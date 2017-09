Rozdíl mezi průměrnou čistou mzdou v ČR a Německu je v přepočtu podle kupní síly totiž 428 eur, tedy 11 130 korun.

Tuto částku spočítali autoři studie Evropského odborového institutu (ETUI), kterou Právo získalo. Podle ní jsou čisté mzdy v jedenácti východních státech EU až o téměř tisíc eur nižší, než kolik berou pracující v Německu s přihlédnutím k životním nákladům ve srovnávaných zemích. Zjednodušeně řečeno, kolik si za obdrženou mzdu mohou lidé koupit ve východních zemích EU a v Německu.

Jde o přepočet na čistou mzdu podle cenové úrovně v jednotlivých zemích, které se výrazně liší i daňově.

Lépe než Češi jsou na tom v žebříčku přepočítaných čistých mezd pouze Litevci a Slovinci. Na opačném konci jsou Rumuni, jejichž čistá mzda je v přepočtu o téměř 24,5 tisíce korun (944 eur) nižší. Skoro o 900 eur měsíčně méně berou v přepočtu také Maďaři, Bulhaři a Lotyši.

Podle tajemnice Evropské odborové konfederace (EOK) Irky Esther Lynchové „jsou to mzdové tresty za práci ve střední a východní Evropě“.

Středula: Mzdová železná opona

Jak řekla Právu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), i to je jedním z důvodů, proč současná vláda zvyšovala platy i minimální mzdu. „Já na propastné rozdíly v odměňování poukazuji na radě ministrů EU stále. Přitom staré členské státy na nás tlačí kvůli mzdovému dumpingu, protože lidé z východu jsou levnější,“ dodala Marksová.

Zneužívají toho hlavně zahraniční firmy, které působí i v Česku. „Kolegy z EU upozorňuji, že je absurdní, když lidé, kteří pracují pro jednu firmu ve více zemích, berou tak rozdílné platy, a žádám je, aby tento problém řešili,“ podotkla Marksová.

Také podle Josefa Středuly, předsedy ČMKOS, která vede kampaň Konec levné práce, se musí EU „vážně zabývat tím, že mezi východem a západem EU vznikla nová mzdová železná opona“. I on tvrdí, že je to vinou velkých zahraničních vlastníků, které by budoucí vláda neměla zvýhodňovat, a měla by se zasadit, aby česká ekonomika byla postavena na malých a středních firmách.

Podle předsedy ANO Andreje Babiše se situace v ČR za poslední roky výrazně zlepšila. „Platy máme nízké, ale nyní raketově rostou. A tento trend bude pokračovat dál. Německo nedoběhneme tak rychle, protože jeho ekonomika je nejlepší v Evropě a i vztahy zaměstnavatel a zaměstnanec jsou na jiné úrovni,“ řekl Právu.

Jsme otloukánci, zlobí se Dolejš

Také šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura poukázal na to, že Německo je nejbohatší zemí, a tak velké rozdíly nejsou překvapivé. „Zajímalo by mě, jak jsou na tom i jiné země EU. Pak bychom to mohli lépe porovnat,“ řekl Právu. ODS chce zvýšit čisté příjmy domácností.

„Dosáhnout toho chceme – na rozdíl od levice, která se zaměřila na platy státních za- městnanců, a tím zvyšuje výdaje – snížením daní. Pomoci všem na úkor státu, bez ohrožení pracovních míst,“ dodal Stanjura.

Podle Jiřího Dolejše (KSČM) je zmíněný rozdíl v platech věcí dlouhodobého vývoje, kdy mzdy v ČR rostou pomaleji než ekonomická úroveň. „To má důvod v politice mzdového dumpingu a v tom, že jsme montovnou a že jsme součástí řetězce, který z podílu na zisku čerpá tu menší část. Že jsme zkrátka otloukánci a outsideři,“ řekl Právu.

I podle Markéty Adamové (TOP 09) jsou platové rozdíly s Evropou dány subdodavatelskou strukturou české ekonomiky. „To by se dalo řešit tím, že se u nás sníží dosud vysoká odvodová povinnost. Pokud by se snížila o osm procent, jak navrhujeme, tak bychom lidem mohli nechat v peněženkách o dva tisíce korun měsíčně víc,“ řekla Právu.