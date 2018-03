Renáta Bohuslavová, Novinky

Na Hrad dorazil například generál Pavel Vranský nebo neúspěšný kandidát na prezidenta Petr Hannig, který během druhého kola prezidentských voleb Zemana podporoval. Novinkám řekl, že očekává přátelskou atmosféru a že zazní písně z jeho mládí.

Přišel také nový člen Rady České tiskové kanceláře Petr Žantovský.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Miloš Zeman ve Španělském sále, kde se večírek koná, pronese krátký projev a poté mají zaznít například skladby Michala Davida, Bedřicha Smetany, Karla Svobody nebo Jaromíra Vejvody. [celá zpráva]

Petr Hannig, neúspěšný Zemanův protikandidát z poslední prezidentské volby.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Hrát bude hudba Hradní stráže a Policie ČR nebo skupina Bacily,” řekl již dříve Českému rozhlasu k tradičnímu koncertu mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), přichází na Hrad

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Koncert je poděkování pana prezidenta přátelům a podporovatelům, kterých bylo pozváno zhruba 1000,” dodal mluvčí s tím, že symbolickým finále bude skladba „Pár přátel stačí mít”.

Miloš Zeman během inauguračního projevu poté, co složi prezidentský slib.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Oslava na Hradě, protesty v podhradí



Ve středu večer se na Václavském náměstí scházejí i odpůrci Miloše Zemana na plánované demonstraci, která by měla začít v 19. hodin.

Ti kritizují především prezidentovy útoky na novináře. Na ty Zeman útočí dlouhodobě. Naposledy ve svém inauguračním projevu minulý týden zkritizoval novináře z České televize a z vydavatelství Economia, které patří podnikateli Zdeňku Bakalovi. [celá zpráva]

Večírek pro své podporovatele pořádá Zeman ve stejnou dobu každý rok. Loni na něm oznámil, že bude znovu kandidovat na prezidenta. Mezi přítomnými tehdy byly například současná ministryně obrany a tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO), bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) nebo někdejší ministryně spravedlnosti Marie Benešová. [celá zpráva]

Ovčáček: Seznam pozvaných nezveřejníme, nechceme kádrovat

Dostavili se také šéf Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta, předseda Jazzové sekce Karel Srp či Jan Veleba, šéf Strany práv občanů, jejímž čestným předsedou Zeman je. Na dotaz, zda budou tyto osoby pozvány i letos nebo jací politici byli pozvaní, Ovčáček Novinkám neodpověděl.

Odkázal na rozhovor pro Český rozhlas, kde uvedl, že seznam pozvaných zveřejňovat nebude.

„Já jsem seznam neviděl, ani ho nechci vidět. Sám se nechám překvapit, kdo tam zítra bude. Je to jednoduché, my ten seznam nezveřejňujeme z toho důvodu, že nechceme, aby hosté byli poté nějakým způsobem kádrováni,” uvedl Ovčáček. Podle informací Novinek nebyli pozváni poslanci TOP 09, STAN, Pirátů ani KSČM, ostatní na dotaz neodpověděli.

Stejně tak předem Hrad nesdělil, kolik peněz na oslavu dá. Loni to bylo více než půl miliónu korun.

„Nepředpokládám, že to bude nějaká významně vysoká částka, ale vyčkejme si na konečné vyúčtování. Nemám nikdy v tomto směru co tajit, zveřejňovali jsme to i v uplynulých letech, ale vždycky po ukončení té akce,” dodal hradní mluvčí.