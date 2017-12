Materiály především nelegislativního charakteru, které se chystá projednávat vláda, by mohl připomínkovat menší počet úřadů. Počítá s tím návrh úpravy jednacího řádu a legislativních pravidel vlády, který připravil ministr spravedlnosti a šéf Legislativní rady vlády Robert Pelikán.

Dokument omezuje mimo jiné i okruh lidí, kteří se účastní jednání vlády. Na každé schůzi by v budoucnu nemusel být předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ), státní tajemník pro evropské záležitosti či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Na návrh upozornil server Česká justice.cz.

Návrh by měl podle Pelikánova materiálu zefektivnit a zrychlit projednávání dokumentů předložených vládě, ale i samotné jednání vlády. „Není nutné, aby materiály pouze technického nebo organizačního charakteru s minimálním dopadem z hlediska ekonomického, politického a sociálního byly posuzovány v meziresortním připomínkovém řízení všemi povinnými připomínkovými místy,” stojí v návrhu.

Předpokládá se, že předseda vlády jako osoba stojící v čele vlády by měl přispět k vyřešení rozporu

Materiály podle návrhu postačí projednat mezi resorty, kterých se přímo týkají. Počet rozporů mezi ministry by mělo snížit ustanovení, podle kterého by se kvůli jejich řešení konala postupně jednání náměstků, samotných ministrů a nově ministrů s premiérem. „Předpokládá se, že předseda vlády jako osoba stojící v čele vlády by měl přispět k vyřešení rozporu,” uvádí návrh.

Ambicí změn je i omezit projednávání materiálů, o kterých se vláda neusnáší. „Pro informaci by měl být napříště vládě předložen pouze materiál charakteru podstatného, který obsahuje informace o politicky, ekonomicky nebo sociálně závažné problematice, jejíž řešení se dotýká působnosti ostatních členů vlády,” stojí v návrhu.

Administrativu by mělo snížit i zrušení ustanovení, že materiály musejí být kromě elektronické verze předloženy i v listinné podobě.

Tisková zpráva nemá být povinností



Materiál počítá také s omezením okruhu osob, které se jednání vlády účastní. U šéfů ČSÚ, NKÚ a tajemníka pro evropské záležitosti přitom odkazuje na nízký počet případů, kdy se jedná o materiálech, které se jejich působnosti týkají.

„Navrhovanou změnou má být však umožněno přizvat další osoby na jednání vlády, pokud to člen vlády považuje za žádoucí a požádá o přizvání konkrétní osoby,” stojí v návrhu. Povinnou součástí vládních materiálů by v budoucnu také neměla být tisková zpráva.

Změny navazují na předchozí prohlášení ministrů Babišovy vlády. O omezení připomínkových míst či snížení počtu dokumentů pro informaci hovořila po první neformální poradě ministrů ještě před jejich jmenováním současná ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Materiál je v připomínkovém řízení, příslušné úřady by se k němu měly vyjádřit nejpozději začátkem příštího roku.