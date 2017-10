Vedení ČSSD v dubnu skončí, prohlásil Chovanec

Současné vedení ČSSD na dubnovém mimořádném sjezdu strany skončí, prohlásil v sobotu na krajské konferenci na Vysočině statutární místopředseda soc. dem. Milan Chovanec. Podle něj by nového šéfa měli přímo volit všichni členové strany. Strana by také měla zvážit, jestli by nemohl být zvolen i nestraník.