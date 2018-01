„Pokud to naši právní zástupci nečetli, tak se k tomu můžeme těžko vyjádřit. Naši právní zástupci dostali termín na policii na zítra,“ uvedl Babiš. „Určitě to nebudu číst, není to moje záležitost, máme na to právníky,“ dodal.

Zpráva OLAF konstatuje, že v žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo byly podány nepravdivé informace, které mohou být hodnoceny jako podvod. V pondělí to uvedl server iHned.cz, který získal celou zprávu. [celá zpráva]

Babiš se také vyjádřil k hlasování o důvěře, které Sněmovnu čeká 10. ledna. „Předpokládám, že tu důvěru nezískáme,“ konstatoval Babiš.

Mezi zprávou OLAF a získáním důvěry prý žádnou spojitost nevidí. „Pokud tam někdo vidí souvis, já tam souvis nevidím,“ řekl.

Úřad podle serveru dále konstatoval, že v žádosti o dotaci kromě nepravdivých informací byly některé další informace zatajeny. Materiál obsahuje i zmínku o tom, že tyto činy mohou být hodnoceny „národními soudními orgány jako porušení paragrafů 212 a 260 českého trestního zákoníku”, týkajících se trestného činu dotačního podvodu.