Komunisté zvažují, jak pokračovat ve vyjednávání s ANO. Babiš navíc naštval i některé své stranické kolegy, kteří v pátek v tajné volbě Ondráčkovi dali svůj hlas a nyní by měli otočit o stoosmdesát stupňů a podpořit Ondráčkovo odvolání.

„Slova pana premiéra Babiše samozřejmě zhoršují naši pozici ve vyjednávání před hlasováním o důvěře vládě a nemyslím, že by to nějak vylepšovalo vzájemné vztahy,“ řekl včera Právu šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Podle něj by proto Babiš měl otevřeně říci, oč mu jde.

Babišův veletoč s Ondráčkem budí pochybnosti Jíří Dolejš, místopředseda KSČM

„To vše bychom rádi slyšeli od něj, ať se případně neunavujeme zbytečným vyjednáváním,“ dodal Kováčik.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš je přesvědčen, že pokud by minulý týden nebyl Ondráček zvolen, nešlo by o žádné drama. „Víkendový Babišův veletoč budí pochybnosti a nedůvěru. Ve vyjednávání bychom měli mít vyšší nároky,“ řekl Právu Dolejš.

Komunisté čekají na schůzku Babiše s šéfem komunistů Vojtěchem Filipem. Ten pouze zopakoval, že Ondráček byl zvolen demokraticky, a má tudíž právo funkci vykonávat.

„My se určitě brzy potkáme, určitě to nebude v přímém přenosu v médiích,“ řekl v neděli novinářům Babiš.

Poslanci ANO asi sklopí uši

Dodal, že klub ANO byl v daném případě rozpolcený. Neví, jak úterní jednání klubu dopadne, a nechce spekulovat.

„Uvidíme, co pan předseda řekne, ale měl jsem pocit z debaty na klubu minulý pátek, že klub je rozdělen zhruba na dvě poloviny,“ řekl Právu šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Polovina respektuje, že na základě dohod ve Sněmovně to místo patří komunistům, a že respektují i to, že komunisté nominují pana Ondráčka, a druhá polovina respektuje, že je to místo komunistů, ale že se jim nelíbí pan Ondráček,“ popsal Faltýnek.

Je přesvědčen, že jeho poslanci se zařídí podle „svého nejlepšího vědomí a svědomí“, přičemž nepředpokládá, že by bylo tzv. závazné hlasování. I minulý týden měl poslanci ANO volné ruce.

Někteří poslanci ANO, které Právo oslovilo, a kteří podle kolegů nejspíš Ondráčka podpořili, ale nechtějí to veřejně přiznat, si počkají na úterní debatu v klubu. Řadí se mezi ně např. Ladislav Okleštěk, Milan Feranec, Jaroslav Faltýnek nebo Taťána Malá. Ta označila situaci za nešťastnou. Podporu Ondráčkovi už dřív vyslovila i Helena Válková.

Kdybych donucoval poslance, jak mají hlasovat, lidé by křičeli, že jsem diktátor Andrej Babiš

Ondráček: Na Babiše zadupali a on stáhl ocas

Babiš v neděli ve Zlíně opět připustil, že minulý týden udělal chybu. „Ale kdybych nějakým způsobem donucoval poslance, jak mají hlasovat, lidé by křičeli, že jsem diktátor,“ řekl.

„My jsme v minulosti několikrát žádali KSČM, aby nominovala jiného kandidáta, oni to odmítají, takže já z toho nejsem nadšený,“ dodal Babiš.

„Vyzval jsem pana Ondráčka, jestli nemůže ještě jednou zvážit tu omluvu, aby byl klid. Je pravda, že pokud bychom byli velice důrazní, tak asi by to tak nedopadlo. Na druhé straně je jasné, že to nebylo zvoleno jenom našimi hlasy,“ uvedl Babiš.

Ondráček reagoval na sítích: „Na pana Babiše zadupali a on stáhl ocas... Bojí se prý nějakých demonstrací a dalších problémů. Jako kdyby jich on sám neměl až dost.“

Jak odvolat?

Poslanci budou muset vyřešit otázku, jak při odvolávání postupovat. Dosud totiž Sněmovna v podobné situaci nebyla a běží o to, zda hlasovat stejně jako v případě volby tajně, nebo veřejně. V tomto případě totiž zákon o jednacím řádu žádná pravidla nestanoví.

„Musíme se o tom pobavit v klubu,“ potvrdil Právu místopředseda poslanců ODS Marek Benda. Připustil, že rozšíření programu současné schůze Sněmovny o bod odvolání Ondráčka mohou vetovat buď dvě poslanecké frakce, anebo 20 poslanců. To by mohli být komunisté a okamurovci.

A jak hlasovat? „Jednací řád to neupravuje, a když jsem se ptal, nikdo nebyl schopen říci, zda se to někdy stalo,“ řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Proto prý raději preferuje dohodu všech klubů, zda zvolit tajnou, nebo veřejnou volbu. Sám by preferoval tajnou. S tím předběžně souhlasí i zástupci klubů.

Právě tajná volba vyvolává spekulace, podle kterých mohli Ondráčkovi svůj hlas hodit i jednotlivci mimo KSČM, SPD a ANO. Pravice to stejně jako ČSSD odmítá.

„Dal bych ruku do ohně za to, že nikdo z našich členů, kteří byli přítomni, Ondráčka nepodpořili,“ řekl Právu šéf klubu soc. dem. Jan Chvojka. Připomněl, že poslanci ČSSD hlasovali proti Ondráčkovi i při předchozích pokusech.