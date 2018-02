Pane předsedo, nenastal už čas, kdy by měla ODS povolit a přemýšlet o tom, že by měla jít s ANO do vlády? Tak jako to ve čtvrtek udělali Starostové a nezávislí.

Taková věc není možná, nejsou pro to podmínky. Vidíme spoustu velkých programových rozdílů, vidíme konkrétní kroky hnutí ANO, jak se staví třeba k našim programovým návrhům, které jsme do Sněmovny předložili.

Mluvíte o programových rozdílech, ale před volbami jste kritizovali ANO, že vám program vykradlo, například v ekonomické oblasti. Přijde mi, že programově k sobě máte s ANO blíž, než má ANO k SPD či komunistům.

Ale politická realita je taková, že od začátku ustavení Poslanecké sněmovny existuje hlasování ANO s SPD a komunisty. Pokud jde o programové priority, tak se musíme podívat na programové priority vlády. Mám na mysli program jednobarevné vlády ANO, kam si mohli napsat, co chtěli. Nevidím tam žádné snižování a zjednodušování daní, není tam ani, že bychom výrazně snižovali byrokracii. Nejsou tam jasné záruky, jak budeme investovat peníze do infrastruktury. Jsou tam některé obecné věci, které se třeba týkají digitalizace, ale to podle mě není zefektivnění státní správy. Vidíme tady i jasné programové rozdíly, a to jsem ani nezmínil EET.

Neměla by ODS právě přijít a říci, my jsme ochotni jít s vámi do vlády, pokud uděláte tohle a tohle?

My se chápeme jako alternativa k hnutí ANO. Nebudeme stát v řadě nějakých čekatelů na vládu. Nevyměníme to, na čem nám záleží, za pár ministerstev, kde nebudeme moci uskutečňovat naši politiku. Nepřipustím, abychom byli v jedněch dveřích, ve druhých byly KSČM a SPD a Andrej Babiš si vybíral, do kterých dveří vejde. Takhle se politika nedá dělat. Skutečná situace je taková, že Andrej Babiš preferuje jednobarevnou vládu, pro kterou si chce získat nějakou podporu.

Co říkáte na obrat hnutí STAN, které oznámilo, že chce za určitých podmínek jednat s hnutím ANO o vládě?

Jde o vnitrostranické rozhodnuti STAN a nemá cenu ho nějak výrazně komentovat. Andrej Babiš má více možností, například ČSSD se mu doslova nabízí. Jsou tu strany, které říkají – kdyby v čele vlády nebyl Andrej Babiš, tak nemáme problém jít s hnutím ANO. Říká to i KDU-ČSL. Problém je v tom, že on si vybral a preferuje SPD a KSČM.

Vyhrát volby je jedna věc, ale získat většinu pro vládu je věc druhá Petr Fiala, předseda ODS

Proč podle vás Andrej Babiš trvá na tom, že neodejde z vlády?

Nebudu si hrát na psychologa. Beru jako fakt, že Andrej Babiš chce zůstat v čele vlády, skoro bych řekl, že za každou cenu. Vidím tam jednu příčinu, která je varující. Neuvědomuje si, že v parlamentní demokracii vyhrát volby je jedna věc, ale získat většinu pro vládu je věc druhá. Nárok vládnout má až ve chvíli, kdy disponuje většinou v Poslanecké sněmovně, která dá jeho vládě důvěru. Pokud to nedokáže, tak je tu problém a 30 procent ho neopravňuje vládnout. První pokus skončil debaklem. Jestli-že někdo tři měsíce sestavoval vládu a hlasovali pro něj jenom poslanci jeho strany, tak je to politický debakl. Teď bude sestavovat vládu podruhé. Ale pokud ji nedokázal sestavit poprvé, tak co se změní?

Vy byste dokázal sestavit vládu?

Politické podmínky s devíti stranami a velký odstup od vítězné strany k tomu nezakládají nejlepší možnost. Já bych se toho nijak nebál. Kdybych byl k takovému pokusu vyzván, tak se ho s veškerou odpovědností budu pokoušet naplnit.

Jednal byste i s ANO?

Nepochybně, jinak to nejde. Nelze sestavit početně demokratickou vládu, která by nezahrnovala ANO. Ale choval bych se odpovědně. Jasně bych řekl, s kým budu jednat a s kým nebudu a jaký je časový plán. Pokud by takový pokus nebyl úspěšný, tak bych šel za prezidentem a řekl, že to nejde, že vracím pověření. Tak by měl jednat každý, i Andrej Babiš.

Chápu správně, že pokud byste byl pověřený sestavením kabinetu, nabídl byste ANO účast ve vládě?

Nemá smysl o těchto věcech spekulovat, nejsem pověřen sestavením vlády a prezident Zeman se k ničemu takovému nechystá. To, že máme politika, který ví, že když se mu to nepovede poprvé, tak to dostane podruhé i potřetí, protože v čele Sněmovny je člověk z jeho hnutí, není úplně standardní situace.

Vliv pana prezidenta na vnitřní dění v sociální demokracii bych nepřeceňoval Petr Fiala, předseda ODS

Babiš a bývalý premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka spolu téměř nedokázali komunikovat. Jak s Andrejem Babišem osobně vycházíte vy?

Dokážu normálně mluvit skoro s každým a nepochybně i s Andrejem Babišem. Vedeme politická jednání, která se týkají konkrétních věcí, a v tom nevidím žádný problém. Třeba ve čtvrtek jsem vyzval Andreje Babiše k jednání, které se týká evropské politiky. Myslím, že to, že začal být v Evropě aktivní, je určitě dobře. Ale nemůže to být izolovaně, navíc je to vláda v demisi. Jsem přesvědčen, že bychom se měli bavit o tom, jak dosáhnout širší národní shody. Setkáme se příští středu. Bez ohledu na naše domácí názorové rozdíly by měla být v zahraniční politice naše pozice co nejvíce silná a srozumitelná. Pouze tak může být ČR úspěšná.

ČSSD čeká v neděli sjezd. Co si myslíte, že by se mělo stát, aby se strana dostala z krize?

Žádné rady dávat nebudu. To, že je ČSSD v obtížné situaci, všichni vidíme. Vidíme to i z výroků představitelů. Možná to od pravicového konzervativního politika bude znít zvláštně, ale přeji ČSSD, aby se z té situace dostala. V politickém systému potřebujeme demokratickou, levicovou, tradiční politickou stranu. Pro všechny je žádoucí, aby tu taková strana byla.

Jak moc může sjezd ovlivnit Miloš Zeman, který tam bude mít projev?

Vliv pana prezidenta na vnitřní dění v soc. dem. bych nepřeceňoval. V řadách jejích členů má stoupence, to je zjevné, a jeho slovu budou členové ČSSD věnovat pozornost. Ale zda to ovlivní jejich rozhodování, nevím. Pro mě je spíš důležité, jakým směrem se pak bude ubírat sociálnědemokratická politika. Jestli bude ČSSD vadit, aby se podílela na vládě, v jejímž čele je trestně stíhaný člověk, nebo zda by šla do vlády s Andrejem Babišem za každou cenu. Budu jako všichni pozorně sledovat, k čemu sjezd ČSSD dospěje a zda tu politickou situaci někam posune.