„Suchá je skýva opozice. A já bych dodal, že ta skýva není ani posolená,“ prohlásil Zeman v neděli dopoledne na sjezdu sociálních demokratů v Hradci Králové.

„Ti, kteří vás budou vyzývat, abyste odešli do opozice, tak vás budou vyzývat, abyste nic nedělali, abyste nepracovali ani pro tuto republiku, ani pro soc. dem. Těch vašich ubohých patnáct poslanců se smíchá do podivného koktejlu s ostatními poslanci,“ řekl a dodal, že strana by měla jednat s hnutím ANO a nechtít ministerstva, le náměstky ministrů a odborníky. [celá zpráva]

Průhonice, právě teď! Pan premiér se svojí chotí pozvali pana prezidenta a jeho paní na večeři do restaurace Paloma. pic.twitter.com/wvUaKWYydm— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. února 2018

Hamáček spolupráci s Babišem nevylučuje

Vládní spolupráci s ČSSD se nebrání ani Andrej Babiš. Sám si však chtěl počkat na výsledky sjezdu. Na něm byl krátce před 18. hodinou zvolen novým předsedou strany její dosavadní místopředseda Jan Hamáček. [celá zpráva]

Ten již v minulosti nevyloučil, že by strana pod jeho vedením do koalice s hnutím ANO šla. Je to podle něj lepší varianta než předčasné volby. Zároveň ale připouští, že problém je trestní stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo. [celá zpráva]

Na sjezdu Hamáček prohlásil, že hnutí ANO vytunelovalo program ČSSD. Strana by ale i přesto měla podle něj o účasti ve vládě jednat. „Když budeme v opozici, budeme tam s Kalouskem a Fialou,” zdůraznil.