítlo.

„Spočítal jsem si velmi snadno, že by mě mohl zase čekat neúspěšný pokus. Tak to fakt ne,“ okomentoval to premiér. „A já si nechci ani nebudu nikoho kupovat, jak to dělaly strany v minulosti. A nechci poslancům hrozit,“ dodal.

Zeman připustil, že se s Babišem bavil i o možnosti úřednické vlády. „I tuto variantu jsme okrajově probírali, ale došlo by na ni až v případě, že by jiné varianty neprošly,“ řekl.

Ani žádná z vládních variant nemá u veřejnosti jasnou podporu. Úřednická vláda stejně jako vláda ANO s ČSSD a tolerancí komunistů má podporu 37 procent lidí, ANO a ODS se zamlouvá 36 procentům. Pro vládu ANO s tolerancí SPD a KSČM je 34 procent, menšinovou vládu ODS, pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN podporuje 34 procent a koalici ANO, SPD a KSČM 33 procent.