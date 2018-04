tin, Právo

Sobotní sjezd soc.dem dal dalšímu vyjednávání ČSSD s ANO červenou. „Jasně jsme řekli, že jednání s ANO ukončujeme. Pokud by ale ta jednání měla být znovu zahájena, musí o tom rozhodnout předsednictvo strany, a to by Babiš musel už říci jasné podmínky,“ řekl Zimola. „První a jasná podmínka je záležitost týkající se jeho osoby. Jiná cesta v tuto chvíli není, než vláda bez Babiše,“ uvedl.

„K jednání se vrátíme pouze v případě, že Babiš opustí svou uraženeckou rétoriku a přestane dělat z koaličních partnerů koaliční přívažky,“ řekl také první místopředseda ČSSD.

Předčasné volby Zimola vylučuje



Premiér v demisi se v úterý sejde s prezidentem Milošem Zemanem, aby se s ním poradil, co dál. „Čekám, že si Babiš pozorně pana prezidenta vyslechne a přestane se chovat jako šéf firmy,“ radí Babišovi Zimola.

Předčasné volby, o kterých už premiér v demisi hovořil, jsou podle Zimoly takřka vyloučené. „Jednak stojí peníze, a jednak je to poslední varianta, a tady zatím nebyla využita ani druhá varianta. Když zkrachovala jednání s ČSSD, nechť jedná Babiš s ODS, Piráty nebo KSČM, ale předčasné volby bych skoro vyloučil. Prezident navíc opakovaně řekl, že volby nevypíše,“ řekl Zimola.

Také místopředseda Pirátů Jakub Michálek označil v ČT předčasné volby za vyloučenou variantu. „Nejdřív se má jednat, vynaložit úsilí, aby vznikla stabilní vláda,“ řekl. Piráti jsou podle něj připraveni jednat za předpokladu, že v budoucí vládě nebude mít dominantní úlohu hnutí ANO a nebude se opírat o podporu KSČM a SPD. „Prezident by měl zvážit, zda nepověřit sestavováním vlády někoho jiného, než Babiše,“ řekl také Michálek.