Debata o výběru šéfa Evropské komise je na pátečním zasedání evropských lídrů jedním z hlavních témat. Babiš se podle svých slov bude snažit prosadit, aby ve výběru měly větší vliv jednotlivé členské státy. To, že pozice České republiky není dostatečně silná, podle něj nevadí.

„Logické by bylo, že 27 členských zemí má své komisaře a z těch vyberou nejlepšího premiéři či prezidenti,” řekl Babiš.

Doplnil, že výběr kandidáta, kdy je na jednotlivých politických frakcích v Evropském parlamentu, on nepodporuje.

„Nechceme, aby vznikaly nadnárodní kandidátky,” řekl Babiš. Způsob, jakým byl v roce 2014 zvolen Jean-Claude Juncker, označil za podivný a zákulisní.

„Považuji za nepřijatelné, aby nám velké země diktovaly předsedu komise. Podle Lisabonské smlouvy o tom má rozhodnout Evropská rada. Myslím, že i když jsme malá země, tak proč bychom nemohli mít nějaký názor,” doplnil.

Babiš: My nejlépe víme, kam potřebujeme peníze



Větší vliv jednotlivých států bude prý Babiš prosazovat i v otázce rozpočtu EU na roky 2021 až 2027, který je druhým důležitým tématem odpoledního pátečního jednání.

„Je podstatné, že se nebojíme říci svůj názor, a nevidím důvod, proč bychom měli být přikrčeni v rohu. Nechceme, aby nám Brusel říkal, na co máme použít kohezní fondy, ale abychom to byli my, kteří to řekneme. My nejlépe víme, kam potřebujeme peníze,” uvedl kriticky Babiš.

Česko bude z fondů i nadále více brát než odvádět. Babiš nevidí problém v podmínce právního státu, ale nesouhlasí s tím, aby podmínkou pro čerpání byla spolupráce v migrační problematice nebo souhlas s přerozdělováním uprchlíků na základě kvót.

„K tomu se stavím skepticky. Evropská komise by měla být odpolitizovaná, podle mého názoru by neměla mluvit do takových věcí,” poznamenal Babiš.

Komise chce první návrh podoby budoucího víceletého rozpočtu představit na počátku května.

V4 ladila společný postup



Český premiér se v rámci jednání v sídle Evropské unie zúčastnil také konference týkající se podpory zemí na jih od Sahary, kde řekl, že Česko je ochotno poskytnout na podporu těchto oblastí milión euro a do konce roku plánuje poslat ještě další tři milióny.

Proběhla krátká schůzka i na úrovni premiérů zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), kde podle Babiše země společně ladily politiku směrem k migrační krizi a připravují pro Evropskou komisi společný dopis.