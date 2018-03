Renáta Bohuslavová, Novinky

„Budeme problematiku reformy financování školství komunikovat s naším expertním týmem a žádat přenesení tématu do koaličních rozhovorů s hnutím ANO, aby to bylo zcela jasně a transparentně zaneseno do programového prohlášení,” řekla ve středu před jednáním obou týmů místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová.

Jednání za školství podle ní za ČSSD vede předseda pražské ČSSD Petr Pavlík. Ze strany hnutí ANO ho povede ministr školství Robert Plaga.

Školství není zdaleka jediným sporným bodem v jednáních bývalých koaličních partnerů. Největším problémem jsou podle místopředsedy a ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) daně. [celá zpráva]

Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka jsou spory i v důchodech. [celá zpráva]

ČSSD: Hledá ministr prostředky, nebo jen důvody, jak to nejde?



Změnu systému financování regionálních škol prosadila v minulé vládě právě Valachová ještě jako bývalá ministryně školství na začátku loňského roku. Při jejím schvalování odhadovalo ministerstvo náklady na financování změny pro první rok na 2,5 až pět miliard korun.

Plaga koncem února uvedl, že pro nastartování reformy bude v prvním roce potřeba deset miliard korun a že by chtěl, aby vláda částku zahrnula do priorit státního rozpočtu pro rok 2019.

To, že vláda finance najde, uvedl dříve i premiér v demisi Andrej Babiš. Nyní však ministr Plaga říká, že reformu bude nutné odložit, protože na ni nejsou peníze. Ty mají jít především na platy učitelů. Stát by nově měl platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.

„Považuji to za skandální a nepřijatelné. Ptám se, jestli ministr hledá prostředky, nebo jen důvody, proč to nejde uskutečnit,” kritizoval postup ministra Plagy místopředseda poslaneckého výboru pro vzdělání Antonín Staněk (ČSSD).

Odbory: Nevidíme pro odklad důvody

„Nevidíme důvod, proč by se reforma měla odkládat. Byla připravována tři roky. Za rok reforma bude mnohem dražší a není jasné, jestli na ni peníze vůbec budou,” kritizuje plánovaný odklad ministra Plagy místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Odborníci na školství dále upozorňují na to, že každý odklad má dopad na kvalitu školství. „Všichni jsme byli svědky předvolebních slibů o tom, jaká je školství priorita. Nyní je třeba, aby se k tomu politici postavili čelem,” kritizuje postup ministerstva školství i nové vlády předseda Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček.

Změny ve financování školství chtěli oddálit i poslanci ODS. Navrhovali odklad nového způsobu placení na deset let. Jinak podle nich hrozí nebezpečné tlaky na státní rozpočet. To však vláda v úterý nepodpořila.