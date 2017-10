„Chtěli nějakým způsobem podpořit obnovu vyhořelého kostela v Gutech, protože jde o památku, která patří k historii tohoto regionu. Představovali jsme si to tak nějak podobě, jako jsme před dvěma roky částkou 300 tisíc korun podpořili obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Dodal, že nakonec to ale dopadlo jinak. „Radním se zalíbil nápad ostravsko-opavského biskupa Františka Lobkowicze, se kterým jsme vedli jednání, že by město kostelu darovalo nový zvon. To znamená jeden ze zničených symbolů kostela. S tím radní souhlasili. Zvon bude mít hodnotu 300 tisíc korun a bude na něm i zevnitř věnování města Ostravy. Bude samozřejmě replikou toho původního zničeného,“ vysvětloval primátor.

Památku oheň zničil.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Dřevěný kostel v Gutech z 16. století vyhořel počátkem srpna. Policie krátce nato zadržela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle ní stavbu zapálili úmyslně. Dva z nich zůstávají ve vazbě. Způsobená škoda přesahuje 20 miliónů korun.

Místo nyní zkoumají archeologové. Stavba nového kostelíku, který by měl být replikou toho zničeného, má začít příští rok na podzim. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019. Náklady by měla pokrýt pojistka. Měla by zaplatit i část obnovy interiérů. Zbytek bude biskupství platit z veřejné sbírky.