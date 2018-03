zpe, Novinky

„Jestli kompetentní ministr řekl, že nervový plyn nepochází z naší země, ale prezident přesto pověří BIS (Bezpečnostní informační služba – pozn. red.) vyšetřováním, čímž ministrovo prohlášení rozporuje, pohybuje se na hranici vlastizrady. Senát by měl jednat,“ uvedl na Twitteru šéf hnutí STAN Petr Gazdík.

Předseda poslanců STAN Jan Farský Novinkám řekl, že o případné žalobě budou jednat poslanci se senátory za hnutí STAN, poradí se i s ústavními právníky. Žalobu na prezidenta podává Senát a musí s tím souhlasit tři pětiny členů horní komory a tři pětiny poslanců.

K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán. Zdroj: Ústava ČR



Prezident Zeman se jasně připojil k šíření dezinformačních zpráv Jan Farský, STAN

„Rusko vede hybridní válku se Západem, jehož jsme součástí. Součástí té války je i dezinformační rovina. Tady se prezident Zeman jasně připojil k šíření dezinformačních zpráv,“ prohlásil Farský.

Vláda podle něj okamžitě správně dementovala, že by novičok pocházel z ČR. „Pak přispěchal prezident Zeman s tím, že to není tak jisté a je potřeba to prověřovat, čímž tu dezinformační zprávu znovu nastartoval. V tu chvíli nestál vůbec na straně ČR, ale na straně Ruska,“ sdělil Novinkám Farský.

Ke Starostům se zřejmě připojí i TOP 09. „Krok pana kolegy Gazdíka je nám sympatický, podpoříme tuto iniciativu,” uvedl šéf topky Jiří Pospíšil.

Zeman v pondělí uložil BIS, aby zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok. Rusko v minulosti uvedlo, že látka mohla být i z Česka. To česká diplomacie odmítla.

Česko v reakci na otravu bývalého ruského agenta Skripala vyhostí tři ruské diplomatické zástupce.