„Já jsem pro to, aby na příští vládě 6. listopadu byl pozván pan Janeček a paní Schillerová. Trvám na tom, že musí být všechny stížnosti a kauzy vyšetřeny. Všude, kde jsou pochyby a podezření, tak musí být jasné, jak to všechno bylo,” řekl Zaorálek.

Jejich odvolání tedy zatím nenavrhl, ačkoliv po tom minulý týden volal. [celá zpráva] Oba budou kabinetu 6. listopadu vysvětlovat okolnosti používání zajišťovacích příkazů.

„V případě zajišťovacích příkazů je tady stále velké podezření, že dochází k tomu, že jsou subjekty likvidovány bez soudu a dodatečně se hledají důvody, kterými se to vysvětluje,” dodal Zaorálek.

Pilný: Hybridní hrozba

Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) jsou Zaorálkova slova z minulého týdne o tom, že stát byl zneužit k likvidaci konkurentů Agrofertu, hybridní hrozbou. Ta je podle Pilného definovaná tím, že se v prostředí internetu definuje něco, co vypadá velmi důvěryhodně, ale velmi těžko se to dá dokázat. Požádal proto ministerstvo vnitra, aby to prošetřilo.

„Nezabýval bych se tím, pokud by to nebylo přeneseno okamžitě do toho reálného prostoru před volbami. To podle mého názoru z toho tu hybridní hrozbu vytvořilo,” řekl Pilný.

Zaorálkova slova hájil na vládě premiér Bohuslav Sobotka. „Nebyl to blesk z čistého nebe, ale byla to pouze součást dlouhodobé kritiky. Je na daňové správě a na ministerstvu financí, aby tento postup obhájilo. Těžko můžeme pokládat kritiku, která již probíhá několik měsíců, za hybridní hrozbu,” řekl Sobotka.

Pilný už před jednáním řekl, že podmínky k odvolání Janečka a Schillerové podle služebního zákona naplněny nebyly. „Této žádosti bohužel nemohu vyhovět,“ uvedl Pilný. Skepticky se k návrhu staví i ministři hnutí ANO a KDU-ČSL.

O používání zajišťovacích příkazů jednal rozpočtový výbor minulé Sněmovny ve druhé polovině září. Poslanci se usnesli, že finanční správa by měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně a posuzovat jejich dopad na podnikatele.

Vláda odkoupí vepřín v Letech za 450 milionů



Vláda také v pondělí odtajnila smlouvu o odkupu vepřína v Letech na Písecku, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy. Stát za něj zaplatí zhruba 450 milionů s DPH. [celá zpráva]

„Po dvaceti letech jednání naše vláda dostála svému slibu a odvalila kámen z kapitoly vyrovnání se z minulostí. Splnili jsme svůj slib a já jsem za to rád,” řekl na tiskové konferenci ministr kultury Daniel Herman.

Koupi schválila vláda už v srpnu. Smlouva s firmou AGPI, která vepřín provozuje, by měla být podle Hermana podepsána v nejbližší době. Zveřejnění částky ještě před podpisem podle něj již obchod neohrozí. Provoz vepřína by mohl být podle dřívějších informací ukončen do několika měsíců, na místě tábora má během nejbližších let vzniknout památník.

Výjimky z EET na prodej kaprů



Končící Sobotkův kabinet řešil v pondělí také výjimky z EET. Od povinnosti užívání EET by měli být osvobozeni nevidomí, ale také například prodejci kaprů. Definitivní schválení návrhů se však přesouvá až na listopadová jednání. [celá zpráva]

Vláda přerušila projednávání návrhu MF na udělení výjimek z EET. Ministr Pilný chce návrh doplnit, kabinet se k bodu vrátí příště. — Martin Ayrer (@MartinAyrer) 23. října 2017

Vláda v pondělí také potvrdila návrh rozpočtu, který vláda schválila na konci září. Ten počítá s příjmy 1,31 biliónu korun a výdaji 1,36 biliónu korun.