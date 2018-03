Renáta Bohuslavová, Novinky

„Vedení výboru i to, jaký prostor si uzurpoval pan premiér ve věcech, ve kterých není kompetentní, je naprosto skandální. Podle mě porušil několik norem a s tím se nemůžeme smířit a takto to být vedeno nemělo,” zlobil se po jednání výboru jeho místopředseda z ODS Pavel Žáček.

Jednání pod taktovkou Babiše



Může to podle něj být nebezpečný precedens do budoucna. „Jednání bylo pod taktovkou premiéra Babiše a bojím se, aby to nebyl signál do budoucna, abychom každých 14 dní neřešili odvolání šéfů policejních složek,” dodal po jednání Žáček.

„Dnešní jednání Výboru pro bezpečnost ohledně situace v GIBS byl jeden z mých vrcholných zážitků,” postěžoval si na Twitteru další ze členů a místopředseda Starostů Vít Rakušan.

Koten: K řízení víceméně docházelo

Předseda výboru Radek Koten z SPD se však hájí, že výbor víceméně řídil on. „K řízení tam docházelo až na jednu jedinou výjimku, kdy pan Babiš potřeboval sdělit svou myšlenku,” řekl Koten na dotaz Novinek s tím, že není zvyklý se překřikovat. „V jedné chvíli jsem skutečně ustoupil, protože si nemyslím, že bychom tam na sebe byli schopní křičet. Ty informace by stejně zazněly,” dodal Koten.

Poslanci ODS a STAN se po dvou hodinách jednání výboru, kdy nebylo rozhodnuto, zda bude jednání veřejné, nebo neveřejné, sebrali a odešli. Na neveřejnou část se ale vrátili zpět.

Vadilo jim, že premiér před novináři četl informace z dokumentů Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které by podle nich měly být tajné a Koten premiéra v demisi nijak nezastavil a prostor v té chvíli nedostal ani Michal Murín.

Je to jako v 50. letech, zlobí se ODS

Koten se však brání tím, že byli přizváni legislativci, kteří rozhodli, že informace, kterými Babiš disponuje, tajné nejsou. „Skandální je to, co dneska předvedl premiér, ne činnost GIBS,” kritizoval průběh jednání Žáček.

Dlouholetá poslankyně Jana Černochová (ODS) připomněla, že vedení výborů se musí řídit jednacím řádem a zákony. „Řízení výboru ve chvíli, kdy prošel do místnosti pan Babiš, tak převzal on," rozčilovala se Černochová a při odchodu ze sálu řekla, že „je to jako v 50. letech".

Krom problémů s řízením debaty během jednání měl Koten na závěr výboru problémy i s formálními postupy toho, jaké usnesení kdy přednést, kdy o něm dát hlasovat a v jakém pořadí. Sám se hájí tím, že ještě není tak zkušený jako třeba právě poslankyně Černochová.