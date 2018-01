Na tiskovce jste vyzvali k záchraně soc. dem. a podpoře Miloše Zemana. Jste tedy platforma na záchranu ČSSD, nebo na podporu prezidenta? Anebo záchranu soc. dem. vidíte v podpoře Zemana?

Je to jak záchrana soc. dem., tak podpora prezidenta a narovnání vztahů s Milošem Zemanem. To k sobě patří. Velká část lidí, kteří podporují pana prezidenta, jsou voliči ČSSD a i její někdejší voliči, což mě mrzí. Vidím to i na sociálních sítích. Jistě lze polemizovat s řadou věcí, které prezident udělal, ale drtivá většina členské základny kolem mě ho podporuje. Také znám příklady lidí, kteří jsou vůči němu kritičtí, ale i tak budou volit raději jeho než jeho vyzyvatele. Pan prezident má obrovskou podporu mezi lidmi, a když se podívám, jak jsme na tom my, tak by nám to mohlo jedině pomoci.

Kromě vás mezi nejznámější tváře platformy patří exhejtmani Hašek a Zimola a exsenátor Škromach. Jak důvěryhodné jsou výzvy k obrodě soc. dem. od lidí, kteří se v roce 2013 zúčastnili lánské schůzky?

Přiznám se, že nemám rád tyto zákulisní záležitosti. Nedívám se ale na to, kdo to říká, ale co říká. Hašek se necpe do nějaké mocenské pozice, Zimola svůj problém řešil. Vadí mi, že když se podíváte na stránky novin a do televize, tak to vypadá, že ČSSD jako by neexistovala.

Nesmíme skončit v opozici. Vlády se můžeme účastnit, tolerovat ji nebo dodat do ní experty

Z vládní strany s 50 poslanci jsme se stali stranou s 15 poslanci, která se krčí někde v koutě, a ještě k tomu nevydává žádné zvuky. Skoro jsme nebyli schopni se vyjádřit k vánočnímu projevu prezidenta a v zásadě se nás na názor už ani nikdo neptal.

Co si také lidé mají pomyslet, když z ČSSD slyší: udělali jsme všechno, splnili jsme program, ale prohráli jsme, protože tu je zlej Babiš a zlej Zeman. To je zcestné. Realita globálního světa se změnila, veřejnost viděla, co se děje ve Francii, v Německu a Británii, lidé dostali strach a my jsme je ignorovali.

Jak to? Vždyť tehdejší premiér Sobotka a ministr vnitra Chovanec proti migrační krizi a kvótám bojovali. Nešlo spíš o antibabišismus v podání soc. dem.?

Vláda neudělala žádné zásadní kroky, které by jí bylo možné vyčítat, ale i tak si veřejnost ČSSD nezařadila mezi ty, kteří by ji ochránili. A s tím Babišem máte pravdu, to je druhá část. Vytvořili jsme ďábla Babiše, vyhodili jsme ho z vlády, došlo na demisi nedemisi, vytvářely se různé mocenské střety a trestněprávní střety s otazníky a veřejnost viděla Andreje Babiše přitlučeného na kříži jako Krista, sňala ho a vzala si jej za svého. To byly velké strategické chyby.

A když se pak začalo mluvit o bezpečnosti, tak od nás lidé slyšeli, že jsou euroskeptici. Když mluvili o vlasti a o národu, tak jsme jim řekli, že jsou fašisti, když o zneužívání dávek, tak byli xenofobové. Takže jsme nálepkovali, ztratili kontakt s realitou a mezitím jako ve Francii a v Německu jsme zůstali stát osamocení v poli.

Místopředseda Zaorálek řekl, že signatáři platformy by se měli ucházet o vedení, místopředseda Dolínek zase namítl, že byste si měli hledat jinou partaj…

Pan Dolínek by se měl podívat na své výsledky a raději by měl držet pusu. S ním nehodlám diskutovat, vůbec mě nezajímá a nechci se k němu vyjadřovat, protože chci být slušný. A pokud jde o vedení, tak nominaci na místopředsedu jsem dostal, oslovují mě lidé, abych se o tu funkci ucházel. A rozhodl jsem se, že do volebního klání o vedení strany půjdu a budu kandidovat na sjezdu na místopředsedu ČSSD. A platforma může ukázat veřejnosti, stejně jako jiné iniciativy, že ČSSD žije a hledá nějaká východiska, místo abychom se dokola zaklínali jednotou.

ČSSD byla tak jednotná, že jsme v preferencích skončili s pěti procenty a teď složitě hledáme lídry

Byli jsme tak jednotní, že jsme nakonec skončili s preferencemi pět procent a teď složitě hledáme lídry a osobnosti. Objevila se spousta dogmat, o kterých ti liberální soc. dem. nechtějí vést žádnou diskusi. A když se objeví jiný názor, je člověk heretik, který má vypadnout a jít k Okamurovi.

Partaj se připravila o zájem veřejnosti tím, že přestala být širokou a rozkročenou stranou, byla stranou jednoho hlasu a jednoho muže. Grémium vždycky přišlo s nápadem, kdo kde bude, a my tupci jsme neudělali nic proti tomu. Teď vidím, že to byla chyba.

Kdyby bylo na vás, měla by ČSSD jít do vlády s Babišem, tolerovat jeho menšinovou jednobarevnou vládu, nebo zůstat v opozici?

Dnes jsme zajedno v tom, že žádný poslanec ze soc. dem. této Babišově vládě důvěru nedá. Jsem ale přesvědčen, že by soc. dem. měla udělat vše, aby neskončila v opozici a s otazníkem předčasných voleb. Nevěřím tomu, že by soc. dem. teď dokázala být silnou opoziční stranou.

V opozici si vás lidé všimnou, když jste výrazní a protestní, což nyní mezi Okamurovou SPD a Bartošovými piráty moc dobře nejde. Způsobů, jak neskončit v opozici, je několik: od účasti ve vládě po toleranci za určitých předpokladů či nominaci odborníků mimo partaj do vlády, kterou by ČSSD podpořila a schválila jakousi druhořadou koaliční vládu.

Nebojíte se jako ostatní, že vás Babiš sežere?

Je otázka, co bude rychlejší konec – opozice a vidina předčasných voleb, nebo budeme součástí rozhodování. Nebojím se, že by nás Babiš sežral, že by nás zničil. Ale musí jít o společné rozhodnutí členské základny a vedení strany.

A pokud jde o vydání Babiše a šéfa poslanců ANO Faltýnka k trestnímu stíhání?

Na tom se nic nezměnilo, dosud nemám jinou informaci. Když jsem hlasoval předtím pro vydání, budu hlasovat i nyní. To se musí vysvětlit. Nechci politickými hrami u veřejnosti zpochybnit celý systém v ČR.

Stačilo by pro vznik vlády, aby byl Babiš k trestnímu stíhání vydán?

Budeme se k tomu muset vyjádřit a budou o tom muset rozhodovat členové soc. dem.

Vadilo by vám, kdyby si premiér mezi jednáním vlády a Sněmovny střihl výslech na policii?

Je to určitě problém, protože to tady nikdy nebylo, a musíme se o tom poradit. To je otázka společného postoje, nechci vystoupit z řady a říct, že by mi to vadilo, nebo ne. Teď je ale jasné, že ohledně vydávání nesmíme jednat jinak, než jak jsme jednali předtím.

Co vaše platforma chce z programového hlediska, kromě toho, že chcete složit reparát z církevních restitucí?

Realismus v těch globálních otázkách, zvlášť teď, když se domlouvá revize dublinského imigračního systému. To jsou věci, které se významně dotknou života našich lidí. Chci zůstat v EU, ale v rámci ní prosazovat tvrdé, realistické teze, jak je prosazuje V4, kterou bychom měli rozšířit o Rakousko a balkánské země. Musíme prosazovat naše zájmy, které jsou jiné, než jak je vidí Merkelová nebo Macron.