Dokument má 30 stran. Podle premiéra Babiše vypadly některé formulace a nadbytečné texty. „Programové prohlášení vlády posíláme všem předsedům parlamentních stran a hnutí,” prohlásil na tiskové konferenci předseda kabinetu.

První vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec při příchodu na jednání uvedl, že v programovém prohlášení přibyla preambule. „Říká, že chceme být více vidět v Evropě, abychom přestali být kývači nebo odmítači. Jsou v ní věci týkající se důchodové reformy či digitálního Česka,“ sdělil Brabec.

V resortu dopravy vláda plánuje, že studenti a důchodci by měli jezdit vlaky zdarma. „Dospěli jsme k názoru, že chceme přijmout rozhodnutí, že stanovíme bezplatné užívání železničního dopravce pro seniory starší 65 let. Doprava na železnici zdarma by měla být také pro žáky a studenty do 26 let,” oznámil Babiš.

Video

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš o chybě ve vládním programu

Z programu naopak vypadla vize, že o řidičský průkaz by mělo být v budoucnu možné žádat i mimo trvalé bydliště. Novelu, která to umožní, už totiž schválila minulá Sněmovna a platit bude od letošního července. Dávat ji do programového prohlášení by tak nedávalo smysl.

Hlasování o důvěře

Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny předstoupí vždy vláda nejpozději 30 dní po svém jmenování před poslance, kteří nadpoloviční většinou hlasují o vyslovení důvěry. V případě, že poslanci dvakrát za sebou nevyslovením důvěry (má stejnou váhu jako vyslovení nedůvěry) neposvětí jmenované vlády, jmenuje prezident předsedu třetí vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Pakliže ani tentokrát vláda nezíská důvěru, může prezident rozpustit Sněmovnu a vyhlásí předčasné volby.

Menšinový kabinet předstoupí před Sněmovnu a požádá ji o důvěru ve středu 10. ledna. Babiše přijde do dolní komory podpořit i prezident Miloš Zeman. Podle dosavadních vyjádření politiků to však vypadá, že vláda důvěru nedostane. Zeman už avizoval, že v tom případě dá i druhý pokus na sestavení vlády Babišovi.