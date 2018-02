Premiér v demisi Andrej Babiš již v úterý prohlásil, že s SPD po několika kolech schůzek už nemá potřebu dál vyjednávat. Programové neshody přetrvávají i u KSČM, a tak klíčová bude především schůzka s novým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a místopředsedou Jiřím Zimolou.

Ta proběhne ve středu odpoledne a Babiš se jich na něm bude ptát, zda by sociální demokraté chtěli s hnutím ANO vládnout.

Babiš: Zeptám se ČSSD, jestli chtějí do vlády



„Zeptáme se ČSSD, jestli s námi chtějí jít do vlády. Pokud bude odpověď ne, tak se zeptáme, jestli by tolerovali naši vládu. Pokud ano, tak se zeptáme, za jakých podmínek. Podle toho se bude odvíjet další jednání,“ řekl šéf ANO.

Jediný kandidát na premiéra za hnutí ANO jsem já. Nechť to zkusí už pochopit. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš

Sociální demokraté si v neděli na sjezdu přijali usnesení, že mají s hnutím ANO o vládě jednat. Podmínkami vyjednávání zároveň ale jsou, že vláda se nesmí opírat o hlasy SPD a v kabinetu nesmí sedět trestně stíhaná osoba, tedy Andrej Babiš.

Toleranci SPD ani KSČM se Babiš nebrání, ačkoliv říká, že to není jeho preferovaná varianta. O tom, že by ve vládě nebyl, však nechce ani slyšet. „Jediný kandidát na premiéra za hnutí ANO jsem já. Nechť to zkusí už pochopit,” vzkázal Babiš před jednání stranám. [celá zpráva]

Doporučení, aby sociální demokracie o vládě s hnutím ANO jednala, dal straně na sjezdu i její bývalý předseda a současný prezident Miloš Zeman. Poradil jim, aby nepožadovali ve vládě posty ministrů, ale jen náměstků. [celá zpráva] Tomu se Babiš nebrání. [celá zpráva]

Průniky bude Babiš hledat znovu i s ODS



Dalším v řadě, kdo se s Andrejem Babišem ve středu odpoledne sejde, je předseda ODS Petr Fiala. Ačkoliv strany mají průniky třeba v oblasti zahraniční politiky, tak ODS od počátku vyjednávání deklaruje, že vládu hnutí ANO aktivně nepodpoří. [celá zpráva]

„My se chápeme jako alternativa k hnutí ANO. Vidíme spoustu velkých programových rozdílů, vidíme konkrétní kroky hnutí ANO, jak se staví třeba k našim programovým návrhům, které jsme do Sněmovny předložili,” řekl Novinkám minulý týden předseda ODS Petr Fiala.

Občanští demokraté zároveň ve Sněmovně navrhují usnesení, které má nastavit mantinely Babišově současné vládě v demisi.

SPD a komunisté hledají podporu u Zemana



O audienci u prezidenta již minulý týden požádali předsedové KSČM Vojtěch Filip a šéf SPD Tomio Okamura. Dá se očekávat, že u něj budou hledat podporu především pro svůj politický program.

U Okamury jde o například o zákon o obecném referendu, u komunistů zase o návrhy na zavedení sektorové daně, zvýšení daní z dividend pro nerezidenty nebo zvýšení minimální mzdy, v čemž mají shodu právě i s ČSSD. I kvůli těmto průnikům se nejčastěji spekuluje o budoucí vládě, která by mohla vzniknout na půdorysu ANO, ČSSD s tolerancí KSČM.