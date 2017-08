„Můžu to jednoznačně odmítnout,” uvedl Zeman. „Babiš není Kajínek, který seděl 23 let,” doplnil s poukazem na recidivistu odsouzeného za dvojnásobnou vraždu, jemuž letos udělil milost.

Zeman rovněž uvedl, že policejní žádost o vydání Babiše a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání je „policejní provokací”.

„Chci věřit, že to není Milan Chovanec (ČSSD), ale nějaká nižší šarže,” dodal k otázce na přímou odpovědnost.

Ačkoliv Zeman nechtěl nikoho jmenovat, zastal se policejního šéfa Tomáše Tuhého. Pochybit podle prezidenta mohl některý z jeho podřízených.

Koalici ANO a ČSSD by bral



K otázce povolebních vyjednávání Zeman řekl, by se mu zamlouvala koalice hnutí ANO a ČSSD.

K nedávnému výroku premiéra, který v rozhovoru pro rakouský list prohlásil, že věří v Zemanovo nezvolení, prezident uvedl, že on sám se k podobné kritice premiéra v zahraničním tisku „nesnížil”.

Sobotkovi vzkázal, že zatímco on je pro něj špatný prezident, Sobotka je podle Zamana špatný premiér. „Rozhodnou voliči,” odtušil Zeman.

Islamisté by se mohli přesunout do Bosny



Prezident se vyjádřil i k otázce terorismu. Podle něj hrozí, že v případě porážky IS v Iráku a Sýrii by se teroristé mohli přesunout do Afghánistánu i do Evropy.

Jejich základnou na starém kontinentu by mohla být Bosna, zmínil prezident jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie.