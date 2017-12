Proti třetí a čtvrté vlně jsou striktně ODS, TOP 09, STAN, ČSSD, lidovci, piráti i SPD. K jednání jsou svolní komunisté. Ministryně financí Alena Schillerová věří, že se vládě poslance podaří přesvědčit.

„Nebylo by dobře, kdyby EET skončila tím, že by se týkala pouze těch, kteří spadají do první a druhé vlny,“ řekla Právu Schillerová. Dodala, že už chystají novelu zákona, v níž osvobodí podnikatele s menšími výdělky.

Komunisté podle jejich místopředsedy Jiřího Dolejše budou pro revizi EET, ale nemyslí, že by bylo správné, aby živnostníci a podnikatelé, kteří byli ve třetí a čtvrté vlně, zcela ze systému vypadli.

„Myslím, že těch podnikatelů, kterých se ty závěrečné vlny měly týkat, se EET bude týkat znovu, ale jde o to, zda se domluvíme na pragmatičtějším nastavení, které nebude úplně plošné,“ řekl Právu Dolejš.

Stal se z toho trhací kalendář



Šéf SPD Tomio Okamura nepočítá, že by vládě ANO pomáhali. „Hlasovali jsme a budeme hlasovat proti EET a chceme, aby všichni živnostníci s tržbou do 500 tisíc byli z EET vyjmuti a platili paušální daň,“ řekl Právu Okamura.

Piráti rozhodnutí soudu přivítali, ale celý systém by nerušili. Při jednání o novele zákona se budou snažit, aby dostaly výjimky i menší hospody či např. divadelní kavárny. „Třetí čtvrtá vlna nedává smysl a nyní se bude hrát o to, aby nebyli v systému podnikatelé z prvních vln s nižším příjmem,“ řekl Právu předseda pirátů Ivan Bartoš.

Vládě nepomohou ani lidovci a ČSSD, kteří seděli ve vládě, jež všechny vlny EET prosadila. Místopředseda ČSSD Jan Birke nepočítá, že budou s vládou pro novelu zákona hlasovat.

„Nevidíme jediný důvod, proč s vládou hlasovat,“ řekl Právu Birke. Dodal, že je možné uvažovat o úplném zrušení. „Stal se z toho trhací kalendář a je otázka, zda nezrušit celý projekt, protože mám informace, že daňový přínos není tak významný, jak se čekalo,“ uvedl Birke.

Chtějí projekt zrušit



Lidovci také považují třetí a čtvrtou vlnu za zbytečnou a chtějí revizi současného systému. „Například aby neplátci DPH byli z režimu EET vyjmuti,“ řekl Právu místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Jednoznačně proti celému systému jsou poslanci ODS, STAN a TOP 09. „Jedna bitva za podnikatele ve třetí a čtvrté vlně je vyhraná, ale budeme i nadále prosazovat zrušení celé EET,“ uvedla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Podobně mluví i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. „Nám se nelíbí celý princip EET, tak nebudeme diskutovat o dílčích změnách,“ řekla Právu.