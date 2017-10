Hlavatý chce zpět do Senátu, kde musel skončit poté, co byl zvolen poslancem

Majitel největší české textilky Juta Dvůr Králové nad Labem Jiří Hlavatý (za ANO) zvažuje opětovnou kandidaturu do Senátu v doplňujících volbách na Trutnovsku. Senátorské křeslo mu zaniklo, když byl zvolen poslancem. Pokud by ale znovu uspěl, podle některých výkladů by mu zanikl naopak poslanecký mandát.