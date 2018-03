Pane premiére, proč ANO jedná o koalici se soc. dem., když ČSSD není schopna zajistit jednotu svého 15členného klubu a řada poslanců vládu s vámi odmítá?

Jednáme s každým, kdo o to projevil zájem, a to ČSSD projevila. Uvidíme, jestli jednotu zajistí a jestli v soc. dem. bude fungovat stranická disciplína.

Chcete spoléhat na to, že Bohuslav Sobotka, Lubomír Zaorálek a Milan Chovanec podpoří vládu, ve které budete premiérem? Vždyť Sobotka naznačuje, že to bude ve Sněmovně torpédovat.

Nechápu, proč se na to ptáte mě, to je problém ČSSD, ne můj. Zatím jsme na začátku debaty o programu, nikoli o vládě.

Pro nás by byla nejlepší menšinová vláda ANO podporovaná soc. dem. a KSČM.

Sobotka úspěšně dovedl svou stranu k sedmi procentům a pokračuje ve svých destruktivních nápadech. Společně s ČSSD jsme byli ve vládě úspěšní, bohužel ji Sobotka zničil, stejně jako soc. dem. Místo aby pustil mandát a zkusil normálně pracovat v soukromé sféře, tak dál chodí do Sněmovny jako řadový poslanec.

Proč s ČSSD jednáte, když máte ve Sněmovně už teď podporu 115 hlasů? SPD a komunisté navíc nepůsobí jako pytel blech.

Nemáme žádnou podporu. Jak jsem říkal, jednáme se všemi stranami, které jednat chtějí. Nejvíc moralizují tzv. demokratické strany, tradiční hlavně svou velkou korupční historií. Tvrdí, že nechtějí jít do vlády se, zdůrazňuji na objednávku, stíhaným premiérem. Naopak strany, které označují za nedemokratické, s námi vyjednávají pragmaticky a konkrétně.

V čem je vlastně koalice se soc. dem. výhodnější než jednobarevná vláda ANO podporovaná SPD a komunisty?

To je dobrá otázka. Z praktického hlediska nevím, jestli je výhodnější. Pro nás by nejlepší byla menšinová vláda ANO podporovaná soc. dem. a KSČM výměnou za program. ČSSD by si mezitím mohla dát do pořádku stranu, a navíc by to mohlo vyhovovat panu Sobotkovi, Chovancovi a dalším.

Neříkal jste ale, že jediná varianta je koalice ANO se soc. dem. podporovaná KSČM?

Říkal jsem tehdy, že jde o možnou variantu. Jsem z byznysu a vyjednávám se všemi.

To znamená co? Že všechny varianty jsou otevřené – tedy většinová vláda s ODS, menšinová koaliční vláda se soc. dem. opřená o KSČM či jednobarevná vláda ANO tolerovaná okamurovci a KSČM?

Jasně. Tolerance KSČM a SPD není preferovaná varianta, ale když ČSSD neschválí účast ve vládě a všichni ostatní budou trvat na tom, že Babiš v kabinetu být nesmí, tak to je možnost. Jediný, kdo na něčem takovém netrvá, je KSČM a SPD.

Kdyby došlo na SPD a KSČM, nebudou mít žádný vliv na vládu a zahraniční politiku.

Proto ANO podrželo Okamuru ve funkci místopředsedy Sněmovny? Pro strýčka příhodu?

Pane redaktore, kdyby nám taková ODS, se kterou jsme chtěli jednat jako první, umožnila ustavení Sněmovny, tak jsme nemuseli jednat s KSČM a SPD.

S oběma stranami jednáme o programu. KSČM s námi do vlády jít nechce, ani my s ní. S SPD ve vládě také být nechceme. I kdyby ale na jejich podporu došlo, tak nebudou mít žádný vliv na vládu a zahraniční politiku. To nepřipustíme. Stejně tak je vyloučeno, že by se v referendu hlasovalo o zahraničních smlouvách, třeba o EU.

Upřímně, nebyl byste nejradši, kdyby to se soc. dem. nevyšlo?

V ČSSD jsou různí lidé. S panem Zimolou a Hamáčkem normálně fungujeme, se Sobotkou a Chovancem to nešlo. Hamáček s námi normálně mluví a na rozdíl od Sobotky, který byl podrazák a zbabělec, se choval vždycky korektně.

Potřebujeme mít stabilní vládu. Vidíte, jak dlouho to trvalo v Německu nebo Nizozemsku. Jak říkám, teď v každém případě čekáme na soc. dem. Pokud se ale nedomluvíme s nikým, tak nevím, jestli se nebudeme muset vrátit k předčasným volbám.

Takže druhý pokus o získání důvěry bude na zkoušku stejně jako první, jelikož fakticky směřujete k předčasným volbám?

Nechci předčasné volby a druhý pokus nebude na zkoušku. Ten musíme dát, musí být jasný. Půjdeme do něj jen tehdy, když si budeme jistí, že důvěru získáme. I jednorázovou, aby vláda už vznikla. U prvního pokusu bylo jasné, že důvěru nezískáme.

Ale kdyby na něj nedošlo, tak byste tu stále měl Sobotku a neměl byste si s ním o čem povídat, protože by jako obvykle nic nedělal a byl v demisi.

Zatímco vy v demisi snad nejste?

Pane redaktore, ale já něco dělám ve prospěch lidí. Dramaticky navyšujeme důchody, nejvíc v historii, máme připravený projekt rodinné politiky, plán investic, vyrážíme řešit problémy přímo do krajů a do obcí. Proto nás lidi volili, abychom makali. A občané vidí, kdo a jak pracuje. Takoví piráti nechtějí vůbec pracovat, jen se vymlouvají a kritizují.

Jako ministr financí jsem vybral obrovské peníze, a když dnes mluvím o stavu našich veřejných rozpočtů v Evropské radě mezi premiéry a prezidenty, tak se všichni diví, jak máme nízký dluh a nezaměstnanost. Dělám všechno pro to, abychom se vrátili tam, kam patříme – na špičku Evropy, jako tomu bylo za první republiky.

Ale tam budeme patřit jen tehdy, když na Úřadu vlády bude sedět někdo, kdo pro tu zemi umí něco udělat. Ne zbabělec, který nikdy pořádně nepracoval, v Evropě se nedomluvil a jen intrikoval proti Babišovi. Před ním tu zase byl premiér, který se zavíral v kanceláři, nad jejímiž dveřmi svítil nápis „zákaz vstupu“. Já mám ty dveře furt otevřené.

Murín vládu obelhal. Tvrdil, že chce peníze na nové lidi, ale utrácel hlavně za odměny.

Kvůli personálním změnám, které vaše vláda v demisi provádí, svolává STAN mimořádnou schůzi Sněmovny. Co vy na to?

STAN si na nás zase dělá kampaň. Ale mně to nevadí, naopak se na tu schůzi moc těším. Těším se, jak tam ODS připomenu, jak vládla za Topolánka, kdy v demisi odpustila dluh Nomuře ve výši 110 miliard korun.

Těším se, až ODS připomenu, jak se její ministr vnitra Langer v demisi chlubil na kongresu, jak za dva měsíce stihl vyměnit vedení „nepřátelského“ resortu. Langer vyměnil lidi na inspekci ministra, v rozvědce a připravil rozpuštění finanční policie. Všechno bez důvěry.

Copak je v pořádku, že vláda bez důvěry dělá tak důležité personální změny? To je, jako byste ve firmě měl manažera, kterému běží výpověď a on vyhazuje lidi.

Ano, je to v pořádku, protože měníme lidi, kteří na těch postech nemají co dělat. Řešíme politické nominanty.

To je případ České pošty, jejíhož ředitele jmenoval pan Chovanec. Je absolutně nemorální, když ředitel České pošty bere až osm miliónů korun za rok, zatímco doručovatelka 14 tisíc a řidič 19 tisíc měsíčně. Navíc je pošta v rozkladu, ztratila trh, vázne doručování balíků. Když jsem se chtěl jako ministr financí seznámit se zakázkami, tak to bylo odmítnuto.

Z CzechInvestu jsme odvolali pana Kučeru, za kterého jsem se při jednáních s GE Aviation a BMW styděl, jakou Česku dělal ostudu. Toho tam napřímo nominoval exministr Mládek. My jsme vyhlásili výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 22 lidí. A takto chceme postupovat pokaždé.

Pokud jde o tu korupční hydru ve zdravotnictví, tak na ni upozorňovala i EU. Dlouhodobě jsem ty věci kritizoval, ale v bývalé vládě jsem s tím nemohl nic udělat, protože to soc. dem. kryla. Na vládě nás ČSSD spolehlivě blokovala společně s Bělobrádkem. Ale teď ty změny dělat můžeme a systém je nervózní, že likvidujeme jejich kamarády.

Změny si obhájíme, protože jsme protikorupční hnutí, které chce efektivně, úsporně a transparentně řídit stát.

Obhájíte si i snahu zbavit se šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Murína? S kauzou Čapí hnízdo to nemá nic společného?

Samozřejmě ne. O Čapím hnízdu rozhoduje státní zástupce, respektive o naší stížnosti. To spojování naprosto odmítám, nemá to s tím absolutně nic společného.

Murína kritizuji dlouhodobě. Poprvé to bylo loni v dubnu od jeho výslechu v kauze Bereta kvůli jeho podivným kontaktům.

Na GIBS si dlouhodobě stěžují státní zástupci, naposledy inspekci kritizoval nejvyšší státní zástupce Zeman, před ním Vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.

Jako premiér mám informace, které podléhají určitému stupni utajení a kvůli kterým se na Úřad vlády obrátilo olomoucké státní zastupitelství. Výsledkem byl návrh na zahájení kárného opatření, což Sobotka zamítl. Ale stejně jako na financích zmizely doklady o OKD, tak jsme nedohledali originál tohoto dokumentu.

Především mám ale velké pochybnosti o hospodaření GIBS, na což poukázal i vlastní interní audit inspekce z konce minulého roku. Od svého vzniku GIBS nikdy nebyla prověřována Nejvyšším kontrolním úřadem, přestože hospodaří s velkými státními prostředky. Proto jsem požádal ministerstvo financí, aby na GIBS provedlo kontrolu.

Aby našli špínu na Murína?

Ne, ale protože jsem jako předseda vlády odpovědný za GIBS. A když interní audit GIBS najde pochybení a možná i porušení zákona, tak to jako Murínův nadřízený řeším, a proto nařídím kontrolu. To je to, co mě zajímá, ne co GIBS vyšetřuje. Když vidím nehospodárnost, tak to řeším. Kdybych to nechal plavat, tak zas budete psát, že Babiš nic nedělá.

Takže proto chcete Murína odvolat? Kdo by jej měl nahradit?

Neřekl jsem, že pana Murína odvolávám, ani jsem takový návrh nepodal. Panu Murínovi jsem řekl, že z důvodů, o kterých jsem se zmínil, k němu jako jeho přímý nadřízený nemám důvěru a že na tom postu nemá co dělat.

Abych ale byl konkrétnější. V únoru 2017 vláda uvolnila dodatečné prostředky ve výši 69 miliónů pro GIBS. Tehdy jsem s tím nesouhlasil, protože jsem poukazoval na to, že průměrný plat na inspekci v tom roce dosáhne 51 tisíc měsíčně, ale soc. dem. mě s Bělobrádkem přehlasovala a došlo k navýšení platů o dalších 20 procent, místo abychom navyšovali platy učitelům.

Murín tvrdil, že ty peníze potřebuje na nové lidi, ale místo toho vládu obelhal a peníze utrácel hlavně za odměny, v roce 2017 to bylo 30,6 miliónu, zatímco o rok před tím 13,6 miliónu. Výsledek byl, že náměstci měli větší odměny než krajští ředitelé.

To je výsměch ostatním policistům, kteří řeší bezpečnost, dopravu, demonstrace, fotbal a tak dále. Zeptejte se policistů, jestli berou takové odměny. Nebo občanů. Rozpočet GIBS se zvýšil od nástupu ČSSD o 37 procent, což šlo na platy.

Jenže Murín na vás dělá dlouhý nos. Odejít nechce a vy se jej před koncem pětiletého období v roce 2020 jen tak nezbavíte. Co s tím chcete dělat?

Bude zasedat Bezpečnostní rada státu, která se mimo jiné bude bavit i o tomto, předstoupím 15. března před bezpečnostní výbor Sněmovny. Neřeším pana Murína, řeším jeho hospodaření. Počkáme, k čemu dospěje kontrola a jak se k tomu Murín postaví.

Hlavně ale ať si lidé vzpomenou, proč vznikla GIBS. To bylo kvůli boji o policii mezi ODS a Věcmi veřejnými, kdy se ministrem vnitra stal Radek John. Jelikož si ODS chtěla ponechat vliv na policii, tak Langer přišel s GIBS.

Moc v tomto státě si vždy parcelovali ČSSD, ODS a Kalousek. A toto impérium se za pomoci určitých novinářů-aktivistů brání. Brání se, protože se jim ten systém rozpadá.

Celý rozhovor najdete v soboním vydání deníku Právo.