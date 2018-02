Na sjezdu jste navrhoval tvrdší usnesení k vládě ANO, že ČSSD nepůjde do vlády s trestně stíhanou osobou. Jak nahlížíte na to, že si soc. dem. nakonec nechala otevřená vrátka větou, že trestně stíhaná osoba je „problém“?

Rozumím tomu, že si nové vedení chtělo nechat prostor pro vyjednávání. Návrh usnesení pana Hamáčka je obdobný stanovisku mému a senátorského klubu – protože já ho sice přednesl, ale vycházelo z hlasování senátorů za ČSSD k této věci. Je to pro nás přijatelné. Je tam pojistka, že pokud se něco dojedná, bude rozhodovat členská základna v referendu.

Důležité je, že sjezd bude pokračovat v dubnu a k této záležitosti se vrátí. Že se jednat musí, je jasné. Myslím, že naše podmínky musí být zřejmé a nemůžeme z nich ustoupit. Stanislav Gross musel odstoupit a jeho problémy byly daleko menší než Andreje Babiše. Soc. dem. také vždy vyžadovala čisté lustrační osvědčení. Musíme se chovat principiálně stejně a nemůžeme být na své lidi daleko tvrdší než na ty, kterým bychom dali důvěru pro působení ve vládě.

Vláda nesmí stát na jedné osobě s takovými problémy

Takže Babiše ve vládě by podle vás měla ČSSD odmítnout i kvůli tomu, že prohrál na Slovensku soud o tom, zda byl veden v seznamu agentů StB oprávněně?

Nikdy jsem nebyl zastánce lustrací, byl jsem pro to, aby lustrace plošná nebyla, aby se posuzovali lidé individuálně. U Andreje Babiše probíhalo individuální šetření. Přijali jsme lustrační princip a nemůžeme se chovat jinak k našim lidem a jinak k němu.

Jde o logiku, kterou bychom měli držet. Jak budeme našim členům a veřejnosti vysvětlovat, že se najednou chováme jinak? Budou nás podezírat, že to je za nějaké trafiky nebo jiný prospěch. Trvám na principiálním postupu.

Pokud by Jan Hamáček s Jiřím Zimolou chtěli podpořit Babišovu vládu nebo se jí přímo účastnit, tak se jim na grémiu postavíte?

Já bych to nepodporoval a myslím, že by to nepřijala drtivá část členské základny z těch důvodů, které jsem uváděl. Obávám se, že lidé, kteří nás v říjnových volbách volili, by mohli pochybovat, jestli jsme zásadoví a držíme svá slova. Vláda nesmí stát na jedné osobě s takovými problémy. Jestli na tom hnutí ANO trvá, ať si za to nese odpovědnost.

Jsme šestí na pásce, vzkaz voličů byl silný a měli bychom ho respektovat. V opozici se dá také dělat politika

Prezident Miloš Zeman v projevu ČSSD poradil, ať si řekne o posty náměstků a Babišovu vládu podpoří. Je to podle vás k diskusi?

Nejsem asi jediný, kdo se domnívá, že se prezidentu toto vystoupení nepovedlo. A jak na sjezdu připomněl jeden delegát, který pracoval ve státní službě, je to v rozporu se služebním zákonem. To, co navrhoval pan prezident, by bylo v rozporu se zákonem.

Politický náměstek nemá pravomoci jako má ministr, naopak musí poslouchat ministra, jinak by tam de facto neměl být. Nemůže si tvořit vlastní politiku. Odborný náměstek musí respektovat rozhodnutí vlády a parlamentu. Nedivím se, že to Andrej Babiš ocenil. Prezident podle mého subjektivního názoru nevystoupil jako svobodný a suverénní prezident republiky, ale jako mluvčí, zástupce nebo podporovatel hnutí ANO či Andreje Babiše.

Takže ČSSD nemá jít do vlády s Babišem i za cenu, že se dohodne s SPD a komunisty?

Jsme šestí na pásce, vzkaz voličů byl silný a měli bychom ho respektovat. V opozici se dá také dělat politika. V demokracii strany, které prohrají volby, obvykle jdou do opozice, zformulují zásadní programové cíle a priority. V opozici se nabírá síla pro další volby.

Kdy může být vnitrostranické referendum k vládě svoláno?

To nemůže být dříve než po sjezdu 7. dubna. Vedení ČSSD není kompletní. Ani předsednictvo by snad nechtělo toto pominout. Umím si představit, že by ani referendum být nemuselo, že by o tom mohl rozhodnout sjezd. Uspořádat referendum dá hodně práce. Ale pokud bude, tak to budu respektovat. Nicméně do pokračování sjezdu se věci nerozhodnou.