Pane předsedo, stalo se podle vás hlavním tématem letošních voleb to, kdo bude nebo nebude vládnout s Andrejem Babišem?

Řekl bych, že jsou dvě zásadní témata. To první téma je moderní, právní, férový stát. Rozhodneme o tom, zda zůstaneme svobodnými suverénními občany, kteří se mohou spolehnout na férové chování svého státu a moc bude kontrolována zákonem, nebo se staneme zastrašenými zaměstnanci jakéhosi holdingu.

To druhé téma je také velmi závažné, protože bohužel dvourychlostní Evropa, jakkoliv z toho nemáme radost, se stává skutečností. Pokud se neudržíme v rychlém pruhu EU, tak se bojím, že připravíme svým dětem osud, který dnes zažívají obyvatelé Ukrajiny, kteří u nás hledají práci a bezpečí.

Miroslav Kalousek o duhové koalici

I přes to, že se skoro všechny strany vymezují proti Andreji Babišovi, počínaje vámi, přes ODS, ČSSD, Piráty, tak hnutí ANO zřejmě volby vyhraje. Nemyslíte si, že všechny ty strany, které se proti Babišovi vymezují, mu vlastně nahrály?

Nebudu mluvit za všechny, mluvím za TOP 09. Pro nás tím tématem nebyl Andrej Babiš, pro nás tím tématem byla ochrana demokracie a právního státu.

Andrej Babiš nesní o ničem jiném, než že chce ovládnout všechny a všechno. Miroslav Kalousek

Dokázali jste to dostatečně interpretovat?

Snažili jsme se o to maximálním způsobem. Každý přece vidí ty důsledky. Nepodezírám hnutí ANO Andreje Babiše, že by to chtěli vrátit před rok 1989, to ne. Ale podíváte-li se na jeho praktickou politiku, na zneužívání moci, na to, co dělá finanční správa, celní správa, přečtete-li si jeho bibli O čem sním, když náhodou spím, tak ten konec je v tom, že všichni budou zastrašenými zaměstnanci.

Opakovaně varujete před vládou ANO, SPD a komunistů. Bylo by podle vás lepší, kdyby vznikla duhová koalice ve složení ČSSD, ODS, lidovců a TOP 09?

Jako předseda TOP 09 říkám: My jsme připraveni hledat ideový kompromis s jakoukoliv demokratickou stranou ve jménu toho společného jmenovatele, kterým je liberální parlamentní demokracie a právní stát. Tam si lze představit kompromisy, byť třeba velmi obtížné, ale představit si je lze. Nelze si představit kolaboraci s někým, kdo chce změnit správu země na mnohem autokratičtější systém.

Dokážete si ale v reálu představit, že by taková vláda mohla vydržet čtyři roky? Že se třeba po dvou letech nebudou konat předčasné volby?

Víte, každá demokratická strana by měla mít na prvním místě svého hodnotového žebříčku parlamentní demokracii, právní stát a moc kontrolovanou zákonem. Ve jménu tohohle společného jmenovatele, který je dnes opravdu ohrožen, si myslím, že je povinností všech demokratických stran se o to pokusit.

Ještě jednou se k tomu vrátím, ale mohla by být ta vláda opravdu schopna vůbec něco prosadit pro lidi? Když vidíte, jak to funguje ve Sněmovně, jak se strany na levici a na pravici nejsou schopny téměř na ničem shodnout, jedna vláda ruší to, co druhá zavede...

Kdyby se taková koalice dokázala shodnout na řádné správě země, na obnově důvěry v demokratické instituce, na obnovení důvěry, že není represivní moc zneužívána, což teď bohužel nikdo mít nemůže, po posledních zprávách o zásahu finanční správy. Kdyby taková koalice dokázala přesvědčit obyvatele, že se mohou spolehnout na férové chování svého státu, že se občané budou cítit svobodní, tak by udělala obrovský kus práce, i kdyby se třeba nedokázala shodnout na daňových sazbách.

Miroslav Kalousek o ústupcích TOP 09

Z čeho by byla TOP 09 konkrétně ochotna ustoupit? V programu máte například rušení EET. Pochybuji, že by na to ČSSD přistoupila.

Já se omlouvám vám i vašim divákům a čtenářům za to, že nebudu simulovat koaliční jednání v přímém přenosu. Říkáme jasně, že neuhneme od obrany právního demokratického státu, a program, který formulujeme jako pravicová strana, osm let říkáme to samé, tak se snažíme prosadit v maximální možné míře. Prosadíme ho v té míře, jak silný budeme mít mandát.

Neříkejte mi, že jste nepřemýšlel o tom, z čeho byste byl ochoten ustoupit.

Přemýšlím o tom dnes a denně, ale určitě to nebudu nikomu vzkazovat dopředu. O tom je možné bavit se po volbách u stolu. Jenom dopředu říkám, že bude-li to v zájmu zachování demokracie a právního státu, sedáme ke stolu bez předsudků, sedáme bez jakýchkoliv personálních limitů a poctivě se snažíme hledat shodu.

Bez personálních limitů znamená, že kdybyste byl pro tu koalici problémem vy...

A proč vás to zrovna napadlo? Já vám znovu říkám — bez personálních limitů. Nevím, proč jsem vás napadl zrovna já.

Už jste totiž několikrát říkal, že kdybyste byl problémem pro utvoření takové koalice, tak byste v ní nemusel figurovat. Pořád to platí?

Promiňte, paní redaktorko. To se vracíte k něčemu, co se bohužel nepovedlo. A já to pokládám za strašnou chybu. Nabídl jsem účelový předvolební blok stran od středu doprava, nicméně ten návrh nebyl vyslyšen, kolegové z ODS a KDU-ČSL si snili své sny o svých vlastních cestách. Na námitku předsedy KDU-ČSL, že lidovci by na společnou kandidátku nechtěli se svým bývalým předsedou, jsem řekl: Samozřejmě, žádný problém, já na té kandidátce vůbec být nemusím. Okamžitě jsem nabídl sám sebe, protože mi na tom vytvoření bloku velmi záleželo.

Teď už sám sebe nenabízíte.

Teď říkám, že si jdeme sednout ke stolu bez jakýchkoliv personálních limitů. To znamená, zatím jsem žádný návrh neslyšel, a žádný návrh jsem nedal.

Pořád mluvíte o obraně demokracie. Kdyby hnutí ANO vyhrálo volby, není potom lepší, aby vládlo třeba se sociální demokracií nebo s ODS, než aby si například Andrej Babiš nechal podpořit vládu komunisty nebo SPD?

Jsem hluboce přesvědčen, že ne. Pokud tohle nějaká demokratická strana udělá, tak tím tu autokratickou moc legitimizuje. Říká: To je přece přirozený demokratický partner, proto jsme s ním v té vládě. A pokud například pan ministr Herman, který velmi kritizuje komunisty a velmi se vymezuje proti panu prezidentovi Zemanovi, současně s tím spolupracuje ve vládě s Andrejem Babišem a podporuje ho, tak ho legitimizuje a zastírá skutečnost, že hnutí Andreje Babiše je pro budoucnost demokracie daleko nebezpečnější než komunisté se Zemanem dohromady.

Tuhle legitimizaci my dělat nebudeme, a nemůžeme. To ať si zváží každá demokratická strana, jestli je k tomu ochotna nebo není. Lidovci a sociální demokraté to teď čtyři roky dělali a do velké části to jednání obrovského konfliktu zájmů a zneužívání moci legitimizovali.

Promiňte, nechci hájit Andreje Babiše, ale mluvíte o nějaké legitimizaci, ale nedají Andreji Babišovi legitimitu voliči v demokratických volbách?

Samozřejmě bude mít legitimitu svých voličů. A každá demokratická strana, která s ním vstoupí do vlády, ho bude legitimizovat také. To si prostě musí každý zvážit. Tím vysvětluji, proč my to v žádném případě neuděláme. Protože bychom legitimizovali to, o čem s ní, a on nesní o ničem jiném, než že chce ovládnout všechny a všechno.

Opravdu každý, kdo by to s ním chtěl realizovat, se probudí v Bělorusku. I v zahraničí si toho všímají, v prestižních zahraničních periodikách vycházejí články, že pánové Zeman a Babiš, pokud uspějí ve volbách, mohou výrazným způsobem oslabit jak NATO, tak EU.

Jsem přesvědčen, že drtivá většina průzkumů byla zmanipulovaná. Miroslav Kalousek

V posledních průzkumech před volbami rostly preference hnutí SPD a Pirátům. Čím to podle vás je?

Jsem přesvědčen, že drtivá většina průzkumů byla zmanipulovaná, nějakým způsobem.

Kdo je zmanipuloval?

To nám řeknou volby. Jsem přesvědčen, že drtivá většina průzkumů byla spíš snahou o sebenaplňující se proroctví, nikoliv skutečnými průzkumy veřejného mínění.