„Vůbec se podivuji, že má tu odvahu sem přijít. Já bych chodil kanálama. Já bych vůbec nekandidoval do Poslanecké sněmovny. Ale tady je vidět, jací my jsme demokrati. Jak my umožňujeme dostat se takhle nahoru, ale oni se s námi takhle mazlit nebudou,” zdůvodnil předseda klubu STAN Jan Horník Novinkám, proč senátoři odešli ze sálu.

Horník: Mám obavu o demokracii



Horník zároveň rozčíleně dodal, že on v roce 1989 stál na druhé straně barikády proti bílým helmám. „Říká, že jeho odbornost je v tom, že umí vyslýchat, tak si také myslím, že on může říkat, že umí střílet, což určitě umí. Já mám dneska obrovské obavy o naší demokracii,” řekl rozhořčeně senátor.

Jak je možné, že je tady zpravodaj tohoto zákona, který byl příslušníkem SNB, který používal obušek Jan Horník, STAN

Doplnil, že nechce vystupovat proti těm, kteří zbraň využívají legálně, ale změnu Ústavy nepodpoří. „Nemám nic proti střelcům, myslivcům či biatlonistům, ale jsem šokován. Jak je možné, že je tady zpravodaj tohoto zákona, který byl příslušníkem SNB, který používal obušek. A on se za to v podstatě nestydí,” řekl na plénu Horník.

Ondráček přišel do Senátu obhajovat ústavní zbraňovou novelu, která by dala legálním držitelům zbraní právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti země. Podpořil tak občany, kteří přišli s Peticí proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU. Tu podle jednoho z petentů Pavla Černého podepsalo již 110 tisíc lidí.

Zákon je podle Dienstbiera absurdní



Úprava je podle senátora z ČSSD Jiřího Dienstbiera absurdní. „Může to být potenciálně nebezpečné. Celistvost republiky, její svrchovanost, hranice republiky zcela přirozeně bezpečnost v této oblasti musí zajišťovat stát. Představa, že nějaké soukromé skupiny občanů České republiky by přebíraly úlohu státu, by svědčila spíše o tom, že stát není schopen zajistit své funkce,“ uvedl na plénu Senátu Dienstbier a dodal, že Ústavně-právní výbor navrhuje změnu Ústavy zamítnout.

Pro to, aby novela zákona prošla, se vyjádřili naopak senátoři z ODS Jiří Oberfalzer nebo Zdeněk Nytra.

Ondráček: Stát nemůže být všude

„Jedná se o mimořádně závažné téma, na tomto návrhu je zásadní otázka aktivního zapojení veřejnosti. Bezpečností složky státu nemohu být vždy a všude. V případě potřeby bychom měli stát bránit,” řekl před senátory poslanec za KSČM s důrazem na to, že legální držitelé zbraní by měli mít právo užít zbraň a toto právo by mělo být zakotveno v Ústavě ČR.

Ondráček byl během Palachova týdne v roce 1989 členem pohotovostního pluku SNB, který zasahoval proti demonstrantům. Nyní má být předsedou sněmovní kontrolní komise pro GIBS. S tím mají však mnozí poslanci problém.[celá zpráva]

Zdeněk Ondráček coby příslušník pohotovostního pluku v televizním rozhovoru v roce 1989 hájí policejní zásah proti demonstrantům

FOTO: Česká televize ČT24

Zbraňová novela



Ústavní novela, kterou do Senátu poslali poslanci ČSSD, ANO, KSČM a ODS v minulém volebním období by měla do ústavního pořádku zavést to, že čeští občané mají právo držet a nosit zbraně k naplňování úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Je reakcí na spornou evropskou směrnici, která zpřísňuje držení střelných zbraní. Česko na ni podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU.

Právě proti evropské směrnici rázně vystoupili občané s peticí. Protože zbraňová předloha je novelou ústavního zákona, horní komora nemá obvyklou měsíční lhůtu pro projednání norem. Zastáncům předlohy se nepodařilo zařadit ji už na program srpnové schůze Senátu.