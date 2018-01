Vyšetřovatel pražské hospodářské kriminálky Pavel Nevtípil, který vede české vyšetřování, jim však zatím odpověděl, že až do středy má plno a poté právníci obou politiků, Michael a Josef Bartončíkovi, odjíždějí z Prahy.

Podle nich se tak Babiš s Faltýnkem seznámí se zprávou OLAF nejdříve příští týden.

Tedy až poté, co v úterý zasedne mandátový a imunitní výbor, který by měl jednat o jejich vydání k trestnímu stíhání, protože je chrání poslanecká imunita i poté, co by Sněmovna ve středu 10. ledna měla hlasovat o důvěře Babišově vládě, a po prvním kole prezidentské volby, která připadá na tento pátek a sobotu.

„Požádali jsme o nahlédnutí do spisu, ale bylo nám vyšetřovatelem písemně sděleno, že až do 10. ledna nemá čas, protože v daném termínu mají možnost nahlížet do zprávy poslanci mandátového a imunitního výboru,“ řekl Právu v neděli právník Michael Bartončík, který zastupuje Babiše a jeho rodinu.

Sám Faltýnek ale zopakoval, že se se zprávou OLAF seznámí už tento čtvrtek. „Já se k ní dostanu 11. ledna. Policii jsme požádali, abychom do ní mohli nahlédnout, až bude český úřední překlad,“ řekl rovněž v neděli České televizi. Dokument je totiž v angličtině a úřední překlad bude hotový až zkraje tohoto týdne. Faltýnek by tak musel jít na policii bez svého právního zástupce.

Pražská policie se k tomu odmítla vyjádřit s tím, že úkony trestního řízení nekomentuje.

Nejdřív důvěra, až pak možné vydání

Zpráva OLAF k Čapímu hnízdu přišla do Česka hned po Vánocích a stala se součástí vyšetřovacího spisu možného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Česká policie v ní obvinila jak Babiše s Faltýnkem, tak i členy Babišovy rodiny a jeho někdejší manažery. Po loňských podzimních volbách ale musela o jejich vydání ke stíhání požádat znovu.

Na úterní zasedání mandátového a imunitního výboru byli Babiš s Faltýnkem původně pozváni, aby měli možnost se před poslanci obhájit. Oba se ale omluvili, že si zprávu OLAF chtějí nejprve sami prostudovat. [celá zpráva] Vystoupit by tak na něm měli pouze vyšetřovatel Nevtípil a dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Poslanci z výboru tak zřejmě nestihnou rozhodnout o doporučení plénu, zda Babiše s Faltýnkem vydat k trestnímu stíhání před klíčovou středeční schůzí Sněmovny. Na ní by měl vystoupit i prezident Miloš Zeman. Žádost o vyslovení důvěry kabinetu je jediným navrhovaným bodem této schůze.