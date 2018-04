Novinky

Účast trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše v nové vládě je pro hnutí ANO otázkou, o které nehodlá během vyjednávání s ČSSD diskutovat. „Pak je to konec jednání. Je to náš lídr, autorita,” odpověděl Právu Vondráček na otázku, zda by hnutí ustoupilo soc. dem. a Babiš by nebyl součástí nové vlády.

Podle Vondráčka si účast šéfa hnutí ANO ve vládě přejí voliči. „Připomínám, že když jsem absolvoval kontaktní kampaň, lidé říkali: konečně je tu někdo, kdo chce udělat pořádek. A možná i proto ostatní strany na nás tolik útočí,” uvedl Vondráček.

Prý dostává celou řadu mailů, ve kterých lidé Babiše podporují. Předseda Sněmovny zároveň dodal, že doufá, že to premiér v demisi nevzdá. „Přiznám se, že já bych nevydržel tolik ataků a neustálou kritiku,” řekl Vondráček.

Pokud by jednání s ČSSD opět zkrachovalo, přijde podle něj do hry varianta menšinové vlády ANO. Do hry by se tak mohla vrátit podpora od KSČM a SPD. „Tyto strany jsou zatím jediné, které byly ochotny takové řešení podpořit,” řekl Vondráček směrem ke komunistům a okamurovcům.