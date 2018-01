Jste jediným kandidátem na předsedu. Dá se očekávat, že se strana nějak výrazně promění?

Nemyslím si. Bude zvoleno nové předsednictvo. Výsledek voleb, resp. nutné funkční změny, které jsou z pohledu fungování Pirátů nezbytné, jsme zohlednili hned po volbách. Paralelně se vznikem poslaneckého klubu Pirátů vznikl jakýsi transformační tým. Budeme zlepšovat technologické systémy strany.

Na celostátním fóru bude celé vedení i poslanecký klub, který je ve své práci mediálně exponovaný. Je to první fyzické setkání Pirátů po volbách a má i socializační roli. Přes internet se lehce s někým rozhádáte nebo neshodnete, na celostátních fórech se věci často vyjasní.

Celostátní fórum má pravomoc změnit povolební strategii, kterou Piráti razí ve Sněmovně. Může se stát, že vám třeba doporučí odejít z opozice a domluvit se s ANO?

To nepředpokládám. Na internetovém fóru máme na toto téma anketu, která reflektuje politický vývoj. Celostátní fórum zpracovává témata, která dostane od republikového výboru nebo republikového předsednictva nebo od členů.

Jakýkoliv člen může podat nějakou námitku nebo návrh na změnu například stanov či nějakého rozhodnutí, a pokud získá dostatečnou podporu, tak se tím fórum zabývá a hlasuje o tom. Ale nic takového vzneseno nebylo a na programu není.

Nicméně v projevu, který jste v předstihu pověsil na internet, říkáte, že Piráti by v budoucnosti měli usilovat o vládnutí. Může to nastat už v tomto volebním období?

Ne, myslím, že to souvisí až s dalšími volbami do Poslanecké sněmovny, nehledě na to, kdy budou. Já předpokládám, že budou v řádném termínu za čtyři roky, ale vláda může také padnout za dva roky. Osm let nám trvalo dostat se do Sněmovny a naše práce by nyní měla směřovat k tomu, abychom v dalších volbách porazili ANO, respektive to byli my, kdo má důležité slovo při sestavování vlády.

Do funkce místopředsedy kandiduje mimo jiné Giuseppe Maiello, kterému před volbami média vyčítala jeho účast na prokremelských akcích. Jste pro, aby usedl v předsednictvu?



Žádné preference ohledně dream týmu, jak já nazývám z legrace republikové předsednictvo, neříkám. Ohledně Giuseppa Maiella jsme vše před volbami vysvětlovali, i on to vysvětloval. Byla to součást diskreditační antikampaně, která odstartovala honem na Ivo Vašíčka (odvolán na jaře kvůli odmítavým postojům k EU a NATO – pozn. red.), přehnala se přes Giuseppa a pokračovala i v několikamiliónových výtiscích časopisu, ve kterých byl Bartoš označen za člena levicové bojůvky.

Nezapříčinil by Maiello ve vedení Pirátů pochybnosti, jestli směřujete na Západ?

Směřování Pirátské strany definují stanovy, program a celostátní fórum. Vize strany není dána seshora, nejsme řízeni předsedou, který může na obědě domluvit koalici. Základ je celostátní fórum.

I já se jako předseda Pirátů ve svých projevech pohybuji v mantinelech toho, že reprezentuji Pirátskou stranu, což nemusí ve sto procentech znamenat, že je můj osobní názor na danou věc zcela totožný. Kdo bude zvolen, s tím se hraje. To definuje názor Pirátské strany jako celku.

Vyjádří se Piráti na fóru i k prezidentským volbám?



V programu to nemáme. My jsme už v dubnu 2016 vydali deset kritérií k volbě prezidenta. Je to přímá volba, kandidáti většinou nejsou straničtí. Připadá mi nefér, když strana, která má mediální pozornost, proaktivně podporuje konkrétního kandidáta. To by pak volba nemusela být přímá. Jiné to je samozřejmě v případě, když má strana svého stranického kandidáta. Ale to Piráti nemají.

Osobně neřeknete, koho budete volit?

Ještě to nemám změřené. Přistupuji k tomu pragmaticky. Vzal jsem si pirátská kritéria a snažím se na ně napasovat kandidáty. Ale bohužel u řady kandidátů vůbec není jasný jejich názor na důležité problémy.

Pirátští poslanci žádají zveřejnění zprávy OLAF ke kauze Čapí hnízdo, státní zástupce ale říká, že by to mohlo mařit vyšetřování. Ustoupíte jeho doporučení?

Stále to leží na stole. Pokud je OLAF ve spisu, tak v rámci kompetencí mandátového a imunitního výboru do něj mohou členové nahlížet. Jakub Michálek tak záhy udělá. Jsme stále přesvědčeni, že by mělo dojít ke zveřejnění.

Když se podíváte na případ v Maďarsku, kde OLAF šetřil korupci výstavby města v Budapešti, tak tam sice také probíhaly nějaké obstrukce, ale zhruba za měsíc byla zpráva zveřejněna. Sahalo to až do nejvyšších politických pater. Minimálně z pohledu Pirátů ale ta zpráva nezmění nic na faktu, že my budeme hlasovat pro vydání pánů (Andreje) Babiše a (Jaroslava) Faltýnka.