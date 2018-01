9:33 - Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura zkritizoval prezidenta Miloše Zemana. „Je to třetí vláda, kterou jmenoval Miloš Zeman. První vláda nezískala důvěru, druhá získala, třetí nezískala. To je důkaz, že to nedělá dobře. Miloš Zeman selhává jako prezident,” prohlásil Stanjura v narážce na kabinet Jiřího Rusnoka.

9:25 - Šéf ODS Petr Fiala označil středeční hlasování za mimořádně důležité. Zároveň zkritizoval Babiše, že v Poslanecké sněmovně neproběhla žádná jednání, která by vedla ke vzniku transparentní většiny.

9:07 - TOP 09 je podle Kalouska připravena podpořit předřazení bodu o vydání Babiše a Faltýnka.

9:05 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl Babišovu minulost u StB i podezření, že se měl dopustit podvodu v případu dotací pro Čapí hnízdo.

9:03 - Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil podle očekávání oznámil, že jeho strana vládu nepodpoří. Připomněl, že Babiš s TOP 09 vůbec nejednal a celé sestavování kabinetu je pouze „marketingovým tahem”

8:58 - ČSSD je podle Chovance nicméně ve druhém pokusu připravena k věcnému jednání o vládě. Musí být mimo jiné proevropská a nesmí v ní být obvinění politici.

8:55 - Babiš na tiskové konferenci po středečním ranním jednání vlády vysvětloval, proč je jeho menšinový kabinet výhodný. „Pokud bychom nepřišli s tím menšinovým kabinetem, tak jaká by byla dnes situace? Pořád by vládla vláda pana Sobotky v demisi. Vláda od 13. prosince funguje, vykročili jsme správným směrem,“ hájil se Babiš.

8:47 - Chovanec se také krátce vyjádřil k programovému prohlášení vlády. „Všichni mají slíbeno vše a nikdo nedostane nic. Je to, jak kdyby pejsek a kočička vařili dort,” uvedl Chovanec. [celá zpráva]

8:44 - Vláda by se podle ČSSD měla dozvědět, že nemá důvěru, co nejdříve. Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec řekl, že ve středu se bude jednat tak dlouho, jak bude třeba.

Zleva předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a statutární místopředseda strany Milan Chovanec (oba ČSSD)

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

8:40 - ČSSD podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky chce, aby k hlasování o důvěře došlo dnes, a proto nebude chtít jednání přerušit. Návrh, který přednesli Piráti a demokratický blok hnutí STAN, lidovci, TOP 09 a ODS, tak nepodpoří. „Kdyby se hlasování odložilo, tak by to bylo v rozporu s ústavou naší republiky,” řekl Chvojka.

8:30 - Stejné stanovisko má i hnutí STAN. „Není žádný důvod dále čekat. Minulá Sněmovna rozhodla o vydání za 27 dní od doručení žádosti, dnes je to 50 dní a k tomu ještě přibyla zpráva OLAF,“ řekl předseda poslaneckého klubu Jan Farský a dodal, že chtějí také nejdříve hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka a až poté o vyslovení důvěře vládě. Pokud by k tomu došlo, budou iniciovat přerušení schůze.

8:26 - „V případě, že by se to podařilo, tak by Sněmovna měla rozhodnout bez doporučení mandátového a imunitního výboru,” řekl Bartoš a dodal, že podpoří další návrhy, které se budou snažit tento bod předřadit. V případě, že i přesto k hlasování o důvěře vládě dojde, Piráti vládu nepodpoří.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě kritizuje novou verzi programového prohlášení menšinového kabinetu hnutí ANO.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

8:25 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš na tiskové konferenci řekl, že ještě před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše bude chtít předřadit bod hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

8:20 - Poslanecké kluby ještě před jednáním Sněmovny mají krátké tiskové konference a vyjadřují se k dnešnímu jednání.

Očekává se, že vláda důvěru nezíská



Hlasování Sněmovny o vyslovení důvěry vládě patří mezi klíčové znaky parlamentního systému. Podle ústavy je totiž vláda odpovědná právě Poslanecké sněmovně.

K vyslovení důvěry je potřeba většina přítomných poslanců. V případě, že poslanci nevysloví důvěru dvakrát za sebou, jmenuje prezident předsedu třetí vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Tím je Radek Vondráček z hnutí ANO.

Očekává se, že Babišův menšinový kabinet důvěru napoprvé nezíská. Poslanecké kluby všech stran kromě ANO už se vyjádřily, že vládu z různých důvodů nepodpoří.

Pakliže ani potřetí vláda nezíská důvěru, může prezident rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby.