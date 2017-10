„Předložili jsme hnutí ANO naše tři stěžejní programové body. Návrh zákona o celostátním referendu, úplný zákaz přijímání nelegálních migrantů a zákaz propagace islámského práva šaríja v ČR. ANO naše body neodmítlo, je o všech třech bodech ochotno jednat,“ řekl novinářům Okamura.

„To je velký posun a velký průlom. Chceme pro prosazení našich bodů ústavní většinu, kterou ještě nemáme, ale blížíme se,“ dodal. SPD podle jeho slov jednalo ještě s jednou politickou stranou, která je na jejich návrhy ochotna přistoupit, odmítl ale říct s kterou.

Shoda na Vondráčkovi



SPD a ANO se na večerním jednání také shodly na návrhu Radka Vondráčka (ANO) na předsedu Sněmovny. Podle Okamury souhlasí ANO i s požadavkem, aby SPD mělo místopředsedu Sněmovny.

Podle Okamury to ale neznamená, že by se s ANO hrnuli do vládní koalice. „Stále trváme na tom, že nebudeme podporovat žádnou vládu, ve které by byl trestně obviněný premiér,“ řekl Okamura, který po Babišovi na jednání požadoval nové informace ke kauze Čapí hnízdo. „Bylo nám řečeno, že žádné nejsou,“ uvedl.

SPD by podle Okamury podpořilo návrhy ANO na změny jednacího řádu, zejména ty, co se týkají přestávek a přednostních práv. „Ve Sněmovně je devět stran, hrozí její paralyzování,“ vysvětil. Okamurovci chtějí křeslo předsedy bezpečnostního a zahraničního výboru. „Rádi bychom prezentovali naše euroskeptické názory. Odezva ANO byla kladná,“ řekl předseda SPD.