„U mě se to rozhodlo právě zvolením. Zůstávám zaměstnankyní ministerstva pro místní rozvoj, ale pro neslučitelnost funkcí jsem postavena mimo výkon služby,” řekla Novinkám Dostálová s odkazem na služební zákon. Ten stanovuje, že po dobu výkonu neslučitelné funkce je úředník mimo službu bez nároku na plat.

Ve stejné pozici je i náměstek ministra dopravy Milan Feranec.

Z hnutí ANO se do Sněmovny dostala i čtveřice hejtmanů. Zatímco hejtman moravskoslezského kraje Ivo Vondrák již před volbami řekl, že si obě funkce ponechá, ostatní v tom ještě jasno nemají a budou se o svých krocích radit na úterním zasedání poslaneckého klubu.

My v hnutí ANO jsme proti kumulovaní funkcí. Andrej Babiš

„Já samozřejmě nad tím pořád přemýšlím. Tu práci zřejmě neděláme vůbec špatně. Hlasy voličů beru jako signál, že nejsou v rozporu s tím, co dělám pro Sněmovnu, nebo co dělám pro kraj,” řekl Novinkám hejtman olomouckého kraje Ladislav Oklšťěk, který je od února 2017 v obou funkcích, když nahradil bývalého hejtmana Oto Koštu.

Babiš: Jsem proti kumulování funkcí



Předseda hnutí Andrej Babiš Novinkám v SMS napsal, že je proti kumulování funkcí: „Určitě by si měli vybrat, jestli zůstanou dál hejtmany, nebo budou poslanci, my v hnutí jsme proti kumulovaní funkcí.”

Jasno ale zatím nemá ani hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová. „Platí, že vše chci postupně probrat s kolegy ve vedení kraje, s vedením našeho hnutí ANO. Důležitý je pro mě také názor rodiny,” řekla Novinkám.

Další ženou za hnutí ANO ve Sněmovně je i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která od krajských voleb 2016 obě funkce zastává.

Své místo uvolněného zastupitele a předsedy klubu chce naopak opustit pražský zastupitel za hnutí ANO Patrik Nacher. „Vždy jsem kritizoval kumulaci funkcí, a to zejména z důvodu praktického, že se to stíhat nedá, i psychologického vůči voličům. Zůstanu jen neuvolněným zastupitelem. Jde mi o princip,” řekl Novinkám Nacher s tím, že to avizoval již před volbami.

Pozice neuvolněných zastupitelů v Praze zastávají i tři noví poslanci Pirátů Jakub Michálek, Ondřej Profant a Mikuláš Ferjenčík.

„My máme kodex, že Piráti nebudou kombinovat uvolněné funkce a my jsme v Praze všichni neuvolnění zastupitelé. My bereme od města 4000 korun základ, všichni v opozici berou 8000 korun. Nám platí Pirátská strana,” řekl pražský zastupitel Mikuláš Ferjenčík. Piráti budou podle něj mít příští pondělí jednání klubu, kde se budou o celé věci bavit.

Dvě funkce, jeden plat

Kumulace funkcí je kritizována především proto, že člověk pobírá dva platy. Základní poslanecký plat je nyní 71 tisíc korun, poslanci však často dostávají příplatky za práci v komisích a výborech. Hejtman si měsíčně přijde dokonce na více než 100 tisíc korun.

Podle Dostálové by do budoucna bylo řešením ponechat si obě funkce, ale pobírat jen jeden plat. „Je to na rozhodnutí každého kolegy, rozumím i kolegovi Vondrákovi, protože tím, že máte blízko i k legislativě, můžete lépe bojovat za své kraje,” doplnila Dostálová.

Poslaneckého křesla se vzdá například současný liberecký hejtman z hnutí STAN Martin Půta, své důvody, proč by ke kumulaci nemělo docházet, chce ale poslancům ve Sněmovně sdělit osobně. Primátorského křesla v Karviné je připraven se vzdát i Tomáš Hanzel (ČSSD). [celá zpráva]

Naopak pražský radní pro dopravu a náměstek primátorky Petr Dolínek z ČSSD v pondělí prohlásil, že do ustavující schůze nově zvolené Sněmovny si obě funkce ponechá. „Do té doby nebudu opouštět rozdělanou práci,” řekl. [celá zpráva]