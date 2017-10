Dienstbier pohrozil Zemanovi, že by mohl být prohlášen za neschopného výkonu funkce

Senátor ČSSD Jiří Dienstbier ve čtvrtek naznačil, že bude-li pokračovat „kolorit” chování a výroků prezidenta Miloše Zemana, mohl by být prohlášen za neschopného výkonu funkce a pravomoci hlavy státu by mohl převzít premiér. Dienstbier to uvedl s odvoláním na Ústavu při projednávání usnesení, v němž senátoři vyzvali prezidenta, aby respektoval zahraniční politiku České republiky a zásady mezinárodního práva.