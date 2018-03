„Poté, co jsme pod různými tlaky a dobře myšlenými záměry jako Sněmovna odhlasovali přímou volbu prezidenta, tak už nikdy nebudu postupovat pod žádným podobným tlakem a nedoloženými úmysly, co by to skutečně přineslo,” řekla na půdě Sněmovny poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Občanští demokraté nevidí důvod, proč měnit něco, co funguje, což komunální politika podle nich je. Poukazují v této souvislosti na to, že občané mají v místní politiky zpravidla větší důvěru než v ty parlamentní.

„Návrh je principiálně špatný. Cesta by v důsledku mohla směřovat ke kolapsu tradiční zastupitelské demokracie,” uvedl dlouholetý člen zastupitelstva v Českých Budějovicích a poslanec za ODS Jan Zahradník.

Podle jeho stranické kolegyně Jany Černochové je nebezpečná i kumulace moci v rukou jednoho člověka.

Podobný postoj k možným přínosům navrhovaných změn má i poslanec za ČSSD Jan Birke. Ten poznamenal, že nezná snazší cestu k odvolání politika, než je tomu u starostů, kdy to může udělat zastupitelstvo. „Nepouštěl bych se do něčeho, kde nevidíme konec,” řekl.

Poslanec za TOP 09 Dominik Feri upozornil, že v návrhu chybí řešení kompetencí starosty i zastupitelů, způsob volby i jeho odvolání nebo jak velkých obcí by se to týkalo. Nejen kvůli těmto nedostatkům TOP 09 nepodpoří, aby byl návrh poslán do druhého kola ve Sněmovně a aby se na něm dále pracovalo.

ANO zatím jasný názor nemá

S návrhem na změnu ústavy přišla hnutí SPD Tomia Okamury. Verze, kterou hnutí předložilo, je však podle většiny poslanců nekvalitně připravená.

Výtky k němu měla i menšinová vláda hnutí ANO v demisi, která však nakonec zaujala neutrální stanovisko. To sdílejí i poslanci ANO.

„Nejsem ani silně pro, ani silně proti, jsem v tomhle spíše neutrál. Nevím, ještě si na to udělám názor,” řekl například poslanec a pražský zastupitel za ANO Patrik Nacher.

Poslanec Jaroslav Bžoch (ANO) připomněl, že jednou z výhod přímé volby starostů je i to, aby strana, která volby vyhraje, nakonec neskončila v opozici, což se podle něj hnutí ANO stalo například při krajských volbách v Ústeckém kraji i kvůli SPD.

Piráti chtějí návrh ještě prodiskutovat

Pro přímou volbu je hnutí STAN i Piráti. Podle předsedy poslanců STAN Jana Farského má přímá volba starostů podporu občanů. Otázkou podle něj ale je, zda plošným zavedením zákona nepřibude samosprávám více komplikací. Zároveň upozornil, že nejde jen o změnu ústavy, ale především o vypracování konkrétního zákona, který upraví systém na komunální úrovni.

Starostové dále navrhují svolání semináře do Sněmovny, kde by vystoupili zástupci z Polska nebo Slovenska, kteří s přímou volbou zkušenost mají.

Pro posun návrhu zákona do druhého čtení ve Sněmovně a vytvoření podrobných připomínek jsou i Piráti, kteří přímou volbu prosazují dlouhodobě. „Zákon tak, jak je navržen, není dokonalý, ale myslím, že je možné ho pustit do druhého čtení a tam ho řádně prodiskutovat,” řekl poslanec za Piráty a místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka by možnost přímo volit a odvolat starostu pomohla vyřešila třeba několikaměsíční pat na pražské radnici v roce 2015 po rozpadu koalice ČSSD, ANO a Trojkoalice.

Sněmovna ve čtvrtek projednávání předlohy v úvodním kole nedokončila, pokračovat v něm bude nejdřív v pátek.