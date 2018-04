zpe, Novinky

„Jsou podmínky, za kterých bych ve vládě sedět nechtěl,“ řekl Ťok v rozhovoru pro Novinky. Uvedl, že by mu vadila tolerance od SPD. „Z jedné strany mě zajímá, abych mohl dokončit věci, které se rozdělaly. Nastartovala se výstavba takovým způsobem, že bych mohl už jen sklízet úspěchy a stříhat pásky. Ale nechci sedět ve vládě za každých okolností,“ dodal ministr.

Nejlepší variantou je podle něj v současnosti koalice na půdorysu ANO a ČSSD, kterou by tolerovali komunisté. Menšinový kabinet v demisi by podle Ťoka dlouhodobě vládnout neměl.

„Není to zdravé. Přestože to Ústava nevylučuje, v takové vládě by se mi taky nesedělo dobře,“ řekl Ťok. Přitom ale právě v takové vládě už sedí od 24. ledna. „Tady je ústavní princip, že vláda nemůže odejít, dokud nepřijde nová vláda. Kdyby byla vláda zítra, v klidu bych odešel,” komentoval to ministr.

Šlechtová mluvila o fašismu



Proti Okamurově SPD se už dříve vyslovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán či šéfka resortu obrany Karla Šlechtová, která už dříve hnutí označila za fašistické uskupení.

Okamura naopak dlouhodobě kritizuje právě Ťoka a Šlechtovou. Podle něj není ministryně žádným odborníkem na obranu.

Hnutí ANO by se mohlo k jednání s SPD vrátit, pokud by nedopadla koalice s ČSSD. Sociální demokracii čeká o víkendu sjezd, na kterém by měla vstup do vlády s ANO řešit. Do měsíce by se potom mělo uskutečnit vnitrostranické referendum, které má definitivně rozhodnout.