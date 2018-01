Pro přijetí eura se spíše staví Jiří Drahoš, Michal Horáček, Pavel Fischer, Vratislav Kulhánek a Marek Hilšer. Vyloženě proti jsou Mirek Topolánek, Jiří Hynek a Petr Hannig. Miloš Zeman rozhovor pro Novinky jako jediný kandidát odmítl.

„Opakovaně říkám, že by současná vláda měla zahájit seriózní debatu o přijetí eura. Mandát vlády jsou čtyři roky, i to je realistická doba, aby se euro případně ke konci toho mandátu mohlo přijmout,“ řekl Novinkám Drahoš.

Dodal, že je ale předně třeba přesvědčit k přijetí občany. „Momentálně 80 procent lidí euro nechce,“ podotkl.

Pokud se situace nezvrhne, tak euro můžeme přijmout za pět let Vratislav Kulhánek

Podobně to vidí i Horáček. „Česká republika musí přijmout euro, protože jsme se rozhodli, když jsme hlasovali o vstupu do EU. Mohli jsme si vyjednat výjimku, ale nevyjednali jsme si ji,“ komentoval Horáček.

V jakém termínu by mělo být euro přijato, je podle Horáčka čistě politické rozhodnutí. Myslí si, že to však nebude dříve než za šest let.

Podobný odhad má i Kulhánek. „Pokud se situace nezvrhne, tak euro můžeme přijmout za pět let,“ konstatoval.

Topolánek: Hledá se, kdo umyje nádobí



Proti vstupu do eurozóny se naopak staví Topolánek. „Přijde mi, že to je, jako když nás někdo zve ke stolu, kde je vše vypito, snědeno, a teď se hledá někdo, kdo to všechno zaplatí a umyje nádobí,“ prohlásil.

Dodal, že pokud bude Česko schopné držet vlastní měnovou stabilitu, tak euro nepotřebuje. „A pokud stabilitu nebudeme schopni držet, tak v měnové unii budeme spíše škodná,“ zdůraznil.

Mezi zastánce eurozóny se naopak řadí i Hilšer. „Měli bychom euro přijmout v situaci, kdy bude jasné, že nás to nebude poškozovat,“ sdělil Novinkám s tím, že je pro něj důležité, aby ČR neztratila dech ve svém ekonomickém rozvoji.

„Musíme si říci, že naše ekonomika je navázána na EU, 80 procent našeho exportu jde do Evropské unie. V situaci, kdy by nepřijetí eura znamenalo pokles ekonomického růstu a snížení prosperity běžných občanů, pak bych byl pro to, abychom euro přijali,“ uvedl Hilšer.

Euro je ve špatné kondici, tvrdí Hynek



Euro vidí velmi kriticky Hynek s Hannigem. „Euro je ve velmi špatné kondici. Pro občany by přijetí eura mohlo znamenat, že bychom museli uhradit průšvihy v Řecku, Itálii a jiných zemích,“ zapochyboval Hynek.

Další nevýhodou podle něj je, že si stát nemůže ovládat vlastní ekonomiku a ztrácí část své suverenity. „Projekt eura byl velmi špatně připraven,“ zhodnotil Hynek.

„Jsem zásadně proti přijetí eura. Euro znehodnotí důchody, platy a úspory. Všude, kde bylo euro zavedeno, ceny letěly nahoru a důchody byly pozadu,“ uvedl Hannig. Dodal, že kdyby byl prezidentem, sundal by navíc z Pražského hradu vlajku Evropské unie.