„Bratři Mašínové patří historii. Dostali už medaili předsedy vlády. Jejich čin je společností vnímám velmi kontroverzně a já bych hodnocení bratří Mašínů přenechal historikům,” řekl Novinkám bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a dodal, že on by jim jako prezident vyznamenání neudělil.

Na to, že už jedno vyznamenání z rukou premiéra Mirka Topolánka dostali, upozorňuje i Pavel Fischer. Sám by ocenění velmi zvažoval a učinil by tak pouze, kdyby se objevily nějaké nové skutečnosti.

Topolánek: Chtěl jsem otevřít diskusi k třetímu odboji



Sám Topolánek by jako prezident navrhl předně ocenit sestru bratří Mašínů – Zdenu Mašínovou. „Na rozdíl od svých bratrů tady musela snášet perzekuci minulého režimu. Pro mě to byl případ, na kterém jsem chtěl demonstrovat a otevřít diskusi k třetímu odboji,” připomíná důvod, proč vyznamenání v roce 2008 udělil.

Ocenění by určitě nenavrhli Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Petr Hannig ani Michal Horáček. „Chápu jejich vzdor vůči totalitě, ale myslím si, že se dopustili špatných věci a že nebyli stateční,” řekl Novinkám hudební producent Horáček.

Mašínové: vrazi, nebo hrdinové?



Úplně jednoznačný názor nemá nejmladší kandidát - lékař Marek Hilšer. „Pokud to byli lidé, kteří se nějakým způsobem snažili získat svobodu a bránili jim v tom, tak asi. Ale myslím, že to na vyznamenání není,” uvedl nejednoznačně Hilšer.

Bratři Mašínové byli členy československé antikomunistické odbojové skupiny v letech v letech 1951 až 1953, kdy se jim podařilo utéct do Německa.

Ačkoliv byl jejich boj směřován primárně jako akce proti režimu, dopustili se i násilných činů, které jsou dodnes vnímány společností velmi kontroverzně. Přepadali například služebny SNB a zabili jejich příslušníky.