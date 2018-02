„Získal jsem informaci, že pan prezident mne neomezuje časově z hlediska vyjednávání o druhém pokusu za podmínky, že budeme vyjednávat," řekl po téměř dvouhodinovém jednání Babiš.

Zeman podle něj nemá žádné speciální požadavky. „Potvrdil, že mám volnou ruku na sestavování vlády. Netrvá ani na 101 podpisech, ale má představu, že pokud sestavíme vládu, tak získáme většinu ve Sněmovně,” dodal premiér v demisi.

Večeře podle něj byla velmi příjemná. „Pan prezident odpočívá, přibral dvě kila a domluvili jsem se, že se budeme setkávat pravidelně jednou měsíčně,“ uvedl premiér v demisi.

Oba se podle Babiše také shodli, že Česko je pevnou součástí EU a NATO. „Chceme hrát významnější úlohu než v minulých letech,” doplnil Babiš. Řešili i postup v otázce bezpečnosti směrem k bezpečnostní konferenci v Mnichově, kam jede premiér v demisi 16. února.

„Referendum o czexitu je no go”

Předseda hnutí ANO také zopakoval, že důležitý vzhledem k sestavování vlády pro něj bude výsledek mimořádného sjezdu ČSSD, který se uskuteční v neděli 18. února. [celá zpráva]. Na týž večer pozval Zemana i jeho ženu na večeři k němu do Průhonic. Koho z kandidátů na předsedu sociálních demokratů by on v čele strany viděl nejraději, však říci nechtěl.

Babiš se také vrátil ke středeční schůzce s SPD a otázce obecného referenda. „Chápu, že pan Okamura byl nadšený z našeho jednání. Referendum o czexitu je ale no go. S tím nikdy nebudeme souhlasit. Myslíme si, že v EU můžeme sehrát důležitější roli,“ řekl Babiš a reagoval tak na požadavek SPD o tom, že by mělo být možné v referendu hlasovat o vystoupení z EU a NATO.

Především o podmínkách uspořádání referenda jednaly v tomto týdnu expertní týmy hnutí ANO nejen s SPD, ale i s KSČM nebo Piráty. Podle Babiše se však řešila především programová shoda, nikoliv vládní spolupráce.

Babiš: Nevidím důvod, proč by měl prezident dělat prostředníka

V otázce referenda se strany rozcházejí například v tom, jaké by mělo být kvorum pro jeho uspořádání či zda by se v něm mělo hlasovat i o zahraničněpolitických nebo bezpečnostních otázkách. [celá zpráva]

S prezidentem by se chtěl sejít i Tomio Okamura, podle něj by měl být Zeman jakýmsi moderátorem debat. To ale Andrej Babiš odmítá a ve čtvrtek po jednání vlády dokonce prohlásil, že Okamurovo hnutí ani jeho toleranci k sestavení vlády potřebovat nebude. [celá zpráva]

„My k tomu skutečně nepotřebujeme pana prezidenta. Nevidím důvod, proč by měl dělat nějakého prostředníka. Nějaký nápad pana Okamury, že pan prezidenta to má zprostředkovávat, myslím, že není potřeba,” odpověděl na dotaz Novinkám premiér v demisi před schůzkou.