Z dokumentů vyplývá, že když farma žádala banku o půjčku, uváděla, že vlastníkem je Babiš.

V redakční poště přistál výpis z banky. @AndrejBabis - my za to nemůžeme. To se jen sypou kostlivci z tvejch skříní. #čapí - tweet 3/3 pic.twitter.com/w73KtClpgU — Skupina Šuman (@skupina_suman) 8. října 2017

Lídr ANO však od počátku tvrdí, že Čapí hnízdo nemělo s Agrofertem nic společného a že anonymní akcie farmy patřily jeho dětem a bratrovi jeho partnerky Moniky.

I v pondělí Babiš zopakoval, že Agrofert ani on Čapí hnízdo nikdy nevlastnil.

„Agrofert ani já jsme nikdy farmu nevlastnili,“ podotkl předseda hnutí. Na otázku, zda jsou dokumenty pravé, nebo ne, odvětil: „Nechť to prověří policie, jestli jsou pravdivé.“

Novinky požádaly banku HSBC o potvrzení autenticity dokladů, společnost zatím neodpověděla.

Babiš: Šuman už překročil meze

„Co se týká těch dokumentů, můj právní zástupce podává trestní oznámení. Šuman už překročil meze,“ prohlásil Babiš. Zdůraznil, že propojení tohoto twitterového účtu s některými novináři je zjevné. S jakými, již neřekl.

Skupina Šuman stojí rovněž za zveřejněním několika nahrávek, na kterých mluví Babiš. Jedná se například o záznamy ze schůzky šéfa hnutí ANO s bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem, či o nahrávku, na které Babiš vypráví o společnosti FAU a o postupu finanční správy.

Video

Andrej Babiš o Čapím hnízdě

Policie podezírá Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka z možného dotačního podvodu. Sněmovna začátkem září zbavila oba politiky poslanecké imunity. Babiš doposud odmítal sdělit, zda mu už bylo doručeno obvinění. Celou kauzu považuje za zmanipulovanou a účelovou.

Video

Andrej Babiš o zbavení imunity