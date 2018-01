16:37 - Zeman vzkázal svým podporovatelům, aby„případně ještě vylepili nějaký ten billboard”.

On sám prý chce do kampaně přinést „televizní diskusi” s Jiřím Drahošem.

16:35 - „Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskusí,” uvedl prezident.

Zeman uvedl, že vyhoví Drahošově „prosbě” setkat se tváří v tvář.

Doposud Zeman tvrdil, že kampaň nepovede a nebude se ani účastnit prezidentských debat.

16:34 - Prezident vyzval své voliče vyzval, aby k volbám přišli i ve druhém kole a vzali s sebou i své přátele.

16:32 - Prezident zeman poděkoval choti za podporu. Zeman připomněl, že před pěti lety dostal v 1. kole 24 procent hlasů, nyní „téměř 40 procent hlasů”.

„Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu,” dodal.

16:29 - „Udělám vše pro to, aby současný prezident, už dalších pět let prezidentem nebyl,” prohlásil Horáček a sklidil v pražské Galerii Mánes bouřlivý potlesk.

16:16 - Piráti udělají vnitrostranickou anketu pro druhé kolo, pokud budou výsledky výrazné, zváží podporu některého kandidáta. Bartoš bude volit Drahoše.

Mrzí mě výsledek pana Kulhánka. V druhém kole si vyberu pana Drahoše, jsem rád že postoupil! #SrdceNaHrad— Marek Hilšer (@MarekHilser) 13. ledna 2018

16:14 - Předseda komunistů Vojtěch Filip bude dál podporovat Zemana. Společné stanovisko před druhým kolem prezidentských voleb zatím KSČM nepřijala.

16:12 - Jinak poklidnou atmosféru ve Fischerově štábu protrhl jásot a následné skandování „Pavel, Pavel, Pavel…“ To se právě ukázalo, že bývalý diplomat dosáhl na hranici 10 procent podpory.

Dvouciferný výsledek byl cíl, který si Fischer vytyčil. A to i přesto, že poslední průzkum mu přiřkl zisk sedmi procent, a ty předchozí byly mnohem skeptičtější.

16:08 - Drahoš se domnívá, že u prvního kola byla drtivá většina Zemanových voličů. Věří proto, že se mu podaří oslovit voliče dalších kandidátů.

Do případné debaty se Zemanovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem rozhodně nepůjde.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

16:04 - Lidovci i pro druhé kolo prezidentské volby doporučí voličům, aby hlasovali pro Drahoše, uvedl předseda strany Pavel Bělobrádek. Stejné doporučení vydali už pro první kolo.

16:01 - Drahoš přiznal, že očekává podporu od neúspěšných kandidátů. On sám by to podle svých slov učinil.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš

„Podporu ocením, ale nebudu ji od nikoho vyžadovat,” dodal s tím, že o podpoře se kandidáti ujistili již během prezidentských debat.

16:00 - „Rád bych se s Milošem Zemanem setkal tváří v tvář,” uvedl Drahoš k soupeření se Zemanem, který „kampaň nevede”. Následujících 14 dní bude podle něj „grande finale”.

Drahoš počítá, že většinu času stráví v regionech.

15:57 - „Všichni, kteří máte zájem o změnu, přijďte k volbám. Nebude to marné,” vyzval Drahoš voliče.

15:55 - „Vypadá to nadějně,” řekl Drahoš a dodal, že se podařilo „postoupit ze skupiny do finále”. Poděkoval voličům, spolupracovníkům i své rodině.

Drahoš si položil otázku s kým bude soupeřit. Zda se Zemanem nebo s jeho spolupracovníky, kteří „vymýšlejí pikle”.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

15:52 - Jiří Drahoš dorazil za potlesku svých podporovatelů do volebního štábu.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

15:45 - Vratislava Kulhánka řadí předběžné výsledky na poslední místo. Cítí se zklamán. „Není to zrovna potěšitelné. Můj reálný odhad byl přes deset procent. Výsledek mě docela děsí a moc mu nerozumím. Zatím nebyla sečtena velká města, třeba se to ještě změní. Voliči se rozhodnou, jak se rozhodnou,“ hodnotí stav průběžného sčítání hlasů.

Změnil by zpětně něco na vedení své prezidentské kampaně? „Těžko říct, asi bych vše dělal stejně. Mám základní nevýhodu, že říkám, co si myslím a s tím se asi nedá vyhrát,“ řekl Právu Kulhánek.

Prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek sleduje v Čestlicích sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb

15:43 - Šéf ODS Petr Fiala gratuloval Drahošovi k postupu do druhého kola prezidentských voleb. Věří, že voliči za dva týdny "ukončí toto nepříliš šťastné období".

15:41 - Pro podporu Jiřího Drahoše udělá Michal Horáček co bude v jeho silách, řekl po vyhlášení předběžných výsledků voleb novinářům. Z politiky se však hodlá textař a bývalý majitel Fortuny stáhnout.

15:39 - Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka je cílem nynějšího prezidenta zvítězit. Zeman podle něj nabízí zkušenost a hrdost.

Příjezd Miloše Zemana do volebního štábu

15:38 - Do štábu Jiřího Drahoše bylo celkem akreditováno na 150 novinářů. Z toho 20 až 30 zahraničních včetně BBC. Celkem je ve volebním štábu v La Fabrice až 300 lidí.

Celkový pohled na kraje

15:34 - Topolánek uznal porážku a podpořil ve druhém kole Jiřího Drahoše.

15:30 - Po příchodu do štábu promluvil Topolánek ke svým podporovatelům. Řekl, že za výhru považuje už to, že probudil z letargie lidi i sám sebe.

15:27 - Sečteny jsou téměř tři čtvrtiny okrsků. Vede Zeman před Drahošem. Účast se pohybuje kolem 60 procent.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

15:24 - S chladnou hlavou přijímá vývoj výsledků ještě nedávný outsider Pavel Fischer.

Prezidentský kandidát Pavel Fischer přichází do pražské restaurace Šmik sledovat výsledky prvního kola prezidentských voleb.

„Už samotný vývoj mi imponuje,“ řekl novinářům. „Jsem rád, že se z neznámého diplomata stal během pár týdnů respektovaný kandidát,” dodal.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

15:51 - Do volebního štábu Jiřího Drahoše přicházejí jeho podporovatelé. Je mezi nimi Olga Sommerová, či bývalí předsedové Akademie věd ČR Helena Illnerová a Václav Pačes.

Drahoš v by měl dorazit kolem půl čtvrté.

Rozhovor s Olgou Sommerovou ve volebním štábu Jiřího Drahoše

15:14 - Horáček počítá s tím, že v případném druhém kole podpoří Zemanova protikandidáta. Nabídne mu i prostor na billboardech, které má předplacené.

Prezidentský kandidát Michal Horáček (na snímku s manželkou) během sčítání hlasů v prvním kole prezidentské volby

FOTO: Jan Handrejch, Právo

15:09 - Mirek Topolánek právě dorazil do štábu v Pivovaru Národní. S novináři se zatím nebavil. Dorazil bez své manželky Lucie Talmanové.

Rozhovor s Petrem Jandou ve volebním štábu Jiřího Drahoše

15:06 - Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil vyzval na Twitteru demokratické síly k součinnosti před druhým kolem voleb. Je třeba podpořit Jiřího Drahoše proti Miloši Zemanovi, uvedl.

Celkový pohled na kraje

15:04 - Po sečtení hlasů ve 40 procentech okrsků stále vedl v prezidentské volbě Zeman se značným náskokem před Drahošem. Následovali je Fischer, Horáček a Hilšer.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

Je dobře, že bude druhé kolo! Moc díky všem, dokázali jsme moc! #SrdceNaHrad— Marek Hilšer (@MarekHilser) 13. ledna 2018

15:00 - Marek Hilšer doufá, že prezidentská volba bude mít i druhé kolo. Před hlasováním by se angažoval ve prospěch některého kandidáta, Zeman by to nebyl, řekl.

Rozhovor s Markem Hilšerem v průběhu sčítání hlasů

Obec Čilá v okrese Rokycany má 100% volební účast. Stejně jako při říjnových sněmovních volbách.#Volby2018— ČSÚ (@statistickyurad) 13. ledna 2018

14:58 - Do volebního štábu Jiřího Drahoše dorazil mimo jiné hudebník Petr Janda. „Je to přesně ten typ člověka, který potřebujeme,” uvedl Janda na dotaz, proč podporuje Drahoše.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

14:54 - Prezident Zeman sleduje výsledky dnešních voleb se svými spolupracovníky a manželkou v sídle SPO na Hradčanech. Novináři na místo nemají přístup.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

14:51 - Prezidentský kandidát Marek Hilšer je zklamaný volební účastí, doufal, že dosáhne 70 procent. Mandát zvoleného prezidenta však bude i tak plnohodnotný, řekl dnes novinářům po příchodu do svého volebního štábu v Impact Hubu na pražském Smíchově.

14:44 - Za jásotu svého týmu dorazil Pavel Fischer do svého volebního štábu v restauraci Šmik v budově někdejšího federálního shromáždění.

Celkový pohled na kraje

„Že jsme došli v takovém očekávání až sem, je úžasná zpráva,“ řekl novinářům. Podle svých slov by bral za úspěch dvouciferný výsledek. „Jsem rád, že se z neznámého diplomata stal respektovaný kandidát,“ dodal.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

Ať už výsledek dopadne jakkoli, první úkol do nejbližších dní má jasný: „Dnes jsem se neúspěšně snažil opravit baterii v koupelně, tak to bych chtěl dokončit“.

Volební štáb Marka Hilšera

14:42 - „Verdikt očekávám s pokorou a úctou,“ řekl novinářům Michal Horáček. Poděkoval celému svému týmu, volebním komisím i novinářům za to, že o průběhu prezidentské kampaně informovali občany férově.

Na výsledky voleb čeká Horáček se svou manželkou Michaelou Hořejší – Horáčkovou v salónku stranou médií.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

14:35 - Sečteno je pět procent okrsků. Zeman má zatím 44 procent, Drahoš 24 procent. Hilšer, Fischer a Horáček mají zatím shodně přes osm procent.

Celkový pohled na kraje

14:31 - Volební účast po sečtení necelého procenta okrsků přesahuje 61 procent.

Průběžný výsledek 1. kola volby prezidenta

14:22 - V prvním sečteném okrsku v obci Čečovice na Domažlicku zvítězil Zeman, který dostal přes 53 procent hlasů. Drahoš a Horáček měli shodně přes 15 procent hlasů.

Zeman obdržel 14, Drahoš s Horáčkem oba po čtyřech hlasech.

14:15 - Michal Horáček čeká se svým týmem a novináři na výsledky voleb v Galerii Mánes na pražském Masarykově nábřeží. První vyjádření plánuje až na půl třetí odpoledne.

Bývalý majitel sázkové společnosti Fortuna Horáček jako jediný vedl kampaň výhradně za své finanční prostředky, dary od sponzorů ani fanoušků nepřijímal. Dohromady utratil kolem třiceti miliónů korun.

14:09 - Do sídla SPO na Malé Straně dorazil odpoledne prezident Miloš Zeman.

Prezident Miloš Zeman přijel do sídla Strany práv občanů v Praze.

14:06 - Oficiální podobu získají výsledky až počátkem příštího týdne, patrně v úterý. Vyhlásit je musí ve Sbírce zákonů Státní volební komise, která se kvůli tomu sejde o den dříve.

14:01 - K prvnímu kolu prezidentských voleb letos přišly podle volebních komisařů zhruba tři pětiny voličů, podobně jako při první volbě před pěti lety.

Je 14:00, volební místnosti se uzavřely a komise začínají počítat hlasy. Držíme palce, ať jim to jde bez problémů. #Volby2018— ČSÚ (@statistickyurad) 13. ledna 2018

14:00 - Volební místnosti se uzavřely a začalo sčítání hlasů. Konečné výsledky 1. kola prezidentských voleb by měly být známé v sobotu večer.

13:19 - Ve volebním štábu Jiřího Drahoše v pražské La Fabrice se postupně schází novináři i podporovatelé profesora. Dorazil například frontman kapely Chinaski Michal Malátný nebo herec Ondřej Pavelka.

Drahoš by měl do štábu dorazit kolem 16. hodiny. Novinky s ním přinesou krátký rozhovor kolem půl páté.

13:05 - Do Štábu Mirka Topolánka v pivovaru poblíž Národního divadla už dorazili první novináři. Sám Topolánek by měl dorazit kolem čtvrté odpoledne.

12:30 - V Bruselu velký zájem o prezidentské volby: často celé rodiny přicházely v sobotu dopoledne do prostor Českého centra v Bruselu, kde je možné hlasovat v nynějším prvním kole prezidentských voleb. V pátek dorazilo přes 630 lidí. Na voličském seznamu je přitom podle konzulky Ivany Zandony 828 osob, další stovky chodí s voličskými průkazy.

12:14 - Víc než poloviční byla hodinu před polednem účast v Praze. Zatím nejvyšší je v Praze 10, a to 59,8 procenta. Na Jižním Městě se vyhoupla na 58 procent, 56procentní byla v Praze 3, kde k urnám dorazilo asi 28.000 voličů. V sedmé městské části přišlo zatím hlasovat 55 procent voličů, v Praze 5 to bylo 52,5 procenta. Nad padesátiprocentní hranicí je účast i v dvanácté městské části.

12:06 - Volební účast v prvním kole prezidentských voleb se zatím nejčastěji pohybuje mezi 50 a 55 procenty. Některé volební komise ale očekávají nápor lidí ještě po obědě. Při první přímé volbě hlavy státu v Česku před pěti lety účast v prvním kole přesáhla 61 procent.

Žena se chystá vhodit obálku se svým hlasem do urny ve volební místnosti v Novém Veselí na Žďársku.

11:26 - Další mandát prezidenta Zemana není v nejlepším zájmu ČR, řekl na kongresu ODS předseda Petr Fiala, který obhajuje funkci. Vyzval lidi jít k volbám. ODS si během víkendu v Ostravě volí nové vedení. [celá zpráva]

Předseda ODS Petr Fiala

10:57 - Zájem projevili o volbu prezidenta vězni ve věznicích Olomouckého kraje. V olomoucké vazební věznici se do zvláštního seznamu voličů zapsalo 39 procent z nich. Oproti parlamentním volbám je to značný nárůst, navýšení zájmu zaznamenali pracovníci věznice i v porovnání s první přímou volbou prezidenta před pěti lety. V jedné z nejtěžších věznic v zemi v Mírově na Šumpersku se do seznamu zapsaly dvě třetiny vězňů.

10:51 - Jako referendum o setrvání stávajícího prezidenta Miloše Zemana v úřadu hodnotí české prezidentské volby agentura Reuters. Připomíná, že Zeman je sice favoritem, hluboce však rozděluje veřejné mínění svým příklonem ke krajně pravicovým skupinám a vřelým vztahům s Ruskem a Čínou. Proto bude v pravděpodobném druhém kole čelit silné konkurenci, soudí Reuters.

Žena v sobotu přichází do volební místnosti v Novém Veselí na Žďársku

10:36 - V jednom z volebních okrsků v Ostravě-Porubě začal druhý volební den s patnáctiminutovým zpožděním. „Jeden z členů komise poskytoval cestou do okrskové volební komise první pomoc občanovi a čekal na příjezd záchranné služby. Zdržení nezmění čas ukončení hlasování v tomto volebním okrsku, volební místnost bude uzavřena stejně jako jinde, ve 14 hodin,“ uvedla mluvčí moravskoslezského krajského úřadu Nikola Birklenová.

Muž hází lístek do volební urny v Roudnici nad Labem.

10:18 - Policie prošetřuje aktivistku hnutí Femen Anželinu Diašovou kvůli napadení prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti pro podezření z trestného činu výtržnictví. Podle mluvčího pražské policie Tomáš Hulana chtějí kriminalisté případ vyřešit ve zkráceném přípravném řízení a předat podklady soudu již v sobotu odpoledne. Žena byla umístěna do cely předběžného zadržení, kde může být maximálně 48 hodin.

8:22 - Doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku a v části Náchodska provází ve druhém kole mnohem vyšší účast než v prvním, v některých obcích přesahuje 40 procent. V prvním kole hlasovalo jen 23 procent voličů.

8:00 - Otevřely se volební místnosti. Druhý den prvního kola prezidentských voleb začal.

Vyzyvateli nynějšího prezidenta Miloše Zemana jsou Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek.

Volební místnosti jsou otevřeny v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební komise v 14 866 okrscích by měly mít výsledky v sobotu večer.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, proběhne za dva týdny druhé kolo voleb, do něhož postoupí dva nejúspěšnější kandidáti.

V pátek poznamenal volby incident, při němž se polonahá aktivistka vrhla ve volební místnosti na prezidenta Miloše Zemana. Přitom vykřikovala „Zeman je Putinova děvka”. Ženu zpacifikovala ochranka. [celá zpráva]

Napadení Miloše Zemana polonahou aktivistkou

V sedmi obcích probíhají u příležitosti prvního kola voleb i místní referenda a na Trutnovsku se koná druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu. Voliči budou vybírat mezi starostou Vrchlabí Janem Sobotkou (STAN) a podnikatelem Jiřím Hlavatým (za ANO). [celá zpráva]