16:22 - Zemanovi pogratuloval k vítězství i šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Chtěl by, aby prezident spojoval společnost.

Průběžný výsledek 2. prezidentského kola

Průběžný výsledek 2. prezidentského kola v krajích

Průběžné výsledky 2. kola prezidentské volby sledujte ZDE.

Gratuluji prezidentovi Miloši Zemanovi k obhájení mandátu. Doufám, že funkci bude více společnost spojovat, než tomu bylo doposud.— Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 27. ledna 2018

16:19 - V druhém kole prezidentské volby vyhrál v Čechách Jiří Drahoš, na Moravě Miloš Zeman. Volební účast byla v obou historických zemích téměř shodná.

16:12 - Šéf ODS Petr Fiala pogratuloval Zemanovi. Přeje si, aby pomáhal zájmům země doma i v zahraničí. Drahošovi poděkoval „za korektní kampaň a snahu přinést do předvolební diskuse slušnost”.

„Vedl vyrovnaný souboj, na změnu to však nestačilo,” dodal.

16:05 - Volební klání označil Drahoš za obrovskou zkušenost a nedovede si prý představit, že by ji ještě nevyužil.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš s manželkou.

16:02 - „Zdravím i do rodného Jablunkova, tentokrát to nevyšlo, ale co není, bude,” dodal Drahoš, který následně začal zpívat státní hymnu.

„Moc děkuju,” uzavřel.

15:59 - Drahoš poděkoval svému týmu i protikandidátům z prvního kola, kteří jej podpořili. „Děkuji ze všech nejvíc své ženě Evě,” svěřil se Drahoš.

15:54 - Jiří Drahoš předstoupil před své příznivce. Poděkoval občanům, kteří přišli volit i Miloši Zemanovi k vítězství. „Přeji mu hodně sil a zdraví,” uvedl.

„Nezvítězili jsme, ale neprohráli jsme,” uvedl a dodal, že je rád za energii, která se v souvislosti s volbami objevila. „Jsem přesvědčen, že nezmizí a že tady zůstane,” dodal.

Volební štáb Jiřího Drahoše - proslov na podiu

„Neodcházím z veřejného života,” zdůraznil. „Rozhodně nekončíme, pokračujeme,” pokračoval.

15:48 - Zeman přišel mezi své příznivce, ti ho přivítali písní Ach synku synku.

Bouřlivé oslavy v Zemanově štábu

15:46 - Volební účast je rekordní. K urnám dorazilo přes 66 procent voličů.

Výsledkem voleb jsem zklamán. Sluší se blahopřát Miloši Zemanovi, přestože mým favoritem v druhém kole byl Jiří Drahoš. Občané vysokou účastí v těchto volbách prokázali svůj zájem o budoucnost naší země a to je pro mě povzbuzením. Tím spíše hodlám pokračovat ve veřejném působení.— Pavel Fischer (@PavelFischer) 27. ledna 2018

15:45 - Kandidát na hlavu státu z prvního kola Marek Hilšer podporoval v druhém kole Jiřího Drahoše. Vítězství Miloše Zemana jej prý motivuje zůstat v politice, řekl Právu.

„Pokud zvítězí Miloš Zeman, tak asi budu muset do politiky jít,” uvedl Hilšer

15:43 - V Evropě jsou pouze tři prezidenti starší než znovuzvolený Miloš Zeman (73). Prezidentům Irska a Itálie je 76 let, hlavě sousedního Rakouska 74.

15:40 - Zeman má po sečtení 93 procent okrsků 52,3 procenta hlasů.

15:38 - Zeman podle propočtů ČTK z průběžných volebních výsledků porazil Drahoše.

15:35 - Ve štábu Miloše Zemana se začalo slavit.

15:33 - Do Zemanova volebního štábu dorazil Tomio Okamura.

15:32 - Po sečtení 91 procent okrsků vede Zeman s 52,6 procent hlasů.

15:30 - Vítězem 2.kola prezidentských voleb je ve Zlínském i Olomouckém kraji je Zeman.

15:25 - Volební účast přesáhla 66 procent. Sečteno je přes 86 procent okrsků. Zeman vede se ziskem 53 procent hlasů.

Volební Štáb Jiřího Drahoše - Bolek Polívka a Dana Morávková

15:22 - Vítězem 2. kola prezidentských voleb v Kraji Vysočina je Zeman. Vyhrál i v Plzeňském kraji, kde po sečtení více než 90 procent okrsků má 56 procent, Drahoš 44 procent.

Marek Hilšer s chotí ve volebním štábu Jiřího Drahoše

15:21 - Michal Horáček mezi novináři, když bylo sečteno necelá polovina hlasů připustil, že by mohl Zeman vyhrát. „Bude to těsné, teď se jeví, že by pan prezident mohl obhájit, ale jasné to ještě není. A proto doufejme, že to ještě změní velká města - Liberec, Brno, Praha,“ uvedl Horáček. Podle něj by byl Drahoš lepší prezident, protože nabízí naději, že skončí „s rozervaností země“.

15:19 - V Ústeckém kraji vyhrál v 2. kole voleb Zeman s cca 62 pct. Po sečtení skoro 90 procent už ho tam Drahoš nemůže předstihnout. Volit v kraji přišlo 57 procent.

15:15 - Po sečtení tří čtvrtin okrsků vede Zeman s 53,7 procenta. Získal již přes dva milióny hlasů, což je více než v prvním kole.

15:06 - Po sečtení dvou třetin okrsků vede Zeman s 54,3 procenta. Volební účast přesahuje 65 procent oprávněných voličů.

15:01 -„Jsem moc rád, že stojí po mém boku tak, jako po celou dobu mé kampaně. Dovolte mi také, abych poděkoval všem voličům, všem těm, kteří šli k volbám. Vyzýval jsem k tomu a považuji to za důležité,“ řekl Jiří Drahoš.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš s manželkou

„Zdravím také všechny své příznivce, členy týmu a spřátelené duše a rád bych také pozdravil rodáky do Jablůnkova. Já doufám, že se v tuto chvíli dívají, že se vidíme, měli by tam mít velkou obrazovku v parku za radnicí. Pokud mě vidí, tak oba zdravíme do Jablůnkova. Ať žije Jablůnkov, držme si palce,“ zvolal Drahoš a sklidil potlesk.

Dodal, že na výsledky teprve počká, prozatímní čísla odmítl komentovat.

14:59 - Po sečtení poloviny okrsků má Zeman necelých 55 procent hlasů. Počet jeho voličů již překročil milión.

Držím palce ve štábu 👍 pic.twitter.com/Mc8HOPz4dM— Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 27. ledna 2018

14:53 - Volební účast se po sečtení 42 procent okrsků přehoupla přes 65 procent. Zeman vede s 55 procenty hlasů. [celá zpráva]

Michal Horáček ve volebním štábu Jiřího Drahoše

14:52 - Do volebního štábu Jiřího Drahoše dorazil Michal Horáček.

14:46 - Po sečtení 30 procent volebních okrsků dostal Zeman necelých 56 procent hlasů.

14:39 - Po sečtení pětiny okrsků vede Zeman. Získal získal 57 procent hlasů. Volební účast přesahuje 64 procent.

Průběžná volební účast v 2. kole volby prezidenta

14:33 - Po sečtení desetiny okrsků vede Zeman se ziskem 57,1 procenta. Volební účast je 64 procent.

Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř ve volebním štábu kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše

14:29 - Volební účast se po sečtení pěti procent okrsků pohybuje na 63 procenty. Vítězí zatím Zeman, který má přes 57 procent hlasů.

14:25 - Dobře naladěný Zeman pozdravil novináře, ale na jejich dotazy neodpovídal.

Prvním zpracovaným zahraničním okrskem je Bejrút#Volby2018— ČSÚ (@statistickyurad) 27. ledna 2018

14:24 - Na výsledky ve štábu Jiřího Drahoše čeká i herec Bolek Polívka. „Podporuji jeho vzdělání, jeho úsměv a jeho cestu, nelíbí se mi, když se hádám se sousedem jenom proto, že někdo překrucuje to, co by všem mělo být jasné,” řekl Právu.

Podporovatel Jiřího Drahoše Bolek Polívka

Na Zemanovi mu naopak nejvíc vadí: „Asi bych řekl škleb místo úsměvu. Vadí mi, když někde vědomě překrucuje a lže. To mi vadí.”

14:23 - Volební průzkum uskutečněný v tomto týdnu mezi pondělím a čtvrtkem ukázal vyrovnané šance prezidenta Miloše Zemana a bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše na funkci prezidenta. Drahoše chtělo volit 46 procent lidí, Zemana 45,5 procenta. Zbylých 8,5 procenta bylo nerozhodnutých. Vyplývá to z výsledku průzkumu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi.

Zemana chtělo určitě volit 38 procent lidí, spíše si ho plánovalo vybrat 7,5 procenta. U Drahoše bylo rozhodnutých 41 procent a spíše si ho jako prezidenta přálo pět procent. Průzkumu se zúčastnilo 1156 lidí.

14:20 - Účast se zatím blíží 60 procentům.

14:16 - V prvním sečtením okrsku zvítězil Zeman, který získal 70 procent hlasů.

14:14 - Do štábu Miloše Zemana v TOP Hotelu dorazil zpěvák Daniel Hůlka. Podle nepotvrzených informací tam míří z letiště i Zemanova dcera Kateřina.

14:10 - Do Kongresového centra přišla Jiřího Drahoše podpořit i bývalá ministryně školství za ČSSD Petra Buzková. „Je to vzdělaný, korektní a slušný člověk, který má všechny předpoklady stát v čele státu. A také jsem přesvědčena, že poté co Miloš Zeman společnost rozdělil, by bylo fajn, kdyby se prezidentem stal člověk, který ji má šanci sjednotit a to pan Drahoš podle mého má,“ řekla Právu Buzková.

Astrofyzik Jiří Grygar byl po příchodu do Kongresového centra zachmuřený. „V situaci, kdy v některých volebních místnostech voliči dostávají lístky pouze s jménem Miloše Zemana, tak začínám být skeptický, jak to dopadne,“ řekl Právu Grygar.

Členové volební komise ve zlínské hale stolního tenisu vysypávají urnu s hlasy, které voliči odevzdali v druhém kole prezidentských voleb.

14:02 - Jiřího Drahoše přijel do Kongresového centra v Praze podpořit např. i herec a skladatel Jaroslav Uhlíř, herečka Eva Holubová nebo Anna Geislerová.

14:01 - Už hodinu před koncem voleb mělo v Lubném na Brněnsku, na pomezí Tišnovska a kraje Vysočina, odvoleno sto procent oprávněných voličů. Posledních šedesát minut tak volební komise mohla čekat už nanejvýš voliče s voličským průkazem. Podle mluvčí Jihomoravského kraje Moniky Brindzákové na opačném konci tabulky s volební účastí pak byl okrsek Vrbovec-Hnízdo. Tam v závěru doby otevření volebních místností mělo odvoleno 45,7 procent voličů.

14:00 - Volby skončily, začíná sčítání hlasů.

13:55 - Pro hosty Jiřího Drahoše v Kongresovém centru v Praze je připraveno bohaté občerstvení. Nabídnout si mohou pivo, víno, teplé i studené nealkoholické nápoje, různé druhy zákusků, řízečků, sýrů i salátů. Atmosféra na volebním štábu je optimistická. Sál zdobí fotky Jiřího Drahoše pořízené z cest do krajů i setkání s významnými osobnostmi.

Vstup do štábu prezidenta Miloše Zemana v TOP Hotelu je kontrolován pomocí bezpečnostních rámů.

13:44 - Účast ve finále prezidentských voleb by mohla být rekordní. Hlasovat přišlo podle informací ČTK od volebních komisařů v průměru 60 až 70 procent lidí.

13:43 - Ve svém volebním štábu je již i prezident Miloš Zeman.

Prezident Miloš Zeman a jeho manželka Ivana přicházejí do TOP Hotelu Praha

13:33 - Ve volebním štábu Jiřího Drahoše se postupně schází novináři i jeho podporovatelé. Novinářů by zde podle tiskové mluvčí Kateřiny Procházkové mělo být až 250, z toho 40 zahraničních například ze Slovenska, Polska, Německa, Spojených států amerických i Japonska.

Kolem 14. hodiny se očekává příjezd Drahošových podporovatelů a neúspěšných kandidátů z prvního kola Marka Hilšera, Michala Horáčka i Pavla Fischera.

Drahoš by měl do Kongresového centra i s manželkou dorazit krátce po 15. hodině a následovat by měla tisková konference.

Vlevo je prezidentův kancléř Vratislav Mynář, vpravo místopředseda Strany Práv Občanů (SPO) Martin Nejedlý

13:31 - Do Zemanova štábu již dorazil jeho poradce Martin Nejedlý i kancléř Vratislav Mynář.

13:19 - Necelou hodinu před uzavřením volebních místností se zdá, že volební účast v Jihočeském kraji bude vysoká. Například v českobudějovické části Suché Vrbné byla ke třinácté hodině sedmdesát procent. A to je více než v prvním kole. Policie zatím neřešila žádný incident.

Volební místnost v českobudějovické části Suché Vrbné

13:13 - Do Zemanova štábu je podle informací Novinek akreditovaných 196 novinářů.

Prezident Miloš Zeman by měl do TOP Hotelu dorazit ve 13:30, výsledky bude sledovat v prezidentském apartmá. Tisková konference by podle předběžných informací mohla být v 15:30.

Místnost vyhrazená pro novináře v TOP Hotelu Praha, kde se scházeli příznivci prezidenta Miloše Zemana

13:08 - Do štábu prezidenta Miloše Zemana na pražském Chodově dorazil už například předseda SPO Jan Veleba, u stolu sedí společně se zpěvákem a výtvarníkem Františkem Ringo Čechem, který za SPO v loňských volbách kandidoval do Sněmovny. Oba se odmítli s novináři bavit.

12:54 - Ve věznicích v Liberci, Jablonci nad Nisou-Rýnovicích a Stráži pod Ralskem svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb vhodilo 939 odsouzených. Průměrná účast ve věznicích v Libereckém kraji tak byla 57,78 procenta. Účast ve věznicích byla obdobná jako v prvním kole.

Zatímco v Liberci a Jablonci mohli vězni volit jen v pátek, ve Stráži pod Ralskem to bylo možné i v sobotu.

12:15 -Volební účast v horských nebo lázeňských oblastech zvedají turisté a návštěvníci s voličskými průkazy.

Praha měla více než padesátiprocentní účast v sobotu kolem 11:00, přičemž nejvyšší, 64procentní, byla v Praze 6. K 60 procentům se přiblížila v Praze 1, 9 a na Jižním Městě. Nižší účast je v Praze 3, kde odvolilo 54 procent obyvatel, a v Praze 5, kde zatím svůj hlas odevzdalo 52,6 procenta voličů.

Ve středních Čechách je účast mezi 50 a 60 procenty. Například v Kolíně do 11:00 odvolilo 61 procent lidí, v Benešově 59 a v Berouně 58 procent. Mělník hlásí 55 procent, Nymburk 53 a Příbram 51 procent.

12:06 - Zájem o druhé kolo volby prezidenta je v Královéhradeckém kraji do sobotního dopoledne zatím vyšší než v kole prvním. V některých malých obcích je již nyní volební účast nadprůměrná a pohybuje se až kolem 70 procent. V prvním kole volební účast v kraji činila 64,2 procenta.

12:04 - Ve 2. kole prezidentské volby do sobotního poledne odvolilo přes 50 procent lidí, podle řady volebních komisařů je zájem o volby vyšší než v 1. kole.

12:01 - Stav volební účasti na jižní Moravě: Největší: Lubné (Tišnovsko) 95,7 %, Nejmenší: Vrbovec-Hnízdo (Znojemsko) 28,6 %.

Volební místnost na zámku Hrubšice na Brněnsku

11:20 - Zaměstnanec Prahy 2 Novinkám potvrdil, že v jednom případě volební komise předala voliči dva slepené lístky se jménem Miloše Zemana a jeden se jménem Jiřího Drahoše, tedy celkem tři. Komise se voliči omluvila.

11:05 - Podle některých příspěvků na sociálních sítích dochází ve volebních místnostech k omylům, kdy voliči dostávají dva lístky se jménem jediného kandidáta, a to někdy s jménem Miloše Zemana a jindy Jiřího Drahoše. Podle novinářky Elišky Hradilkové se to stalo na Praze 2.

Hele, mě se to málem stalo taky, sedím v komisi a omylem jsem dal dva stejné, teda s Drahošem. Ty lístky se k sobě lepí, i když to kontrolujeme, stane se.— Lukas Ferkl (@LFerkl) 27. ledna 2018

Lidé volili ve druhém kole prezidentských voleb ve zlínské hale stolního tenisu.

11:00 - Herečka Barbora Poláková na svém facebookovém profilu uvedla, že ve volební místnosti obdržela dva lístky, ovšem oba se jménem současného prezidenta Miloše Zemana.

Michael Jermář - volení ve Varšavě

10:08 - Druhého kola českých prezidentských voleb si poměrně obsáhle všímají zahraniční média a tiskové agentury. Souboj současné hlavy státu Miloše Zemana s vědcem Jiřím Drahošem popisují vesměs jako duel mezi proruským a protiimigračním politickým veteránem a proevropským akademikem a politickým nováčkem. [celá zpráva]

Před 90 odpovědí s většina naznačuje, že ve 2.kole je v daných okrscích o cca 5-10% větší volební účast. https://t.co/ZZYIc3pD6q— Filip Horký (@FilipHorky) 27. ledna 2018

8:55 - Volby zatím probíhají bez incidentů.

8:00 - Volební místnosti se otevřely. Druhý den druhého kola prezidentských voleb v Česku začal.

V pátek byl zájem o volby větší než během prvního kola před dvěma týdny. K urnám přišla zhruba polovina voličů, před 14 dny byla účast čtyřicetiprocentní.

Voliči nedostali lístky pro druhé kolo do schránek tak jako před prvním kolem. Žluté lístky obdrží až od komise ve volební místnosti spolu s šedou obálkou s otiskem úředního razítka.

Miloš Zeman v pátek ve volební místnost na Praze 13. Zdroj: Novinky.cz

Pro druhé kolo musely být vytištěny lístky všech kandidátů z prvního kola pro případ, že by se některý z finalistů nominace vzdal. To se ale do čtvrteční 14. hodiny nestalo. Hlasovací lístky sedmi nepostupujících kandidátů by podle doporučení vnitra měly být zřetelně odděleny.

Jiří Drahoš v pátek ve volební místnosti v Lysolajích. Zdroj: Novinky.cz

Páteční hlasování proběhlo bez vážnějších incidentů, pouze v jednom českobudějovickém okrsku mohli voliči kromě kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše volit i Pavla Fischera. Ten v prvním kole skončil na třetím místě.

Jednání komise, která měla v místnosti navíc hlasovací lístky pro Fischera, podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny neohrozilo průběh voleb. Šlo o tři hlasovací lístky, které zůstaly na stole omylem, řekl Mlsna. Situace podle něho trvala zhruba 17 minut, pak na ni upozornila jedna z voliček a lístky byly odstraněny. [celá zpráva]